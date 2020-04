Vào chợ không đeo khẩu trang, bị nhắc nhở, người phụ nữ liên tục chửi bới, chỉ tay thách thức: "Đừng có xía mõm vào"

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tranh cãi giữa chợ mà nhân vật chính là một người phụ nữ chở theo con nhỏ.

Theo như người đăng tải đoạn clip cho biết, người phụ nữ này vào chợ nhưng không đeo khẩu trang, sau đó bị người dân tại đây nhắc nhở.

Không những không biết thiếu sót của mình, người phụ nữ này còn lớn tiếng quát tháo, thách thức người nhắc mình và cả cán bộ công an. Trong khi đó, người này đang đi cùng con nhỏ.

Người phụ nữ liên tục chỉ tay, quát tháo người đàn ông khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang. Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ chỉ tay thách thức lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ còn buông lời chửi bới, thách thức lực lượng chức năng lập biên bản. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, đoạn clip người dân ghi lại cho thấy, sau khi được nhắc nhở, người phụ nữ này không chấp hành mà còn chửi mắng, chỉ tay chửi bởi, thách thức lập biên bản với thái độ không hợp tác: "Đừng có xía mõm vào, ông có quyền gì? Tôi sai ở đâu?".

Trong khi đó, những người chứng kiến cố gắng can ngăn người phụ nữ dừng lại nhưng bất lực, người này vẫn tiếp tục gào rất to: "Tôi sai ở chỗ nào? Sai chỗ nào mà dám bắt xe của tôi?" Và lập tức, chị này thay đổi cách xưng hô, quát lớn về phía người đàn ông nọ: "Xe máy của tao, mày dám bắt tao 2 lần tao còn chưa nói nhé. Mày dám bắt xe máy của tao à? Mày là cái thằng bảo vệ vớ vẩn. Không có lý do gì để mày giữ xe máy của tao".

Người đàn ông cố gắng giải thích nhưng người phụ nữ này vẫn 1 mực chống đối. Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, người đàn ông vẫn bình tĩnh giải thích: "Không phải giữ xe máy của chị, tôi bảo mời chị về đây làm việc".



Người phụ nữ này vẫn tiếp tục chửi bới, trong khi đang tranh thủ gọi điện thoại cho người thân đồng thời phân bua với những người xung quanh: "Thằng già này mày ngứa mồm à, mày xía mõm vào chuyện của tao".

Được biết, sự việc xảy ra ở Cao Bằng.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc trước thái độ của người phụ nữ này, đa số cho rằng, chị đã sai nhưng ý thức lại kém. Đồng thời cho rằng nên có chế tài xử phạt để tránh xảy ra những trường hợp như trên.

Trước đó, Thủ tướng đã có chỉ thị nhắc nhở, tuyên truyền người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19. Những người tham gia giao thông hoặc ở nơi công cộng không đeo khẩu trang đều được nhắc nhở phải chấp hành đúng quy định chống dịch.