Những ngày này, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh người dân cùng lực lượng chức năng vây bắt con trăn "khủng" bò vào nhà dân ở phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang). Theo đó, vào khoảng 13h ngày 20/12, người dân khóm Vĩnh Tây, phường Vĩnh Tế phát hiện một con trăn lớn bò qua cửa sắt vào nhà dân, khiến nhiều hộ xung quanh lo lắng.

Nhận được tin báo, Công an phường Vĩnh Tế nhanh chóng phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở và ban khóm Vĩnh Tây có mặt tại hiện trường tổ chức vây bắt.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, con trăn có chiều dài hơn 4m, nặng trên 15kg. Việc bắt giữ gặp không ít khó khăn do trăn di chuyển liên tục. Tuy nhiên lực lượng chức năng và người dân đã phối hợp khống chế thành công trong khoảng 30 phút.

Sau khi vây bắt thành công, Công an phường Vĩnh Tế đã tổ chức bàn giao con trăn cho Khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư thả về tự nhiên.

"Do đây không phải là loài thuộc danh mục động vật hoang dã quý hiếm, chúng tôi không bàn giao cho lực lượng kiểm lâm mà chủ động thả về môi trường tự nhiên. Con trăn này được xác định bò từ khu vực núi Sam xuống nhà dân", lãnh đạo phường Vĩnh Tế trả lời trên Tuổi Trẻ.

Anh S. - người quay clip, cho biết con trăn chui vào nhà kho của rạp cưới T.T., gần chùa Hang, phường Vĩnh Tế. Sau khi phát hiện, anh đã nhanh chóng điện thoại báo công an phường và ban khóm Vĩnh Tây đến hỗ trợ vây bắt.

Thông tin trên Dân Trí, người dân thường phóng sinh trăn, rắn trên các ngọn núi như núi Sam, núi Bà Đội, núi Két,... ở An Giang. Dưới các chân núi này có đông dân cư sinh sống và họ cũng thường phát hiện trăn, rắn bò vào nhà mình.

Anh Hiền, một người dân sống dưới chân núi Bà Đội (ngụ xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) chia sẻ trên Dân Trí rằng anh thường xuyên bắt gặp rắn lục đuôi đỏ trước nhà. Theo anh Hiền, chuyện rắn, trăn, kỳ đà hay các loại động vật hoang dã vào nhà người dân dưới chân núi là chuyện xảy ra thường xuyên, trong số đó có cả rắn độc.