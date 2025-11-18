Hai mỹ nhân "phim giờ vàng" Hồng Diễm – Việt Hoa so kè nhan sắc

Cuối tuần qua, show thời trang Interwoven của Giám đốc sáng tạo Thảo Nguyễn trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ loạt ngôi sao đình đám VFC. Trên thảm đỏ, hai mỹ nhân phim giờ vàng Hồng Diễm – Việt Hoa gây bất ngờ khi xuất hiện cạnh nhau, tạo nên khoảnh khắc “đọ sắc” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Hồng Diễm - Việt Hoa

Trong ảnh tại sự kiện, hai nữ diễn viên cùng chọn tông nâu – beige thanh lịch, nhưng mỗi người lại thể hiện một phong thái riêng. Người đẹp bên trái diện đầm nâu vạt đổ mềm mại, khoe vẻ nền nã đặc trưng với lối trang điểm trong trẻo và mái tóc buộc thấp gọn gàng. Ngay bên cạnh, nữ diễn viên mặc bộ suit beige hiện đại, kết hợp áo đồng màu và mái tóc xoăn đổ lệch đầy nữ tính. Khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau trên nền thảm đỏ đỏ trầm khiến bức hình trở nên hài hòa, sang trọng và vừa mang nét cổ điển, vừa hiện đại.

Việt Hoa - Bảo Thanh - Hồng Diễm - GĐST Thảo Nguyễn - CEO Nguyễn Thế Anh

Hồng Diễm cho biết dù đang bận rộn ghi hình phim Lằn ranh , cô vẫn tranh thủ đến ủng hộ người chị thân thiết Thảo Nguyễn. Trong nhiều bộ phim, nữ diễn viên thường xuyên mặc các thiết kế do GĐST sáng tạo và luôn tạo “hiệu ứng phim ảnh” mạnh – khán giả liên tục hỏi mua theo. Ở sự kiện lần này, cô tiếp tục ghi điểm nhờ vẻ nhẹ nhàng nhưng sang trọng, đúng tinh thần của “nữ chính giờ vàng”.

Trong khi đó, Việt Hoa ngày càng được khen ngợi ở phong cách thời trang trưởng thành, tinh tế hơn sau nhiều dự án truyền hình thành công. Nữ diễn viên chia sẻ gần đây cô yêu thích các thiết kế của Thảo Nguyễn nhờ đường cắt hiện đại, ứng dụng cao nhưng vẫn giữ được nét mềm mại vốn có.

Ngọc Huyền và chồng

Bên cạnh hai mỹ nhân phim giờ vàng, thảm đỏ Interwoven còn có sự góp mặt của NSND Thu Hà với đầm nhung đỏ sang trọng, Bảo Thanh sánh bước cùng ông xã, cùng loạt nghệ sĩ như Thanh Hương, Lương Thanh, Ngọc Huyền, Kiều My, MC Mỹ Vân… tạo nên không khí rộn ràng trước giờ show diễn.

NSND Thu Hà

Bảo Thanh và chồng

Trên sàn runway, GĐST Thảo Nguyễn giới thiệu hai bộ sưu tập: D.CHIC Limited và Áo Dài 2026. D.CHIC Limited được phát triển như một dự án thủ công nghệ thuật, nơi các chi tiết thêu tay, đan lát, khảm trai và khắc gỗ được thực hiện tỉ mỉ. Bảng màu đỏ trầm – beige – nâu đất lấy cảm hứng từ tranh lụa Nguyễn Phan Chánh giúp tôn lên nét đẹp hoài niệm pha hiện đại.

Á hậu Quỳnh Anh

Helly Tống

GDST Thảo Nguyễn cùng dàn Celeb

Ở phần hai, Áo Dài 2026 tái hiện nhiều mảng di sản Việt như Ca Trù, tranh Hàng Trống, sắc màu Tây Bắc hay hội họa cung đình Bách Điểu. Những gam lam, son, ngọc bích, tím tam giác mạch hòa cùng chất liệu lụa, gấm, nhung tạo nên vẻ đẹp thanh lịch nhưng đầy chiều sâu văn hóa. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu lần đầu thương hiệu ra mắt dòng Áo Dài cưới, với chất liệu tơ – ren thêu tay và đính kết cầu kỳ.

Hoa hậu Hà Trúc Linh

Các người đẹp như Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi (Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024), Helly Tống hay Á hậu Quỳnh Anh cũng xuất hiện trên sàn diễn, mang đến những bước catwalk mềm mại, đậm chất Á Đông.

Chia sẻ về tinh thần sáng tạo, GĐST Thảo Nguyễn cho biết: “Với chúng tôi, thời trang không chỉ là trang phục mà là cách kể lại câu chuyện Việt qua ngôn ngữ mới, tinh tế và phù hợp với nhịp sống hôm nay”.