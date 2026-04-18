Vai tiểu tam bị ghét nhất phim Việt

Sự xuất hiện của Ngân Hòa trong phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc nhanh chóng thu hút khi tác phẩm xoáy vào đề tài ngoại tình, xung đột hôn nhân - gia đình. Trong phim, cô vào vai Trang, cô gái trẻ mưu mô tìm cách chen chân vào tổ ấm của Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) và Thanh Mai (Lê Phương). Đây là một trong những vai phản diện hiếm hoi của Ngân Hòa, đồng thời khiến cô “bị ghét lây” ngoài đời.

‘Nếu đã bị ghét, có khi lại là thành công’

Chia sẻ với Tiền Phong về quyết định nhận vai Trang trong Bóng ma hạnh phúc , Ngân Hòa thừa nhận từng đắn đo, nhưng không phải vì sợ phản ứng tiêu cực. Điều khiến cô lo lắng là liệu mình có thể làm đủ tốt để nhân vật trở nên thuyết phục. Theo nữ diễn viên, dạng vai gây tranh cãi như Trang đòi hỏi chiều sâu tâm lý, nếu thể hiện không tới sẽ khó tạo niềm tin.

Danh xưng “bé ba bị ghét nhất màn ảnh” vì thế lại được cô nhìn theo hướng tích cực. “Khán giả ghét nhân vật nghĩa là họ đã tin vào câu chuyện”, cô nói.

Ngân Hòa nhấn mạnh ranh giới giữa việc ghét nhân vật và công kích cá nhân là điều cần được phân biệt rõ.

Ngân Hòa bị ném đá khi đảm nhận vai Trang trong phim Bóng ma hạnh phúc.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Ngân Hòa khi đóng phim là cảnh mộng du - phân đoạn đòi hỏi cô phải tự thực hiện ở độ cao lớn, đứng và di chuyển trên thành tường. Không những nguy hiểm, khó khăn nằm ở yêu cầu diễn xuất khi cô phải giữ trạng thái vô thức, không phản xạ theo bản năng.

“Tôi lo lắng đến toát mồ hôi, chân run rẩy vì cơ thể hiểu rõ mình đang ở vị trí không an toàn, nhưng vẫn phải giữ trạng thái vô thức, lơ lửng đúng với tâm lý nhân vật”, cô kể. Việc kiểm soát nỗi sợ để không làm “vỡ” tâm lý là áp lực lớn, buộc nữ diễn viên phải tập trung cao độ và tin vào sự chuẩn bị của ê-kíp.

Bên cạnh những cảnh quay áp lực, Ngân Hòa cho biết phân đoạn tình cảm với Lương Thế Thành và Lê Phương là ký ức cô nhớ nhất trong quá trình làm phim.

“Đó là những cảnh vừa áp lực nhưng cũng rất đáng quý về mặt nghề”, cô chia sẻ. Lương Thế Thành là người rất kỹ tính trong diễn xuất. Trước mỗi cảnh quay, nam diễn viên thường trao đổi chi tiết về tâm lý nhân vật, thậm chí chủ động đẩy cảm xúc lên cao để bạn diễn dễ bắt nhịp, giúp cảnh quay trở nên chân thật hơn.

Với Lê Phương, cô nhớ nhất cảnh hai nhân vật tát nhau. Trước khi bấm máy, cả hai đã bàn bạc kỹ và quyết định thực hiện cú tát thật trong mức kiểm soát để cảm xúc đạt độ “chạm” cần thiết. “Khoảnh khắc đó rất căng, vì không chỉ là hành động mà còn là dồn nén tâm lý của nhân vật”, cô kể.

Điều khiến Ngân Hòa ấn tượng hơn cả là sau khi đạo diễn hô cắt, Lê Phương lập tức bước đến ôm cô và xin lỗi. “Một cái ôm rất nhanh thôi nhưng làm dịu đi toàn bộ cảm xúc nặng nề lúc đó. Với tôi, đó không chỉ là sự chuyên nghiệp mà còn là sự tinh tế, ấm áp của một người chị trong nghề”, cô nói.

Những trải nghiệm này, theo Ngân Hòa, khiến cô cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng những đồng nghiệp vừa giỏi nghề, vừa giàu cảm xúc.

Ngân Hòa cho biết có nhiều cảnh quay đáng nhớ cùng Lê Phương và Lương Thế Thành.

Giấu kín tình trạng sức kh ỏe khi quay phim

Ngân Hòa thừa nhận những bình luận tiêu cực của khán giả đôi khi vẫn gây tổn thương. Cô chọn cách tách biệt bản thân khỏi nhân vật. Những góp ý chuyên môn được cô trân trọng, còn các lời công kích cá nhân thì không giữ lại quá lâu.

Theo cô, ranh giới giữa góp ý và công kích trên mạng xã hội cần được vạch rõ. Góp ý là khi khán giả còn nói về nhân vật, diễn xuất, còn khi chuyển sang phán xét đời tư, ngoại hình hay dùng lời lẽ nặng nề, đó là công kích.

Ngân Hòa xem Trang là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Vai diễn giúp cô học cách đào sâu tâm lý nhân vật, đồng thời rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc và “thoát vai” sau khi hoàn thành công việc.

Ngân Hòa giấu kín tình trạng sức khỏe vì không muốn ảnh hưởng tới ê-kíp.

“Diễn viên không chỉ diễn, mà còn phải biết bước ra khỏi nhân vật để không bị cuốn đi quá xa”, cô nói.

Trước đó, Ngân Hòa chia sẻ mắc suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, trong suốt quá trình ghi hình, cô gần như không tiết lộ tình trạng sức khỏe với ê-kíp.

Nữ diễn viên chọn cách tự đối diện để không ảnh hưởng đến công việc chung. Ngân Hòa cố gắng giữ mọi thứ ở mức bình thường nhất có thể, nên hầu như không ai biết rõ tình trạng của cô cho đến khi mọi thứ trở nên khá nghiêm trọng.

“Tôi muốn mang đến cho khán giả những cảm xúc đẹp, câu chuyện ý nghĩa thông qua vai diễn, chứ không phải là sự lo lắng về đời sống cá nhân. Vì vậy, tôi chọn cách giữ lại những điều nặng lòng và chỉ chia sẻ những gì tích cực khi xuất hiện trước khán giả”, cô lý giải.

Sau khi phim đóng máy, Ngân Hòa tạm dừng hoạt động nghệ thuật để điều trị. Hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định hơn nhưng cần theo dõi và tuân thủ phác đồ. Bên cạnh đó, cô quay lại việc học, đặc biệt là ngoại ngữ, đồng thời dạy kèm cho học sinh tiểu học.

Khoảng thời gian hiện tại được Ngân Hòa xem như “quãng lặng” để chăm sóc bản thân và làm mới tinh thần. Cô khẳng định vẫn muốn quay lại với nghề, nhưng sẽ đi từng bước chắc chắn, lựa chọn dự án phù hợp thay vì chạy theo số lượng.

Sau vai Trang, nữ diễn viên cũng không muốn đóng khung hình ảnh. Cô mong được thử sức với những vai có chiều sâu tâm lý, hoặc thậm chí là những nhân vật nhẹ nhàng, tích cực - hoàn toàn đối lập với Trang.