Vận trình đổi chiều từ tháng 11: 3 con giáp tháo gỡ bế tắc, công việc khởi sắc, gia đạo an yên

Khoảng thời gian vừa qua có thể đã mang đến không ít áp lực và sự chững lại ngoài ý muốn, khiến nhiều người cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn tháng 11, cục diện bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt theo hướng thuận lợi hơn. Không cần những bước nhảy vọt quá xa xỉ hay giật gân, sự khởi sắc của 3 con giáp dưới đây đến từ những gỡ rối rất thực tế: công việc có hồi đáp rõ ràng, áp lực gia đình giảm bớt và tâm lý dần tìm lại sự an yên.

1. Tuổi Sửu: Nút thắt công việc được tháo gỡ, gia đạo bớt phần vất vả

Người tuổi Sửu thời gian qua đã dốc không ít công sức nhưng mọi việc dường như cứ giậm chân tại chỗ, bỏ thì thương mà vương thì tội. Khi bước sang tháng 11, tình thế sẽ bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực hơn hẳn. Những khúc mắc chững lại trước đó trong công việc sẽ có người đứng ra tiếp quản hoặc đưa ra phương án giải quyết dứt điểm, những tin tức chờ đợi bấy lâu cũng dần có phản hồi rõ ràng.

Lúc này, điều quan trọng là bạn không nên nóng vội lao về phía trước, mà hãy bình tĩnh rà soát lại toàn bộ công việc tồn đọng để phân loại rõ việc nào cần thúc đẩy, việc nào nên kiên nhẫn chờ thêm. Bản tính cần cù, chắc chắn của người tuổi Sửu sẽ phát huy tác dụng tốt nhất trong giai đoạn này, chỉ cần bạn không tự mình bỏ cuộc thì mọi thứ đều sẽ tiến triển thuận lợi. Bớt đi gánh nặng công việc, đời sống gia đình của tuổi Sửu cũng trở nên dễ thở hơn hẳn khi sức khỏe và tinh thần của người thân cải thiện rõ rệt.

Những chuyện cần bàn bạc trong nhà giờ đây dễ dàng đi đến thống nhất mà không tốn quá nhiều sức lực. Dù vậy, hãy lưu ý đừng vội ôm ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc ngay khi thấy mọi thứ vừa chớm khởi sắc, bởi việc tập trung xử lý dứt điểm từng ưu tiên quan trọng mới là cách giúp bạn vừa thong dong vừa đạt hiệu quả cao nhất.

2. Tuổi Hợi: Trút bỏ gánh nặng tâm lý, gặp quý nhân lên tiếng hỗ trợ

Thời gian qua, người tuổi Hợi luôn mang trong mình những nỗi lo đá nặng cõi lòng, tuy không quá lớn nhưng cứ dai dẳng khó gạt bỏ. Bước sang tháng 11, những gánh nặng tâm lý này sẽ lần lượt được trút bỏ khi các mối lo trong công việc lẫn đời sống cá nhân dần đi đến kết quả ngô khoai rõ ràng. Bạn sẽ bắt gặp những người sẵn sàng lên tiếng hỗ trợ hoặc đòi lại sự công bằng cho bạn tại chốn công sở, đó có thể không phải là cấp trên quá quyền uy mà đơn giản là đồng nghiệp hay đối tác cũ trân trọng sự tử tế của bạn.

Nhân duyên tốt đẹp tích lũy từ trước sẽ phát huy giá trị đúng lúc, vì vậy bạn đừng ngần ngại chủ động chia sẻ hay tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Không khí gia đình nhờ đó cũng ấm áp và hòa thuận hơn hẳn; những bất đồng nhỏ trước đây đều tìm được tiếng nói chung để khép lại êm đẹp. Tuy nhiên, khi mọi chuyện bắt đầu xuôi chèo mát mái, người tuổi Hợi cũng không nên quá chủ quan mà bỏ qua các chi tiết nhỏ. Hãy chú trọng theo sát các khâu nghiệm thu và hoàn thiện công việc đến cùng để tránh những rắc rối phát sinh không đáng có về sau.

3. Tuổi Mão: Hướng đi trở nên rõ ràng, lấy lại sự chủ động và vị thế

Sự mơ hồ và mất phương hướng là cảm giác bao trùm người tuổi Mão trong giai đoạn vừa qua, khi bạn vẫn làm việc chăm chỉ nhưng không rõ thành quả sẽ đi về đâu. Sang tháng 11, làn sương mờ ấy sẽ hoàn toàn tan biến để nhường chỗ cho những mục tiêu và kế hoạch cực kỳ cụ thể. Công việc sẽ nhận được chỉ thị rõ ràng, những thỏa thuận mập mờ trước đây nay được xác nhận dứt khoát giúp bạn không còn phải đoán già đoán non.

Với sự tỉ mỉ vốn có, người tuổi Mão chỉ cần tập trung làm tốt từng nhiệm vụ được giao thì năng lực của bạn tự khắc sẽ được ghi nhận tương xứng. Hướng đi đã sáng tỏ nhưng bạn cũng không nên nóng vội muốn hoàn thành tất cả trong một sớm một chiều, bởi sự vội vàng rất dễ dẫn đến những sơ suất không đáng có. Trong quan hệ gia đình, đây là thời điểm tuyệt vời để gắn kết lại tình cảm sau chuỗi ngày ai nấy đều bận rộn với nhịp sống riêng.

Ý kiến của bạn sẽ nhận được sự coi trọng và lắng nghe từ người thân, tuy nhiên sự bàn bạc dân chủ và tôn trọng góc nhìn của các thành viên khác vẫn là chìa khóa vàng giúp gia đạo luôn êm ấm, thuận hòa.

Khép lại những trập trùng của giai đoạn cũ, tháng 11 mở ra một chặng đường mới nhiều khởi sắc cho tuổi Sửu, tuổi Hợi và tuổi Mão. Sự hanh thông này không chỉ đến từ vận may thời thế mà còn nhờ chính sự kiên trì và tích lũy bền bỉ của bản thân mỗi người.

Dù thuộc con giáp nào, hy vọng bạn cũng sẽ từng bước gỡ bỏ được những áp lực trên vai, làm rõ những việc cần làm và giữ cho mình một tâm thế vững vàng, an yên. Sau những ngày giông bão, nắng ấm chắc chắn sẽ lại vươn lên trên từng con đường bạn đi.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo