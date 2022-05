Vấn nạn "cứ hồn nhiên rồi lại xin lỗi": Người nổi tiếng đang quên mất ảnh hưởng của bản thân tới công chúng?

Những ngày gần đây, Cao Thái Hà đứng trước làn sóng chỉ trích dư luận vì phát ngôn "hồn nhiên" về tình cảm với cha ruột. Cô nói: "Tới ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên, tự tử xuống, nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn".

Phát ngôn của Cao Thái Hà đã gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội, phần lớn là chỉ trích nữ diễn viên dùng từ ngữ không phù hợp, dễ gây suy nghĩ lệch lạc về tình phụ tử.

Hàng loạt phát ngôn thiếu kiểm soát của người nổi tiếng

Trước Cao Thái Hà, có không ít nghệ sĩ Việt đã từng vấp phải làn sóng phản đối, chỉ trích dữ dội của công chúng vì phát ngôn lệch chuẩn.

Diễn viên Kiều Thanh từng trở thành tâm điểm của "cơn bão" phẫn nộ dư luận khi thản nhiên công khai mình là "người thứ 3", thậm chí ca ngợi "người thứ 3" - dạng người xưa nay vẫn bị xã hội lên án, tẩy chay. Dù đó là cuộc sống riêng, là lựa chọn riêng của cuộc đời Kiều Thanh, nhưng vì nó đi ngược với chuẩn mực đạo đức, cô lại là người của công chúng, xuất hiện trên truyền hình thì không những bị "ném đá" mà còn khiến nhiều người muốn trừng phạt.

Một ví dụ điển hình khác về việc phát ngôn thiếu kiểm soát là nữ diễn viên Trà My (Thương nhớ ở ai). Ít ai biết đến những tác phẩm nghệ thuật của cô, thay vào đó người ta nhớ đến Trà My với loạt phát ngôn chê bai, công kích hết diễn viên này tới ca sĩ nọ trong showbiz. Mỗi lần Trà My xuất hiện trên mạng xã hội đều gắn liền với phát ngôn gây tranh cãi về ai đó, khiến công chúng nửa phần ngán ngẩm, nửa phần phẫn nộ.

Thực tế, đã có không ít nghệ sĩ bị xử phạt vì những phát ngôn lệch lạc trên mạng xã hội. Có thể kể đến Duy Mạnh bị phạt vì sử dụng ngôn từ phản cảm, không phù hợp với chuẩn mực xã hội, hay là Ngô Thanh Vân, Hòa Minzy, Cát Phượng,... vì hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Quay trở lại với trường hợp của Cao Thái Hà, phát ngôn của nữ diễn viên nếu xét ở góc độ con cái đối với phụ huynh đã vấp phải những chỉ trích dữ dội là điều quá rõ. Còn ở góc độ của một người nổi tiếng, có lẽ cô đã quá "hồn nhiên" khi đưa ra một quan điểm cá nhân như vậy. Những câu chuyện dù thân quen đến mấy cũng nên dừng ở giới hạn tế nhị, nhưng cô lại quên mất phần giữ riêng cảm xúc cho bản thân mình.

Hậu quả, phát ngôn ấy không chỉ khiến Cao Thái Hà bị công chúng phản đối công khai đến mức gay gắt, hình ảnh cô gắn với một điều gì đó "lệch lạc" mà còn có thể gây ảnh hưởng đến một bộ phận khán giả, làm dấy lên mối lo về những điều suy đồi.

Bởi, không phải ai cũng hiểu được ngọn ngành ý tứ ban đầu của câu nói mà chỉ cảm nhận được ý nghĩa trên mặt chữ, đặc biệt khi bị cắt ghép ra khỏi ngữ cảnh - điều không mấy lạ lùng trên mạng xã hội tự do ngày nay, kéo theo những hệ lụy sau đó. Chưa kể, nữ diễn viên còn sử dụng những từ ngữ như "vợ chồng", "tình yêu thăng hoa" để nói về tình cảm cha con, càng khiến phần đông công chúng khó chấp nhận lối suy nghĩ này hơn.

Cứ làm sai rồi lại... xin lỗi?

Sau sự việc, Cao Thái Hà cũng đã công khai xin lỗi và giải thích rằng phát ngôn của mình bị cắt ghép, dẫn đến câu nói bị xô lệch ý nghĩa gây hiểu lầm.

Khi kể lại câu chuyện đó, nữ diễn viên đang phải gồng mình chịu đựng nỗi đau mất cha, chỉ muốn bày tỏ tình cảm thật lớn của mình nên suy nghĩ chưa thấu đáo trước khi phát ngôn. Có thể xuất phát câu nói của Cao Thái Hà không thực sự ẩn chứa suy nghĩ lệch lạc, nhưng việc nữ diễn viên công khai xin lỗi cũng cho thấy cô đã nhìn nhận ra vấn đề rằng phát ngôn của mình gây ra những ảnh hưởng tiêu cực với công chúng.

Một trường hợp gây tranh cãi gần đây là MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP cũng đã bị đông đảo khán giả phản đối gay gắt vì có những hình ảnh, thông điệp không phù hợp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Ngoài việc Sơn Tùng bị phạt hành chính, MV này còn bị buộc gỡ bỏ khỏi tất cả các nền tảng nhạc số. Bản thân Sơn Tùng cũng đã lên tiếng xin lỗi trước phản ứng dữ dội của dư luận.

Nghệ sĩ là những người được công chúng biết đến rộng rãi, là nhân tố chủ đạo trong hoạt động lan tỏa văn hóa. Chính vì thế, mỗi hành động, phát ngôn, ứng xử của họ đều được công chúng dõi theo và phần nào chịu ảnh hưởng. Nhất là ngày nay, khi văn hóa thần tượng phát triển mạnh mẽ, giới trẻ dành rất nhiều sự ngưỡng mộ và có xu hướng làm theo hành động, phát ngôn, học tập cách sống của người nổi tiếng.

Do đó, đã là người của công chúng, càng nổi tiếng thì nghệ sĩ càng phải có trách nhiệm cân nhắc, thận trọng trong mọi lời nói, việc làm của mình, tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Nếu không tự điều chỉnh được những hành vi, những phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội của mình thì phải đưa vào những chế tài xử lý thích đáng.

