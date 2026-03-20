Vân Sơn trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm, tái xuất trong “Đại tiệc trăng máu 8”

Xuất hiện tại showcase của phim qua hình thức trực tuyến từ Mỹ, Vân Sơn cho biết anh nhận được nhiều lời mời đóng phim trong thời gian qua nhưng đều từ chối vì chưa tìm được kịch bản phù hợp. Chỉ đến khi đọc Đại tiệc trăng máu 8 , nam nghệ sĩ mới quyết định nhận lời vì bị thuyết phục bởi cấu trúc câu chuyện độc đáo và tinh thần sáng tạo của dự án.

Trong phim, Vân Sơn vào vai Tâm OK, một đạo diễn chuyên làm “phim rác” nhưng nuôi tham vọng thực hiện một tác phẩm tử tế để khiến con gái tự hào. Nhân vật này đối mặt với thử thách lớn khi phải thực hiện một bộ phim kinh dị được quay bằng một cú máy duy nhất kéo dài 35 phút và phát trực tiếp, với một đoàn phim đầy rắc rối.

Việc trở lại sau 20 năm khiến Vân Sơn không tránh khỏi áp lực. Anh thừa nhận lo lắng khi phải làm việc cùng ê-kíp trẻ, nhịp độ quay dày đặc và yêu cầu cao từ đạo diễn. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân phải tập trung tối đa, chăm chút từng câu thoại để không bị “tụt lại phía sau”.

Bên cạnh sự trở lại của Vân Sơn, Đại tiệc trăng máu 8 còn gây chú ý khi là bản remake từ phim Nhật Bản One Cut of the Dead . Tác phẩm giữ nguyên tinh thần đặc trưng với cú oneshot kéo dài 35 phút được xem là dài nhất trong lịch sử điện ảnh Việt, đòi hỏi sự phối hợp chính xác của toàn bộ ê-kíp.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết bộ phim mang tinh thần “phê và tự phê”, như một cách nhìn lại những câu chuyện phía sau hậu trường điện ảnh. Ê-kíp cũng thẳng thắn chia sẻ, 35 phút đầu có thể khiến khán giả cảm thấy khó theo dõi, nhưng phần còn lại sẽ mang đến trải nghiệm bất ngờ với nhiều tiếng cười.

Quy tụ dàn diễn viên đông đảo như Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Quang Minh, NSƯT Đức Khuê, Lâm Thanh Mỹ…, bộ phim hứa hẹn mang đến những lát cắt vừa hài hước vừa châm biếm về thế giới làm phim.

Đại tiệc trăng máu 8 dự kiến khởi chiếu vào ngày 24/4, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, được kỳ vọng sẽ tạo nên màu sắc mới cho phòng vé Việt