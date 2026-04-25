Chủ Nhật 26/4/2026 rơi vào tuần thứ hai của mùa Kim Ngưu, khi Mặt Trời đã ổn định ở khoảng 6 độ Kim Ngưu và Sao Thủy đã đi thuận được hơn một tháng. Đây là thời điểm phù hợp để khép lại những suy nghĩ kéo dài và đưa ra một quyết định công việc dứt khoát. Ba chòm sao dưới đây được đánh giá là có cơ duyên rõ nét nhất trong ngày này.

Bối cảnh thiên văn của ngày 26/4/2026

Ngày 20/4/2026 vừa qua, Mặt Trời chính thức chuyển vào cung Kim Ngưu, mở đầu cho một tháng hoàng đạo mang năng lượng đất: ổn định, thực tế, bền vững. Kim Ngưu là cung đất đầu tiên của vòng hoàng đạo, gắn với giá trị cá nhân, tài chính, và những gì bạn thực sự xây dựng được bằng nỗ lực dài hạn.

Đến Chủ Nhật 26/4, Mặt Trời đã đi vào khoảng 6 độ Kim Ngưu tức bước vào tuần thứ hai của mùa này, giai đoạn mà các nhà chiêm tinh gọi là "định hình giá trị". Đây không còn là lúc đặt câu hỏi "mình muốn gì", mà là lúc trả lời "mình sẽ chọn cái nào".

Một yếu tố quan trọng khác: Sao Thủy đã đi thuận từ ngày 20/3 và kết thúc giai đoạn hậu bóng vào ngày 9/4. Tính đến 26/4, Sao Thủy đã hoàn toàn vào nhịp ổn định được hơn hai tuần. Những việc bị trì hoãn, những quyết định tạm gác lại trong tháng 2 và tháng 3 giờ đã có đủ dữ liệu để chốt. Đây là lý do 26/4 là ngày thích hợp để kết thúc một chuỗi suy nghĩ , không phải ngày bắt đầu một điều hoàn toàn mới.

1. Kim Ngưu: Ngày của chính mình, cơ hội nhìn lại giá trị bản thân

Với các bạn Kim Ngưu, 26/4 rơi vào chính mùa của mình, và đây là giai đoạn năng lượng cá nhân bạn tự nhiên ở mức cao nhất trong năm. Điều đáng chú ý là tuần thứ hai của mùa Kim Ngưu thường không mang đến những cú nổ lớn, mà là sự sáng tỏ âm thầm về một câu hỏi bạn đã mang theo lâu nay.

Câu hỏi đó có thể là công việc hiện tại có đáng tiếp tục theo đuổi không, mức thù lao bạn nhận được đã phản ánh đúng giá trị bạn đang tạo ra chưa, hoặc một đề xuất hợp tác mà bạn đã cân nhắc suốt vài tháng có nên nhận hay không. Ngày Chủ Nhật này, Kim Ngưu có xu hướng tìm được câu trả lời mà không cần tham khảo thêm ai - một loại "tự biết" rất đặc trưng của cung đất.

Gợi ý cụ thể: Dành buổi sáng một mình, không điện thoại. Viết ra ba điều bạn muốn giữ lại từ công việc hiện tại và ba điều bạn muốn thay đổi. Câu trả lời thường nằm trong việc so sánh hai danh sách này.

2. Ma Kết: Uy tín dài hạn bắt đầu có cơ hội chốt thành kết quả

Ma Kết và Kim Ngưu cùng thuộc nhóm cung đất, nên dòng năng lượng mùa Kim Ngưu tự nhiên hỗ trợ Ma Kết ở khía cạnh nghề nghiệp và uy tín cá nhân. Điểm khác biệt là Ma Kết không nhận năng lượng này theo kiểu "tự biết" như Kim Ngưu, mà theo dạng thu hoạch : Những gì bạn đã âm thầm gây dựng trong 6 tháng đến một năm qua bắt đầu có tín hiệu được ghi nhận.

Ngày 26/4, Ma Kết có thể nhận được một liên hệ từ người mà bạn từng làm việc cùng nhưng đã lâu không gặp. Đó có thể là một lời mời ăn trưa, một đề nghị tham gia dự án, hoặc chỉ là một tin nhắn hỏi thăm mà dẫn đến cơ hội sau đó. Điều quan trọng: cơ hội này thường đến một cách bình thản, không có dấu hiệu "lớn" rõ rệt, chính vì thế mà dễ bị Ma Kết coi nhẹ.

Gợi ý cụ thể: Nếu có tin nhắn hoặc email từ một người liên lạc cũ trong ngày Chủ Nhật, hãy trả lời ngay trong ngày thay vì để sang thứ Hai. Thời điểm trả lời đôi khi quan trọng không kém nội dung trả lời.

3. Xử Nữ: Sao Thủy đã thuận hơn một tháng, đủ dữ liệu để ra quyết định

Xử Nữ là cung đất thứ ba, và cũng là cung được Sao Thủy cai quản. Với các bạn Xử Nữ, giai đoạn Sao Thủy nghịch hành tháng 2-3 vừa qua là khoảng thời gian khó chịu: Nhiều thông tin chưa rõ, nhiều quyết định phải tạm hoãn, nhiều cuộc trao đổi đi vào ngõ cụt.

Đến 26/4, Sao Thủy đã đi thuận được hơn một tháng và đã rời khỏi vùng hậu bóng được hơn hai tuần. Với Xử Nữ, đây là thời điểm mà dữ liệu bạn cần để ra quyết định cuối cùng đã đủ. Một câu hỏi bạn đã đặt ra từ tháng 3 có nên nhận vị trí mới không, có nên chuyển sang freelance không, có nên từ chối một khách hàng khó không, giờ đã có đủ bối cảnh để trả lời.

Điều Xử Nữ cần chú ý: Năng lượng Kim Ngưu khiến Xử Nữ có xu hướng cân nhắc kỹ hơn cả mức cần thiết. Đừng chờ đến khi "chắc chắn 100%" mới quyết định, vì cảm giác đó hiếm khi đến. 80% đủ dữ liệu là đủ để chốt.

Gợi ý cụ thể: Trước khi kết thúc Chủ Nhật, viết ra quyết định của bạn dưới dạng một câu đơn (ví dụ: "Tôi sẽ nhận lời đề nghị của X và thông báo trước thứ Tư"). Việc viết ra thành câu hoàn chỉnh khiến quyết định trở nên thật, thay vì chỉ là ý định mơ hồ trong đầu.

Cả Kim Ngưu, Ma Kết, Xử Nữ đều thuộc nhóm cung Đất - nhóm thiên về thực tế, bền vững, và quyết định dựa trên bằng chứng thay vì cảm hứng. Điều đáng chú ý là cả ba không nhận năng lượng 26/4 theo dạng "may mắn bất ngờ", mà theo dạng sáng tỏ sau quá trình cân nhắc . Điều này khác hẳn tử vi phong cách "đổi vận sau một đêm" và cũng chính là phần giá trị thật của chiêm tinh khi được tiếp cận nghiêm túc.

Với các chòm sao thuộc nhóm khác – Lửa, Khí, Nước, ngày 26/4 không có nghĩa là kém thuận lợi. Chỉ là cách năng lượng Kim Ngưu tác động sẽ khác: Với cung Lửa, có thể là cảm giác chậm lại đáng mừng; với cung Khí, có thể là cơ hội nhìn vấn đề từ góc thực tế hơn; với cung Nước, có thể là sự ổn định cảm xúc sau một giai đoạn nhiều biến động.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo