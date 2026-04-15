Bóng Ma Hạnh Phúc là phim truyền hình khiến khán giả "sôi máu" nhất thời điểm hiện tại. Nếu như nhân vật Mai (Lê Phương) là một người phụ nữ cam chịu, khiến netizen phải hú hét được giải cứu gấp thì Trang (Ngân Hòa) là một cô gái trẻ mưu mô, quyến rũ chồng của Mai. Ngân Hòa được khán giả gọi là "tiểu tam" gây bức xúc nhất màn ảnh Việt. Bên cạnh những nhận xét về diễn xuất, nhiều người còn chê bai ngoại hình của nữ diễn viên không hợp với vai "người thứ 3".

Mới đây, Ngân Hòa bất ngờ lên tiếng nói về thời điểm ghi hình Bóng Ma Hạnh Phúc . Nữ diễn viên cho biết phim được quay trong giai đoạn bản thân đang đối diện với bệnh suy thận giai đoạn cuối nên cơ thể cũng có nhiều thay đổi. Vì trách nhiệm không muốn ảnh hưởng đến đoàn phim nên Ngân Hòa đã cố gắng để hoàn thành hết vai diễn. Cô lên tiếng giải thích: "Lúc đóng phim này là mình đã bị suy thận giai đoạn cuối rồi, vẫn cố gắng hoàn tất vai diễn để không bị ảnh hưởng đến ekip. Mình bị giảm kí rất nhiều nên 'bé 3' này có hơi khô khan, mọi người thông cảm".

Diễn viên Hoài An từng chia sẻ Bóng Ma Hạnh Phúc ghi hình vào khoảng tháng 10/2024. Đến tháng 6/2025, tình trạng suy thận của Ngân Hòa tiến triển nặng hơn, Trấn Thành và nhiều sao Việt phải quyên góp tiền giúp cô điều trị bệnh. Ngân Hòa ở ẩn trên mạng xã hội hơn nửa năm, khi Bóng Ma Hạnh Phúc phát sóng, cô mới trở lại tương tác nhưng hạn chế lộ diện. Nữ diễn viên từng chia sẻ hiện tại đã sụt ký rất nhiều, cơ thể trong trạng thái gầy gò nhất từ trước đến nay. Ở thời điểm hiện tại, Ngân Hòa vẫn đang trong quá trình điều trị bệnh.

Diễn viên Ngân Hòa là ai?

Ngân Hoà, sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM trước khi rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Cô bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong nhiều MV và dần ghi dấu ấn qua các dự án phim như Vua Bánh Mì , Trại Hoa Đỏ , Giấc Mơ Của Mẹ , 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay hay Mai . Dù không ồn ào, Ngân Hoà vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhờ lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc.

Trái với hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên lại khá kín tiếng trong đời sống cá nhân. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu cập nhật công việc, hiếm khi chia sẻ về gia đình hay chuyện riêng tư. Theo một vài thông tin hiếm hoi, Ngân Hoà là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Mẹ mất sớm, bố một mình gồng gánh nuôi các con và hiện đã lớn tuổi. Vì vậy, từ sớm cô đã phải vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình, thậm chí gánh vác phần lớn kinh tế để chăm lo cho các em. Một trong hai người em hiện đã đi làm, nhưng trước đó, Ngân Hoà là trụ cột chính. Ngay cả khi phát hiện mắc bệnh, cô vẫn tiếp tục đi casting, tham gia sự kiện để duy trì công việc.

Đầu tháng 6/2025, câu chuyện của Ngân Hoà bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn khi Trấn Thành đăng tải bài viết dài kêu gọi hỗ trợ. Thời điểm đó, nữ diễn viên được xác định mắc suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và cần gấp chi phí để ghép thận. Trấn Thành đã ủng hộ 100 triệu đồng, Mỹ Tâm gửi 30 triệu đồng, cùng nhiều nghệ sĩ khác âm thầm chung tay giúp đỡ nhưng không công bố số tiền cụ thể.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày kêu gọi, một số thông tin liên quan đến đời sống cá nhân của Ngân Hoà bất ngờ lan truyền, gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước những đồn đoán như việc cô sở hữu xe Audi hay có chuyến du lịch Hàn Quốc sang chảnh, phía đại diện đã lên tiếng phủ nhận. Theo đó, chuyến đi Hàn Quốc thực chất do bạn thân tài trợ để giúp cô thực hiện ước mơ cá nhân. Thời điểm này, Ngân Hoà đang trong quá trình điều trị, hạn chế sử dụng điện thoại và gần như không thể trực tiếp cập nhật thông tin. Đại diện cũng cho biết, các thủ tục liên quan đến sao kê hay tài khoản ngân hàng cần có sự hiện diện của chính chủ tại ngân hàng, nên không thể thực hiện ngay như yêu cầu từ một bộ phận cư dân mạng.

Gần đây, Ngân Hòa gây chú ý khi tham gia Bóng Ma Hạnh Phúc, vào vai tình nhân của Dũng (Lương Thế Thành). Trong lần gần nhất nói về tình trạng sức khỏe, Ngân Hòa chia sẻ: "Em sẽ cố gắng chiến đấu hết sức với căn bệnh này để mau khoẻ và trở lại với cuộc sống, trở lại với công việc và được gặp gỡ quý vị!".

