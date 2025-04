Lên đại học, chúng ta có cơ hội được biết thêm những kiến thức mới, có thêm kinh nghiệm mới. Còn cậu sinh viên trong câu chuyện này cũng đã được trải nghiệm một điều chưa từng thấy trước kia.

Hình ảnh được cậu thanh niên chia sẻ

Theo đó, trong một lần vào phòng tắm, cậu sinh viên phát hiện ra thứ gì đó giống nấm mọc trên tường, dài khoảng 10-12 cm. Hoảng hốt, cậu chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội để hỏi xem đó là gì và liệu có nguy hiểm không. Trong ảnh được đăng tải, những cây nấm màu tối bám dọc tường trông khá kỳ dị.

Cận cảnh những cây nấm mọc ra trong phòng tắm được cậu sinh viên chia sẻ

Nhiều người trên mạng cũng bối rối. Có người đùa rằng đây là dấu hiệu tận thế, hay giống như trong phim "The Last of Us" (một bộ phim thuộc thể loại hậu tận thế). Một số khác còn tưởng tượng ra những câu chuyện rùng rợn, như việc xuất hiện một sinh vật bí ẩn nào đó. Thậm chí, có người gợi ý cậu nên báo khoa sinh học để họ nghiên cứu.

Cuối cùng, một người am hiểu về nấm giải thích: Đây là một loại nấm, bản thân chúng không độc, nhưng sự xuất hiện của chúng là dấu hiệu đáng lo ngại. Nấm chỉ mọc khi tường bị ẩm mốc nặng do nước thấm lâu ngày. Phần rễ nấm đã len lỏi khắp tường, ăn mòn gỗ và vật liệu bên trong, khiến tường dần mục nát. Người này khuyên cậu lập tức báo cho người quản lý tòa nhà vì có thể phải phá bỏ cả mảng tường lớn để sửa chữa.

Sự thật đúng như vậy. Theo các chuyên gia, nấm xuất hiện trong nhà thường là dấu hiệu của độ ẩm quá cao. Nước thấm làm yếu gỗ, tường thạch cao, gây mốc và mục, đe dọa cấu trúc tòa nhà. Nguyên nhân có thể là rò rỉ ống nước, ngập lụt, hoặc phòng tắm không được chống thấm tốt. Dù chưa rõ lý do chính xác, vấn đề này cần được xử lý ngay để tránh hậu quả nghiêm trọng hơn.