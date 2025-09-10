Bánh trung thu 'đổ bộ' khắp phố, tưởng không ế mà... ế không tưởng

"Cửa hàng bắt đầu bán từ đầu tháng 9, chủ yếu thời gian này bán cho những khách ở xa hoặc mua làm quà biếu. Hằng ngày cũng có vài người qua xem, hỏi giá nhưng chưa bán được nhiều. Nhiều hôm ngồi cả ngày nhưng không có khách nào hỏi, giờ họ tìm mua online là chính", một nhân viên bán hàng bánh trung thu trên vỉa hè phố Láng Hạ chia sẻ.