Nữ diễn viên đột ngột hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ lên tiếng nóng: “Hạnh phúc nhất không phải là khi được cầu hôn mà là biết được chân tướng”

Vụ việc nữ diễn viên Thái Lan Grace Chalita đột ngột hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ Art Sasomsup ngay sau khi được đàng trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng đã khiến dư luận châu Á dậy sóng suốt 1 tuần qua. Căng thẳng dâng cao sau khi chị gái Grace Chalita - Give Drarpda, bất ngờ đăng đàn ẩn ý tố Art Sasomsup ngoại tình. Ngay sau đó, thiếu gia điển trai này đã lên tiếng phủ nhận thông tin “cắm sừng” Grace Chalita, nhưng bất ngờ gửi lời xin lỗi đàng gái vì đã làm tổn thương cô sau vụ hủy hôn chấn động. Anh này còn nhấn mạnh, nếu cặp đôi gượng ép tiếp tục mối quan hệ thì cả 2 sẽ không có được hạnh phúc.

Tới chiều 19/3, Grace Chalita đã chính thức lần đầu lên tiếng nóng về việc hủy hôn thiếu gia Art Sasomsup. Đáng nói, nữ diễn viên xinh đẹp đã đăng hẳn tâm thư úp mở vạch tội đằng trai ngoại tình, đồng thời tuyên bố không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ đối phương. Trong tâm thư, Grace nhấn mạnh, chính việc Art Sasomsup đưa ra những thông tin gian dối đã khiến nữ diễn viên phát tiết cơn phẫn nộ và ép cô phải đích thân lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình. Chưa dừng lại ở đó, Grace gây sốt khi kết thúc tối hậu thư bằng 1 câu nói đầy ẩn ý, ngầm dằn mặt thiếu gia Art Sasomsup và tiểu tam: “Ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi không phải là ngày được anh ta cầu hôn, mà là ngày biết được toàn bộ chân tướng mọi chuyện”.

Grace Chalita vừa lần đầu lên tiếng nóng về việc hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ, qua đó ám chỉ đàng trai phản bội, “cắm sừng” cô. Ảnh: Thairath

Tâm thư đầy đủ của Grace Chalita có nội dung như sau:

1. Đừng ép tôi phải nói ra những điều sẽ khiến các người phải chịu thiệt hại nặng nề. 2. Tôi xin phép không liên quan đến vòng xoáy tình ái này nữa. Tôi chỉ đòi lại những quyền lợi mà mình đáng được nhận sau khi phải chịu những hành động lừa dối, thiếu đạo đức và không biết phân biệt đúng sai. 3. Trước đây tôi giữ im lặng là vì không muốn lên tiếng chia sẻ bất cứ điều gì, nhưng việc phải chứng kiến kẻ là nguồn cơn của mọi chuyện lại đang ra sức tạo dựng hình ảnh tốt đẹp cho bản thân đã buộc tôi phải lên tiếng. Tôi làm thế cũng là vì muốn bảo vệ bản thân mình. 4. Cảm ơn bạn bè và những người thân thiết của cả 3 bên (Grace, Art và tiểu tam) đã giúp tôi biết được nhiều sự thật từ sự việc lần này. Nếu cần thiết phải lên tiếng bảo vệ bản thân trước những thông tin sai sự thật thì tôi sẽ giải thích rõ ràng vào thời điểm thích hợp. 5. Tôi không muốn tha thứ cho bất kỳ ai và không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào. Cầu mong cho các người phải đón nhận lấy quả báo từ hành động của mình, dù là đối với tôi hay với những người xung quanh. Đừng dùng những lời dối trá đó nữa, lương tâm tự biết rõ mà. 6, Ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi không phải là ngày được cầu hôn, mà là ngày biết được toàn bộ chân tướng mọi chuyện.

Grace vừa đăng tâm thư dài ngầm tố cáo thiếu gia Art và tiểu tam. Ảnh: Sanook

Tin tức Grace Chalita hủy hôn thiếu gia Art Sasomsup xuất hiện rầm rộ lần đầu cách đây đúng 1 tuần. Thời điểm ấy, cặp đôi đã đồng loạt xóa sạch ảnh của đối phương trên trang cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, Give Drarpda - chị gái Grace Chalita, còn đăng 1 đoạn clip quay cảnh Grace đang ngồi khóc nức nở vì đau lòng kèm dòng chú thích được cho là nhắm thẳng vào thiếu gia Art Sasomsup: “Hãy yêu thương con gái nhà người ta giống như cách bố mẹ cô ấy đã làm. Nếu không chăm sóc được thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy chứ”. Ngoài ra, Give Drarpda còn bày tỏ sự phẫn nộ thay cho em gái: “Rồi 1 ngày nào đó, chuyện này sẽ chỉ là 1 cơn ác mộng mà em sẽ quên đi. Nhưng chị thì sẽ không quên đâu”.

Khi đó, công chúng chưa biết được lý do khiến Grace Chalita hủy hôn thiếu gia nhà tài phiệt. Phải tới gần 1 tuần sau đó, netizen mới vỡ lẽ chuyện tình cặp đôi này tan vỡ do có tiểu tam chen chân sau khi chị gái đăng đàn ám chỉ Grace hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ do có kẻ thứ 3 chen chân.

Chị gái đăng clip Grace Chalita đau khổ, khóc lóc sau khi hủy hôn thiếu gia nhà tài phiệt. Ảnh: Sanook

Thông tin Grace Chalita - Art Sasomsup hủy hôn đã gây ra cú sốc lớn cho dư luận Thái Lan, bởi lẽ cách đây không lâu cặp đôi vừa chiếm sóng truyền trông với màn cầu hôn lãng mạn như phim ngôn tình bằng chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng. Trong loạt ảnh được công bố, thiếu gia Art quỳ gối cầu hôn Grace giữa trời tuyết trắng ở Phần Lan trong bầu không khí không thể ngọt ngào hơn. Lúc trước, công chúng còn tưởng cặp đôi sắp tổ chức đám cưới thế kỷ và đã đồng loạt gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới họ. Thế nhưng tới nay, tin tức Grace Chalita - Art Sasomsup tan vỡ đã phủ kín trên các phương tiện truyền thông xứ chùa vàng.

Art Sasomsup mới cầu hôn thành công Grace Chalita cách đây không lâu. Ảnh: Sanook

Grace Chalita - Art Sasomsup chính thức hẹn hò từ năm 2019, đã trải qua 7 năm mặn nồng, hạnh phúc trước khi dính tin hủy hôn. Khi mới công khai chuyện tình cảm, Grace Chalita đã dính nghi vấn làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa thiếu gia Art Sasomsup và bạn gái cũ của anh này - Hoa hậu Quốc tế Thái Lan 2015 Sasi Sintawee. Giữa tâm điểm ồn ào, Art có lên tiếng khẳng định rằng không hề có chuyện anh hẹn hò 2 người phụ nữ cùng 1 lúc.

Art Sasomsup là con trai của 1 cựu chính trị gia quyền lực tại Thái Lan. Anh đến từ gia tộc vô cùng giàu mạnh về tài chính và có thế lực lớn tại tỉnh Nakhon Pathom. Gia tộc Sasomsup kinh doanh đa lĩnh vực như xử lý rác thải, bất động sản và sân golf. Dựa trên tiềm lực tài chính hùng hậu từ gia tộc, Art Sasomsup được truyền thông xứ chùa vàng đặt cho biệt danh là thiếu gia 10 tỷ Baht Thái (hàng nghìn tỷ đồng).