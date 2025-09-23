Văn Mai Hương gây ấn tượng tại sự kiện quốc tế, chạm mặt loạt sao đình đám

Tối 22/9 (giờ London, tức rạng sáng 23/9 giờ Việt Nam), ca sĩ Văn Mai Hương chính thức xuất hiện tại show diễn Burberry trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang London – London Fashion Week SS26. Cô là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được nhà mốt đình đám này mời tham dự runway show, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình kết nối giữa nghệ sĩ Việt với các thương hiệu toàn cầu.

Ngay từ khi đặt chân đến London, Văn Mai Hương đã gây chú ý với diện mạo trẻ trung, hiện đại. Cô được Burberry sắp xếp lưu trú tại khách sạn hạng sang, gửi thiệp mời trang trọng cùng loạt đặc quyền dành cho khách VIP. Xuất hiện trong đêm diễn, nữ ca sĩ chọn trench coat phối phụ kiện cá tính, tạo khác biệt rõ nét so với hình ảnh thường thấy, đồng thời khẳng định gu thời trang linh hoạt.

Không chỉ thưởng thức bộ sưu tập Burberry Summer 2026, Văn Mai Hương còn có dịp gặp gỡ rapper Central Cee (Anh), người mẫu – streamer Marlon (Thụy Điển), influencer Jihoon Kim (Hàn Quốc) và đặc biệt là hội ngộ diễn viên Bright – ngôi sao hàng đầu Thái Lan. Cả hai dành thời gian trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm, tái hiện sự kết nối từ tiệc VIP Burberry tại Hong Kong năm 2024.

Trong after party, nữ ca sĩ tiếp tục gây ấn tượng khi trực tiếp gặp gỡ Giám đốc sáng tạo Daniel Lee và nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô cũng có cơ hội trò chuyện cùng Trương Tịnh Nghi, Seungmin (Stray Kids), siêu mẫu Rosie Huntington-Whiteley và người mẫu Lila Grace – con gái Kate Moss.

Năm 2025, Văn Mai Hương ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt hoạt động quốc tế: biểu diễn tại sự kiện của Diễn đàn kinh tế ASEAN – GCC – Trung Quốc, phủ sóng nhiều chương trình âm nhạc uy tín trong nước và ra mắt liên tiếp các sản phẩm như Bước đi/Nán lại? (ft 2Pillz), Ký ức của mẹ (OST phim “Mang mẹ đi bỏ”), Ướt lòng (single mở đường cho album Vol.5).

Ngay khi trở về nước, nữ ca sĩ sẽ gấp rút hoàn thiện album phòng thu thứ 5 – dự án được khán giả mong chờ, hứa hẹn tiếp tục khẳng định vị trí của Văn Mai Hương trên bản đồ âm nhạc Việt.