Việt Nam có 1 ngôi sao tự nhận toàn đóng phim rác: Quá khứ làm nhân viên cây xăng, giờ ở biệt thự 12.000 m²

Mới đây, ekip Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã tổ chức buổi showcase giới thiệu bộ phim, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Quy tụ dàn sao Vbiz hot như Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Quốc Khánh, Hồng Ánh... Đại Tiệc Trăng Máu 8 hứa hẹn sẽ là ứng cử viên dẫn đầu đường đua phim Việt dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4.

Tại đây, danh hài Vân Sơn đã có chia sẻ bất ngờ khi được hỏi lý do nhận lời tham gia dự án điện ảnh này. Facetime từ xa, ông bật mí: "Lý do tôi nhận lời đóng phim, một phần vì Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn, một phần là vì tôi là người chuyên đóng phim rác". Câu nói của nam diễn viên khiến người nghe bật cười thích thú. Từ đây, không ít khán giả trẻ tỏ vẻ tò mò và tìm kiếm danh tính của Vân Sơn.

Vân Sơn (tên thật Dương Thanh Sơn, sinh năm 1961) là một trong những gương mặt gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu thích hài kịch Việt. Anh bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 1977 khi tham gia đoàn ca múa nhạc Hương Miền Nam. Sau vài năm tích lũy kinh nghiệm, Vân Sơn tách ra hoạt động solo, theo đuổi hình thức hài độc thoại trước khi gia nhập nhóm nghệ sĩ của Bảo Quốc, thay thế vị trí của Duy Phương và biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn nhỏ ở Sài Gòn.