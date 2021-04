Vào siêu thị bị “hút hồn” bởi kệ bát đĩa gốm sứ Nhật Bản, món nào món nấy đều khá ưng mắt

Bình thường mỗi khi cần mua đồ mình thường hay ra các siêu thị, tạp hóa gần nhà cho tiện. Lần này vì phải mua nhiều thứ nên mình quyết định xách xe đi vài Km đến BigC, vừa nhiều đồ để chọn mà giá lại rẻ hơn đáng kể.

Lượn qua lại được 5 phút thì đập vào mắt mình là một gian hàng đồ Nhật Bản với đủ các loại bát đĩa sành sứ nhìn “đến là cưng”. Sẵn tính mê cái đẹp nên mình nhặt luôn vài món vào giỏ hàng dù xem giá thấy không rẻ cho lắm, hầu hết đều khoảng 40.000 đến gần 200.000đ tùy loại và kích thước. Được cái hầu hết đều có mác Made in Japan nên cảm giác "chất lượng" hơn hẳn.



Chỉ là hai quầy hàng nhỏ thôi nhưng có hàng chục loại cốc chén, bát đĩa với kích thước, hình dáng và hoa văn khác nhau.



Đập vào mắt đầu tiên là những chiếc đĩa với hình vẽ, vân nổi cực kì hút mắt này, giá vào khoảng 69.000 đến 189.000đ tùy kích cỡ.



Bát con, bát nhỡ và bát ô tô đều có đủ cả, loại nào cũng được chăm chút kĩ lưỡng vẻ ngoài, nhìn một cái là thấy ngay cái chất "Nhật Bản". Giá của các loại bát thường khoảng 40.000đ đến hơn 100.000đ.



Bên cạnh chén đĩa còn có cốc uống trà nhỏ xinh, ấm trà sứ "ton-sur-ton" và đĩa nhỏ đựng gia vị, đồ chấm hình dáng lạ mắt lắm. Mấy món bé xinh này giá rẻ hơn, đều dưới 100.000đ nhé.



Ngoài các mẫu chén bát đĩa cốc bằng sứ ở trên còn có khá nhiều mặt hàng khác đặt trên kệ. Tuy nhiên, chị em nên xem kĩ vì vẫn có một vài mẫu là hàng Made in China chứ không phải Made in Japan "trà trộn" vào. Bên cạnh đó, gian hàng Look Kool này còn bán nhiều mặt hàng đồ gia dụng, đồ dùng cá nhân, làm vườn, vệ sinh... cho đến cả đồ ăn đóng hộp và phụ kiện điện thoại nữa.