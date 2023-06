Vào cao điểm du lịch hè, sân bay Nội Bài cứ 90 giây lại có 1 máy bay cất cánh

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, với tốc độ tăng trưởng đều cả sản lượng bay quốc tế và quốc nội, dự kiến mùa Hè năm 2023, sản lượng vận chuyển hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài duy trì ở mức cao trong thời gian khá dài từ đầu tháng 6 đến trung tuần tháng 8.

Dự kiến ngày cao nhất dịp cao điểm Hè năm nay sẽ phục vụ khoảng 109.000 lượt hành khách.

Căn cứ vào kế hoạch khai thác tăng chuyến của các hãng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến ngày cao nhất dịp cao điểm Hè năm nay sẽ phục vụ khoảng 109.000 lượt khách (trong đó gần 29.000 lượt khách quốc tế, hơn 80.000 lượt khách quốc nội) và hơn 620 lượt chuyến bay (có 210 lượt chuyến bay quốc tế, 410 lượt chuyến bay quốc nội).

“Mức sản lượng này tăng khoảng 38% so với thường lệ, tăng 15% so với cao điểm Hè năm 2022”, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết.

Đóng góp vào các số liệu tăng trưởng trên, phía Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chỉ ra nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng bay quốc tế tại sân bay Nội Bài tăng mạnh so với Hè 2022 khi hành khách quốc tế tăng 140%, chuyến bay quốc tế tăng 58%, trong khi sản lượng bay nội địa vẫn duy trì ở mức ổn định, ghi nhận giảm nhẹ so với cùng kỳ, hành khách quốc nội giảm 3%, chuyến bay quốc nội giảm 14%.

Giai đoạn cao điểm hè, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được điều phối 37 chuyến bay/giờ trong khung giờ ban ngày và 30 chuyến bay/giờ trong khung giờ ban đêm.

Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra giấy tờ tùy thân hành khách làm thủ tục chuyến bay.

Để thuận tiẹn trong việc đi lại cao điểm Hè, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo đối với khách bay nội địa mang bản gốc giấy tờ tùy thân để làm thủ tục hàng không; kiểm tra kỹ thời hạn sử dụng, đặc biệt lưu ý những hành khách đi cùng trẻ em từ 14 tuổi trở lên (đủ tuổi làm căn cước công dân), nếu chưa kịp làm hoặc những khách có chứng minh nhân dân/căn cước công dân bị mất, hết hạn sử dụng hoặc bị mờ, không được chấp nhận thì cần đến cơ quan công an nơi cư trú để làm giấy xác nhận nhân thân theo mẫu hiện hành để tránh việc bị từ chối thực hiện chuyến bay khi giấy tờ tùy thân không đủ điều kiện. Hành khách là trẻ em dưới 14 tuổi cần mang theo giấy khai sinh (bản gốc hoặc bản sao trích lục của nơi cấp).

Khách bay quốc tế chuẩn bị hộ chiếu đảm bảo còn hạn ít nhất 6 tháng; chuẩn bị visa, visa quá cảnh theo quy định của từng quốc gia. Lưu ý những hành khách bay cùng trẻ em mà không có bố mẹ đi cùng, cần hỏi rõ hãng hàng không về thủ tục giấy uỷ quyền của chính quyền địa phương theo mẫu quy định.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng hạn chế người thân đón, tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách; có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để tránh nguy cơ chậm chuyến; khuyến khích hành khách làm thủ tục trực tuyến để tiết kiệm thời gian phải xếp hàng tại quầy thủ tục…

Để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao và tạo thêm sự thuận lợi cho hành khách, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chủ động xây dựng phương án phục vụ cao điểm Hè như phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển để xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra máy bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác; mở số lượng máy soi chiếu an ninh; điều tiết phương tiện, phân làn giao thông trong nhà ga và ngoài sân đỗ ô tô…/.