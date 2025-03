Vàng nhẫn đắt không tưởng: Chạm 100 triệu đồng/lượng

Người mua vàng tăng đột biến, nhiều cửa hàng hết vàng sáng 19/3.

Người mua vàng tăng đột biến, nhiều cửa hàng hết vàng sáng 19/3.

Cụ thể, giá vàng nhẫn được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 98,45 - 100 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Như vậy, giá vàng nhẫn đã chinh phục mốc 100 triệu đồng/lượng đúng như nhiều dự đoán trước đó.

Giá tại Doji hiện niêm yết ở mức 98,4 - 99,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được giao dịch ở mức 97,9 - 99,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ sau 2 ngày đầu tuần, giá vàng đã liên tục chinh phục những đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử, điều này giúp người mua vàng cũng lãi đậm.

Cụ thể, nếu người mua vàng nhẫn với giá 96,3 triệu đồng ngày 17/3 thì hiện tại bán ra với giá 98,45 triệu đồng/lượng, lãi 2,15 triệu đồng/lượng.

Tương tự, nếu mua vàng miếng với giá 95,8 triệu đồng/lượng ngày 17/3, thì nay bán ra với giá 97,9 triệu đồng/lượng, khách hàng cũng sẽ lãi 2,1 triệu đồng/lượng.

Trưa 19/3, giá vàng nhẫn lập đỉnh lịch sử 100 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Đức).

Giá vàng trong nước tăng mạnh do giá vàng thế giới tăng. Lúc 11h sáng nay, giá vàng thế giới ở mức 3.032 USD/ounce, tăng 32 USD/ounce so với cuối hôm qua. Các nhà đầu tư đang đổ xô vào kim loại quý này để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trước lo ngại xung đột leo thang ở Trung Đông và lo ngại liên quan đến kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cửa hàng khan hiếm vàng

Trong bối cảnh giá vàng liên tiếp tăng và đắt nhất lịch sử, người dân vẫn kéo đi mua vàng nhưng nhiều cửa hàng chỉ bán ra với số lượng ít ỏi vì lý do hết vàng.

Theo ghi nhận, sáng 19/3, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngay từ sớm đã đón rất đông khách hàng xếp hàng chờ mua vàng. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ mở bán tối đa 0,5 chỉ vàng nhẫn cho mỗi người/ngày, còn vàng miếng SJC hiện tại đã hết.

Lợi dụng cửa hàng khan hiếm vàng, phía bên ngoài, nhiều đội "cò" đua nhau mời chào khách mua vàng với giá bán cao hơn giá cửa hàng là 700.000 đồng/lượng. Nhiều khách chấp nhận mua đắt do không thể mua được ở cửa hàng.

Người dân xếp hàng mua vàng sáng 19/3. (Ảnh: Minh Đức)

Ông Phạm Văn Tòng (quận Ba Đình, Hà Nội) than: " Tôi và vợ cùng nhau đi xếp hàng từ 8h, sáng trước cả giờ cửa hàng mở cửa, mà vẫn phải đến 2,5 tiếng sau tôi và vợ mới có thể mua được vàng. Có tiền mà giờ muốn mua vàng cũng khó hôm qua thì mua được 1 chỉ, hôm nay may mắn cũng chỉ mua được nửa chỉ ".

Cửa hàng Phú Quý cũng bán giới hạn 2 chỉ vàng nhẫn/khách. Còn cửa hàng Doji hiện tại thông báo hết hàng, không bán cả vàng nhẫn và vàng miếng SJC. Nếu khách hàng có nhu cầu bán lại cửa hàng vẫn sẽ thu mua.

Không nên "lướt sóng"

Đưa ra lời khuyên cho những người đang muốn "đu đỉnh" mua vàng, chuyên gia kinh tế Nguyễn Hữu Huân cho biết, việc giá vàng liên tiếp chinh phục các mức đỉnh lịch sử khiến nhiều người dân có tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội sinh lời trong cơn sốt vàng này. Nhưng ở vùng giá này, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro điều chỉnh rất lớn.

Khi giá vàng thế giới đi xuống sẽ kéo giá vàng trong nước giảm theo. Do đó, nhà đầu tư không nên mua vàng theo tâm lý đám đông và không nên vay tiền để mua vàng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) - khuyến cáo, người dân và nhà đầu tư không nên chạy theo tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) mà vội vàng đổ xô mua vào với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng mạnh. Lịch sử cho thấy, thị trường vàng có chu kỳ tăng giảm và việc lao vào mua ở thời điểm cao trào có thể khiến nhiều người gặp rủi ro khi giá đảo chiều.

Không nên nóng vội, bỏ hết vốn liếng đầu tư vào vàng. Nên theo dõi kỹ lưỡng thông tin từ các kênh, các tuyên bố, động thái của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các diễn biến mới nhất từ thị trường.

Đặc biệt trong cơn sốt vàng, tuyệt đối tránh tình trạng vay tiền để mua vàng. Bởi khi vàng đột ngột rớt giá, người vay sẽ cùng lúc phải chịu áp lực nặng nề từ việc thất thoát tiền bạc và trả nợ.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cảnh báo, việc giá vàng liên tục lập đỉnh lịch sử cũng đang tiềm ẩn rủi ro. " Nhà đầu tư nên phân bổ danh mục tài sản hợp lý mà không nên tất tay vào vàng. Tỷ trọng vàng không nên vượt quá 50% trong danh mục đầu tư. Tốt nhất nên giữ vàng chiếm tỷ trọng 10 - 20% trong danh mục ", ông Khánh nói

Ông Khánh cũng nhấn mạnh, với mức giá liên tục lập đỉnh như hiện nay thì trong ngắn hạn rủi ro sẽ càng lớn, chỉ cần đảo chiều nhẹ nhàng thì mức thua lỗ cũng sẽ rất lớn.