Trung thu năm nay chưa kịp rộn ràng bằng đèn lồng, thị trường nguyên liệu làm bánh đã nóng lên với tình trạng một mặt hàng quen thuộc… bỗng trở nên “hiếm có khó tìm”: trứng muối tươi. Nhu cầu tăng mạnh từ người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất đã khiến loại nguyên liệu này trở thành “ngôi sao” của mùa vụ.

Ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, nhiều người nội trợ bắt đầu săn tìm nguyên liệu để làm bánh Trung thu homemade. Trong đó, trứng muối tươi, thành phần không thể thiếu để tạo nên phần nhân bánh nướng thập cẩm hay nhân đậu xanh trứng muối. nhanh chóng rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Vào vụ bánh trung thu, trứng muối tươi "cháy hàng" mọi mặt trận

Chị Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Tôi đi liền ba siêu thị lớn, rồi vòng sang vài cửa hàng nông sản sạch quen thuộc mà không còn lấy nổi một hộp trứng muối tươi. Nhân viên bán hàng nói vài ngày nay khách mua ồ ạt, nhập đến đâu hết ngay đến đó".

Theo khảo sát, nhiều điểm bán tại Hà Nội, TP.HCM đều ghi nhận cùng tình trạng. Nguyên nhân không chỉ do nhu cầu làm bánh Trung thu tại gia tăng cao, mà còn bởi các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ cũng dồn mua, khiến nguồn cung càng thêm căng thẳng. Giá trứng muối tươi vì thế cũng “nhích” lên từ 20–30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chị Tường Vy (Hoài Đức, Hà Nội) còn cho biết: "Trứng tươi độ này cũng đắt, hôm qua tôi đi mua mà mấy bà bán hàng giải thích do nhu cầu làm bánh trung thu tăng cao nên trứng đắt".

Trong bối cảnh khan hiếm, nhiều chị em nội trợ đã nhanh chóng chuyển hướng sang lựa chọn lòng đỏ trứng muối chế biến sẵn. Trên các sàn thương mại điện tử và chợ online, sản phẩm này được quảng cáo tiện lợi: trứng đã được tách lòng đỏ, sơ chế, thậm chí nướng sơ để giảm bớt vị tanh.

Chị Mai (Cầu Giấy) chia sẻ: "Tôi không mua được trứng muối tươi nên thử đặt lòng đỏ trứng muối đã nướng sẵn. Chỉ việc rã đông, cho vào nhân bánh rồi nướng. Thực sự tiết kiệm nhiều công đoạn".

Các chuyên gia thực phẩm cũng nhận định đây là xu hướng tất yếu trong vài năm gần đây. Nếu như trước kia người tiêu dùng chuộng trứng muối nguyên quả để tự chế biến, thì nay lòng đỏ trứng muối sẵn vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Giá thành của sản phẩm này cũng ổn định hơn, ít biến động so với trứng muối tươi.

Không chỉ là câu chuyện thiếu/thừa nguồn cung, hiện tượng trứng muối tươi “cháy hàng” còn cho thấy sức nóng ngày càng tăng của thị trường bánh Trung thu. Nhiều người tiêu dùng sẵn sàng bỏ công sức để tự làm bánh, coi đây như một thú vui và cũng là cách gửi gắm sự chăm chút đến gia đình. Trong khi đó, các cơ sở kinh doanh nhỏ tận dụng xu hướng DIY này để bán nguyên liệu, công cụ làm bánh, từ đó kích thích thêm nhu cầu.

Ở chiều ngược lại, việc lòng đỏ trứng muối sẵn ngày càng phổ biến cho thấy thị hiếu người tiêu dùng ngày càng thực tế, chú trọng đến sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Có thể dự đoán rằng, trong vài mùa Trung thu tới, sản phẩm chế biến sẵn này sẽ chiếm lĩnh mạnh mẽ hơn, thay thế dần hình thức mua trứng muối tươi để tự sơ chế.

Mùa Trung thu năm nay, chiếc bánh không chỉ mang hương vị truyền thống mà còn là câu chuyện về hành trình “săn” nguyên liệu. Từ việc trứng muối tươi bỗng chốc khan hiếm cho đến xu hướng tiêu dùng linh hoạt với lòng đỏ chế biến sẵn, thị trường đã chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt.