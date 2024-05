Vấn đề thắt dây an toàn sau sự cố của máy bay hãng Singapore Airlines

Hành khách cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định thắt dây an toàn trên máy bay. Ảnh minh họa: unitingaviation.com

Sự cố xảy ra đối với chuyến bay mang số hiệu SQ321 của hãng hàng không Singapore Airlines. Trên hành trình từ London đến Singapore, máy bay đã gặp phải tình trạng nhiễu động mạnh khi bay qua vùng biển Ấn Độ Dương, buộc phải hạ độ cao khoảng 1.800 m trước khi hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok. Sự cố khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Singapore Airlines không cho biết loại nhiễu động mà máy bay trên gặp phải. Tuy nhiên, giới chuyên gia hàng không cho rằng đó là nhiễu động trời trong (Clear-air turbulence - CAT), là sự chuyển động hỗn loạn của không khí trong điều kiện trời quang mây, thường xảy ra ở các khu vực chèn giữa các khối không khí di chuyển với tốc độ rất khác nhau. Giới chuyên gia hàng coi đây là một loại nhiễu động nguy hiểm nhất đối với hoạt động bay.

Theo các chuyên gia về an toàn hàng không, công nghệ hiện nay hầu như không thể phát hiện ra nhiễu động trời trong, đồng nghĩa với việc loại nhiễu động này có thể tác động mạnh đến hoạt động bay mà phi hành đoàn có thể không nhận được cảnh báo từ trước. Vì vậy, điều quan trọng hơn cả đối với hành khách đi máy bay là cần thắt dây an toàn trong suốt thời gian ngồi trên máy bay.

Theo quy định, các hãng hàng không cần phải bật đèn báo thắt dây an toàn trong quá trình cất cánh và hạ cánh. Tuy nhiên, một số hãng có những quy định riêng để đối phó khi gặp phải nhiễu động không khí.

Chẳng hạn như hãng hàng không American Airlines yêu cầu phi công bật báo hiệu thắt dây an toàn và yêu cầu hành khách và tiếp viên hàng không phải ngồi xuống ghế của mình ngay khi gặp phải nhiễu động mạnh. Hành khách và tiếp viên cần giữ nguyên vị trí ngồi của mình cho tới khi có thông báo tiếp theo của cơ trưởng hoặc tín hiệu báo thắt dây an toàn được gỡ bỏ. Các hãng hàng không khác cũng có những quy định tương tự.

Một hành khách trên chuyến bay nói trên của hãng Singapore Airlines kể lại rằng nhiều người đã không thắt dây an toàn khi máy bay gặp sự cố và phải giảm độ cao, do đó đã bị văng ra khỏi ghế ngồi và va đập mạnh trong khoang hành khách. Nhiều người bị va đập ở bộ phần đầu.

Bà Sara Nelson, Chủ tịch Hiệp hội tiếp viên hàng không CWA - cơ quan đại diện cho hơn 50.000 tiếp viên tại 20 hãng hàng không trên thế giới, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay; khẳng định đây là vấn đề sống còn đối với hành khách. Bà Nelson cũng cảnh báo hiện tượng nhiễu động trời trong đang ngày càng gia tăng và không thể báo trước.

Một nghiên cứu năm 2021 của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ đã chỉ ra rằng các vụ tai nạn hàng không liên quan đến nhiễu động không khí là loại tai nạn phổ biến hơn cả.

Hồi tháng 3, một máy bay Boeing 787 của hãng hàng không LATAM Airlines (Chile) đã phải đột ngột hạ độ cao và rơi tự do trong khi đang bay, khiến hơn 50 người bị thương.

Chuyên gia an toàn hàng không vũ trụ Anthony Brickhouse khuyến cáo hành khách cần giảm thiểu việc đi lại trên máy bay khi đang trong hành trình bay và cần luôn thắt dây an toàn cho dù có đèn báo hiệu thắt dây an toàn hay không.