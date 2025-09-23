Top 3 nam thần U40 - U50 Vbiz mê thể thao: Càng lớn tuổi càng phong độ, body săn chắc khó tin

Đừng nghĩ rằng sau tuổi 40 thì phong độ sẽ giảm sút, bởi loạt "ông chú" đình đám của showbiz Việt dưới đây chính là minh chứng sống cho việc: càng tập luyện chăm chỉ, body càng "cháy". Không chỉ giữ được vóc dáng săn chắc, họ còn khiến fan trầm trồ bởi lối sống năng động với đủ bộ môn thể thao.

1. Đan Trường - "Anh Bo" trẻ đẹp không tuổi, mê gym, U50 vẫn khiến fan "sốc visual"

Ở tuổi 48, Đan Trường vẫn khiến khán giả bất ngờ với ngoại hình trẻ trung, body săn chắc và thần thái phong độ như thời hoàng kim. Nam ca sĩ duy trì thói quen tập gym đều đặn, ưu tiên các bài tập với tạ tay để cơ phát triển tự nhiên, kết hợp plank, gập bụng và cardio giúp giữ vòng eo săn chắc, hạn chế mỡ thừa - "kẻ thù" lớn nhất của nam giới tuổi trung niên.

Song song đó, anh áp dụng chế độ ăn uống khoa học: hạn chế tinh bột, đường, rượu bia; tăng cường cá, thịt trắng, rau xanh, trái cây; không ăn sau 9 giờ tối để tránh tích mỡ. Đan Trường còn duy trì thói quen uống trà thảo mộc sau bữa ăn nhằm hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời chú trọng giấc ngủ và giữ tinh thần thoải mái để cơ thể phục hồi tốt nhất.

Ngoài gym, "anh Bo" còn tìm thấy sự thư giãn ở môn golf. Anh nhiều lần cùng con trai Mathis Thiên Từ ra sân, coi golf như cách vừa rèn luyện thể lực vừa gắn kết gia đình. Chính sự kết hợp giữa rèn luyện nghiêm túc và lối sống lành mạnh đã giúp Đan Trường giữ vững phong độ suốt gần ba thập kỷ ca hát, trở thành biểu tượng "thanh xuân không già" trong lòng người hâm mộ.

2. Mạnh Trường - "ông bố quốc dân" mê golf, bóng rổ và bơi lội

Không chỉ lên phim mới soái ca, ngoài đời Mạnh Trường là tín đồ thể thao chính hiệu. Anh duy trì thói quen chơi golf, bóng rổ và bơi lội. Chính sự kết hợp này giúp nam diễn viên có cơ thể săn chắc, cao ráo, cơ bắp cân đối mà vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật. Từ sân golf đến sân bóng rổ, anh đều toát ra khí chất lịch lãm, khỏe khoắn đúng chuẩn "ông bố quốc dân" được fan yêu mến.

3. Trương Thế Vinh - "Anh tài" lực lưỡng, đam mê gym và chạy bộ

Từng bị gắn biệt danh "voi biển", nhưng giờ đây Trương Thế Vinh lại khiến fan trầm trồ bởi body lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn. Nam ca sĩ – diễn viên đặc biệt chú trọng gym để siết cơ, đồng thời duy trì chạy bộ để giữ thể lực dẻo dai. Chính sự kỷ luật này đã biến anh thành một trong những gương mặt sở hữu vóc dáng đáng ngưỡng mộ nhất Vbiz.



