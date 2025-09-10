Bánh trung thu 'đổ bộ' khắp phố, tưởng không ế mà... ế không tưởng Nam Giang, 14:55 10/09/2025 Chia sẻ Thích0 Gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, quầy bánh đã phủ kín phố Hà Nội. Trái với vẻ rực rỡ, nhiều gian hàng cả ngày không một khách hỏi mua. Thị trường bánh Trung thu 2025: Di sản lên ngôi, chưa có năm nào đặc biệt như năm nay Ghi nhận của PV, từ đầu tháng 9, nhiều quầy bánh trung thu đã xuất hiện khắp các tuyến phố của Hà Nội như Phạm Ngọc Thạch, Thái Hà, Láng Hạ, Giảng Võ... với nhiều thương hiệu bánh, đa dạng cả về mẫu mã, sản phẩm, giá thành... Tuy nhiều thương hiệu nhưng không khí mua sắm tại các quầy hàng lại trở nên ảm đạm, vắng thực khách. Các quầy hàng lưu động xuất hiện khá sớm trên phố Đào Tấn. Nhân viên một quầy hàng trên phố Giảng Võ đứng cả ngày nhưng không có khách mua. Dọc phố Láng Hạ xuất hiện nhiều quầy hàng bắt mắt, tuy nhiên chỉ lác đác vài khách ghé qua. Nhiều mẫu bánh cao cấp với những vỏ hộp sang xịn với giá thành cao. "Cửa hàng bắt đầu bán từ đầu tháng 9, chủ yếu thời gian này bán cho những khách ở xa hoặc mua làm quà biếu. Hằng ngày cũng có vài người qua xem, hỏi giá nhưng chưa bán được nhiều. Nhiều hôm ngồi cả ngày nhưng không có khách nào hỏi, giờ họ tìm mua online là chính", một nhân viên bán hàng bánh trung thu trên vỉa hè phố Láng Hạ chia sẻ. Bảng giá được niêm yết tại một cửa hàng bánh truyền thống. Giá bánh trung bình của các loại bánh từ 60.000 - 175.000 đồng/chiếc, tăng nhẹ so với năm trước. Trung bình giá một hộp bánh từ 300.000 - 1.500.000 đồng/hộp 4-6 bánh. Loại cao cấp có giá lên đến 5 triệu đồng/hộp. "Tôi hay mua bánh trung thu đầu mùa, tôi mua sớm để gửi về gia đình, bạn bè ở xa", chị Thúy (Nghệ An) chia sẻ. Hình thức và mẫu mã bánh trung thu được đổi mới mỗi năm bắt mắt và hiện đại hơn tuy nhiên vẫn không thu hút được nhiều khách hàng ghé mua. Ở thời điểm đầu mùa, phần lớn hiện nay khách hàng mua bánh sớm để thưởng thức hoặc làm quà biếu tặng. Một quầy hàng trang trí bắt mắt trên phố Phạm Ngọc Thạch Các hộp bánh cao cấp chưa thu hút khách hàng vào thời điểm đầu mùa. Theo Tiền Phong Copy link 09/10/2025 09:54 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/banh-trung-thu-do-bo-khap-pho-tuong-khong-e-ma-e-khong-tuong-post1776756.tpo Chia sẻ Thích0 bánh trung thu Tết Trung Thu