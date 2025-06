Vương Bình comeback “không chút bọt sóng”

Tối 8/6, Vương Bình - tân binh nhà ST.319 tái xuất làng nhạc với MV Thua Người Ta. Đây là màn tái xuất đầu tiên của nam ca sĩ sau album debut solo Anh Bờ Vai tháng 11/2024. Vương Bình từng được biết đến với nghệ danh Zino và là giọng ca chính của nhóm nhạc Monstar, nhóm nhạc nam nổi bật trong giai đoạn 2017–2021. Nhóm tan rã, Vương Bình ở ẩn một thời gian rồi ra mắt album đầu tay. Nam ca sĩ chính thức theo đuổi con đường solo với phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, tự sự, mang màu sắc Pop và R&B có âm hưởng miền Tây - gắn với xuất thân từ Bến Tre của mình.

MV Thua Người Ta - Vương Bình

Tính đến 22h tối 10/6, MV chỉ có gần 7 nghìn lượt xem - con số đáng báo động đối với những sản phẩm được giới thiệu bởi ST.319

Xuất phát điểm từ nhóm nhạc nổi tiếng, Vương Bình có sẵn lượng fan đông ủng hộ các bước tiến của anh. Nhưng, MV mới nhất - Thua Người Ta thực sự “thua thiệt” về mặt thành tích. Sau 2 ngày lên sóng, tính đến 22h tối 10/6, MV chỉ có gần 7 nghìn lượt xem - con số đáng báo động đối với những sản phẩm được giới thiệu bởi ST.319. MXH cũng im ắng, Vương Bình comeback “không chút bọt sóng”, hoàn toàn lu mờ trước bão nhạc từ Em Xinh Say Hi.

MV Thua Người Ta chỉ là visualizer, khung hình đơn giản lấy Vương Bình làm trung tâm

Về phần hình ảnh, MV Thua Người Ta chỉ là visualizer, khung hình đơn giản lấy Vương Bình làm trung tâm. Về âm nhạc, Thua Người Ta ứng dụng nhiều chất liệu khác nhau, cách hát luyến láy và tiếng nhạc cụ sáo trúc đậm chất miền Tây. Vương Bình ngoài hát còn rap melody, phân đoạn tiếng Anh chèn vào verse rap lệch quẻ, khiến người nghe cảm thấy… khựng nhịp.

Đội ngũ làm nhạc của Vương Bình đã nắm bắt xu hướng, làm mới âm hưởng miền Tây của Vương Bình bằng cách kết hợp chất liệu đang trending là drill

Drill là một thể loại nhạc hip hop có đặc trưng là âm thanh u tối, tiết tấu chậm rãi nhưng nặng nề. Drill nổi bật với phần beat có nhịp trống dồn dập, bass sâu và phong cách rap lạnh lùng, sắc bén. Đây là nét văn hóa với riêng người chơi - nghe rap. Gần đây, drill trở thành trào lưu tại Việt Nam khi được các rapper Gen Z nổi bật như MCK, Wxrdie,... lăng xê.

Đội ngũ làm nhạc của Vương Bình đã nắm bắt xu hướng, làm mới âm hưởng miền Tây của Vương Bình bằng cách kết hợp chất liệu đang trending là drill. Sự kết hợp này là một thử nghiệm táo bạo, nhưng đáng tiếc lại chưa thực sự thuyết phục. Drill vốn nổi bật với âm thanh u tối, tiết tấu dồn dập và năng lượng đường phố, trong khi giai điệu dân gian miền Tây lại thiên về sự mộc mạc, tình cảm và nhẹ nhàng. Việc ghép hai yếu tố này trong cùng một bản phối khiến tổng thể bài hát bị chệch hướng: không đủ độ “nặng” để giữ chất drill, mà cũng mất đi sự trữ tình sâu lắng. Bài hát như nồi lẩu thập cẩm, nhưng không ngon.

Khán giả nhận xét nhạc mới của Vương Bình giống J97

Ngay sau khi phát hành, Thua Người Ta của Vương Bình đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, trong đó không ít người cho rằng ca khúc này là một "bản sao" J97. Nhiều khán giả chỉ ra rằng việc sử dụng âm hưởng dân gian miền Tây kết hợp với chất nhạc hiện đại, từng là dấu ấn đặc trưng đưa J97 lên đỉnh cao, giờ đây lại được Vương Bình tái hiện một cách gượng gạo và thiếu bản sắc. Một số bình luận trên mạng xã hội còn so sánh giai điệu và cách xử lý giọng hát trong bài với phong cách của J97. Giọng hát của Vương Bình bị beat nhạc “nuốt chửng”.

Có tất cả nhưng thiếu …

Vương Bình sở hữu ngoại hình nổi bật, có giọng hát và kỹ năng trình diễn tốt, được đào tạo bài bản nhưng qua 2 lần debut vẫn chưa để lại dấu ấn sâu đậm. Album ballad Anh Bờ Vai dù không tạo bão, nhưng đủ để Vương Bình xây dựng cộng đồng fan nghe nhạc trung thành. Minh chứng là album này “ăn nên làm ra” trên các nền tảng stream nhạc, được giới trẻ yêu thích. Nhưng màn trở lại mới nhất lại là một bước lùi. Vương Bình dần mờ nhạt giữa vô vàn nghệ sĩ mới, không có bản hit đáng nhớ và thiếu dấu ấn riêng trong lòng công chúng. Vậy nguyên nhân đến từ đâu?

Album ballad Anh Bờ Vai dù không tạo bão, nhưng đủ để Vương Bình xây dựng cộng đồng fan nghe nhạc trung thành

Một trong những lý do lớn khiến Vương Bình không thể bật lên là do thiếu cá tính âm nhạc rõ rệt. ST.319 thành công trong việc lăng xê 2 ngôi sao trẻ là AMEE và GREY D, nhưng với Vương Bình lại đang “đóng khung” trong lối mòn về âm nhạc lẫn hình ảnh. Sản phẩm của Vương Bình được đầu tư chỉn chu, cài cắm chủ đích tạo xu hướng nhưng mang cảm giác an toàn, nhạt nhòa và thiếu điểm nhấn.

Âm nhạc và hình ảnh của Vương Bình có cảm giác an toàn, nhạt nhòa và thiếu điểm nhấn

Vương Bình không tự mình sáng tác như GREY D, cũng không có concept riêng biệt như AMEE. Người hâm mộ khó có thể định hình định hướng anh theo đuổi là gì, hay chỉ đơn thuần là hát theo những gì công ty sắp xếp. Khi mà thị trường giải trí ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nghệ sĩ không chỉ cần giỏi mà còn phải khác biệt để tạo chỗ đứng.

Rộ tin Vương Bình hẹn hò Văn Mai Hương, cả hai từng hợp tác và có nhiều ảnh chung tình tứ

Nhưng cư dân mạng lại... không tin

Vương Bình không có scandal, nhưng cũng không có câu chuyện đặc biệt nào để truyền cảm hứng hoặc tạo sự tò mò. Trước ngày ra MV Thua Người Ta, MXH rộ tin Văn Mai Hương có bạn trai trong ngành là ca sĩ trẻ 9x, nổi tiếng. Một số "hint" chỉ ra Vương Bình là bạn trai tin đồn Văn Mai Hương, cả hai từng hợp tác trong ca khúc Cho Phép Tôi Mời Anh Một Ly. Nhưng khi tin đồn rộ lên, cư dân mạng vẫn không tin và cho rằng đây chỉ là chiêu trò PR nhạc mới. Việc rộ tin hẹn hò trong showbiz là chủ đề nhàm chán, dần dà không ai còn quan tâm.

Vương Bình mãi loay hoay giữa một hình tượng sạch sẽ nhưng nhạt nhòa, không đủ để bứt phá khỏi lớp vỏ “idol được nhào nặn”

Trong thời đại mà mỗi nghệ sĩ đều cần một “DNA âm nhạc” rõ ràng, thì việc thiếu bản sắc cá nhân là điểm yếu chí mạng. Công ty quản lý dù lớn mạnh cũng không thể đảm bảo thành công nếu thiếu chiến lược phù hợp. Việc không tìm ra được một “chiến lược đột phá” khiến Vương Bình mãi loay hoay giữa một hình tượng sạch sẽ nhưng nhạt nhòa, không đủ để bứt phá khỏi lớp vỏ “idol được nhào nặn”.

Vương Bình có tiềm năng, nhưng chưa tận dụng triệt để

Vương Bình có thể vẫn còn cơ hội nếu dám phá vỡ khuôn mẫu, tìm lại chính mình trong âm nhạc và chủ động hơn trong việc định hình hình tượng. Nam ca sĩ có tiềm năng, nhưng chưa tận dụng triệt để. Người hâm mộ mong Vương Bình sẽ tham gia chương trình thực tế về biểu diễn hay thi thố để có "đất diễn", phô bày cá tính, năng lực, từ đó tạo đà cho sự nghiệp sau này.