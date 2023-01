Vai phụ đình đám nhất màn ảnh hiện nay: Tốt nghiệp đại học danh tiếng, thông thạo 5 thứ tiếng và cú "rẽ ngang" bất ngờ

The Glory (Vinh quang trong thù hận) - bộ phim về chủ đề bạo lực học đường và hành trình trả thù của nữ chính đang được sự quan tâm của đông đảo khán giả, dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình được xem nhiều nhất trên Netflix trên nhiều quốc gia. Ngoài màn thể hiện hấp dẫn của Song Hye Kyo hay phản diện Lim Ji Yeon, thì nữa diễn viên Cha Joo Young cũng là cái tên được chú ý.

Trong The Glory, Cha Joo Young vào vai Choi Hye Jung, con gái của chủ tiệm giặt ủi cũng là người bạn chung nhóm với Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) và Lee Sa Ra (Kim Hi Eo Ra). Không giàu có bằng Yeon Jin và Sa Ra, Hye Jung trở thành tay sai của hai "chị đại", cùng góp mặt trong nhóm chuyên bắt nạt bạn bè mà nạn nhân đáng nhớ nhất là Moon Dong Eun (Song Hye Kyo).

Ngoài đời, bên cạnh nhan sắc và năng lực diễn xuất, cô còn có học vấn đáng nể.

Năm 2014, Cha Joo Young bén duyên với nghiệp diễn, đóng nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng, phải kể đến Cheese in the Trap, Moonlight Drawn by Clouds, Again My Life…

Từng du học Mỹ, thông thạo 5 thứ tiếng

Cha Joo Young sinh năm 1990, từng du học tại Mỹ, tốt nghiệp Đại học Utah với bằng cử nhân Quản lý kinh doanh. Đại học Utah thành lập năm 1850 với tên gọi ban đầu là Deseret, trở thành tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất của Utah. Với thế mạnh trong học thuật và nghiên cứu, Đại học Utah đã liên tục được gọi tên trong Top 100 các trường đại học danh tiếng nhất thế giới cùng nhiều bảng xếp hạng học thuật danh giá tại Hoa Kỳ cho những thành tựu giảng dạy, nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới và hỗ trợ sinh viên.

Theo U.S. News & World Report 2022, University of Utah xếp hạng thứ 105 trong số 443 trường Đại học Quốc gia. Trước đó theo LendEDU (2016), University Of Utah được bình chọn là trường đại học tốt nhất dành cho các doanh nhân giàu tham vọng. Hiện nay, trường là mái nhà chung của hơn 32.000 sinh viên. Trong đó có 822 sinh viên và học giả quốc tế đến từ 77 quốc gia. Trường có hơn 600 tổ chức sinh viên bao gồm các câu lạc bộ, hội nhóm, đội thể thao. Khuôn viên trường sở hữu một Bảo tàng Mỹ thuật, 14 địa điểm ăn uống trong trường.

Không chỉ theo học ở trường đại học danh giá, nữ diễn viên còn được đánh giá là "học bá" vì nói được 5 thứ tiếng bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Pháp.

Cha Joo Young từng cho biết, cô đã nhận được nhiều lời mời từ ngành công nghiệp giải trí khi vẫn còn đi học, nhưng cô không nghĩ về chuyện theo nghệ thuật vì người cha có phần "bảo thủ" của mình.

Cha Joo Young sinh năm 1990, từng du học tại Mỹ, tốt nghiệp Đại học Utah với bằng cử nhân Quản lý kinh doanh. Nữ diễn viên còn được đánh giá là "học bá" vì nói được 5 thứ tiếng bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Pháp.

Nữ diễn viên nói: "Về cơ bản, có rất nhiều thứ tôi muốn làm. Và tôi thích xem phim. Tôi quan tâm đến điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật. Tôi học chuyên ngành quản lý kinh doanh vì cha tôi phản đối nghệ thuật hoặc giáo dục thể chất vì ông là người bảo thủ. Nhưng thành thật mà nói, học quản lý kinh doanh rất thú vị".

Tuy nhiên, sau đó, muốn thử thách bản thân và sợ "nếu không thử sẽ hối hận", cô trở về Hàn Quốc và bất ngờ "rẽ hướng" trở thành người mẫu. Năm 2014, Cha Joo Young bén duyên với nghiệp diễn, đóng nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng, phải kể đến Cheese in the Trap, Moonlight Drawn by Clouds, Again My Life…

Sau khi gây chú ý với The Glory nhờ diễn xuất ấn tượng, câu chuyện về nền tảng học vấn của Cha Joo Young được bàn luận rôm rả trên các nền tảng mạng xã hội. Người yêu mến nữ diễn viên bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời hy vọng Cha Joo Young sẽ ngày càng tiến xa trong tương lai.