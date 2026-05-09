Cát xê không tin nổi của dàn cast The Devil Wears Prada 2

Những ngày qua, The Devil Wears Prada 2 (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2) không chỉ càn quét phòng vé toàn cầu mà còn gây xôn xao truyền thông bởi những câu chuyện hậu trường chưa từng được hé lộ. Mới đây, nguồn tin độc quyền từ Variety đã tung ra thông tin chi tiết về mức thù lao của dàn diễn viên chính, khiến giới mộ điệu phải ngả mũ thán phục trước sự trượng nghĩa của huyền thoại Meryl Streep.

Theo tiết lộ từ Variety, với vị thế là linh hồn của bộ phim, Meryl Streep hoàn toàn có thể bỏ túi mức thù lao cá nhân lên tới hơn 15 triệu USD cho màn tái xuất trong phần 2. Tuy nhiên, thay vì nhận con số khổng lồ này một mình, nữ diễn viên gạo cội đã chủ động yêu cầu hãng phim áp dụng điều khoản thỏa thuận "Favored nations" (quyền lợi tương đương) cho cả ba nữ chính. Cụ thể, Meryl Streep chấp nhận hạ mức lương cứng của mình xuống, đổi lại, hãng phim phải đảm bảo cả Anne Hathaway (vai Andy Sachs) và Emily Blunt (vai Emily Charlton) đều được nhận mức thù lao ngang bằng với bà: 12,5 triệu USD/người.

Chưa dừng lại ở đó, bản hợp đồng khôn ngoan này còn đi kèm các khoản tiền thưởng dựa trên doanh thu thực tế (back-end bonuses). Với thành tích phòng vé bùng nổ hiện tại của The Devil Wears Prada 2, bộ ba kiều nữ này có tiềm năng đút túi hơn 20 triệu USD mỗi người khi phim kết thúc chặng đường rạp chiếu.

Bộ ba quyền lực của The Devil Wears Prada không chỉ thắng lớn trên màn ảnh mà còn đại thắng trên bàn đàm phán.

Nước đi đàm phán này của Meryl Streep không khỏi khiến người hâm mộ nhớ lại câu chuyện cát-xê của chính bà vào 20 năm trước. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ minh tinh tiết lộ khi được hãng Fox mời đóng vai tổng biên tập hắc ám Miranda Priestly ở phần 1, bà chỉ nhận được lời đề nghị khiêm tốn 3 triệu USD. Không ngần ngại, Meryl Streep đã từ chối thẳng thừng và chỉ gật đầu khi hãng phim chịu chi gấp đôi. Cuối cùng, Fox phải ngậm ngùi móc hầu bao 6 triệu USD cho một nữ diễn viên U60 - một tiền lệ cực kỳ hiếm hoi tại Hollywood lúc bấy giờ. Và tất nhiên, canh bạc đó đã mang về quả ngọt.

Nhìn lại 20 năm trước, hai cái tên trẻ Anne Hathaway và Emily Blunt ước tính chỉ nhận được mức thù lao khiêm tốn rơi vào khoảng 1 triệu USD mỗi người. Giờ đây, ở tuổi U80, Meryl Streep được định giá thù lao gấp 2,5 lần quá khứ (15 triệu USD), nhưng bà sẵn sàng rút xuống với một mục đích duy nhất: nâng tầm giá trị cho hai người bạn diễn đồng hành cùng mình.

Chiến thắng của The Devil Wears Prada 2 không chỉ nằm ở những con số khổng lồ trên tờ séc, mà còn là một minh chứng đập tan những định kiến lỗi thời của ngành công nghiệp điện ảnh. Việc một bộ phim dán nhãn "chick flick" (phim tình cảm/tâm lý dành cho phái đẹp) được mạnh dạn chọn làm tác phẩm mở màn cho mùa phim Hè - vốn thường là sân chơi độc quyền của siêu anh hùng và phim hành động cháy nổ - đã là một bước tiến dài. Việc tác phẩm này thắng lợi vẻ vang, xô đổ các kỷ lục phòng vé lại càng minh chứng cho sức hút không thể chối cãi của phái nữ trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh những câu chuyện hậu trường đáng ngưỡng mộ, sức hút cốt lõi của The Devil Wears Prada 2 vẫn nằm ở chất lượng tác phẩm. Sự trở lại sau gần hai thập kỷ không làm mất đi vẻ đẹp của thế giới thời trang hào nhoáng, khắc nghiệt, mà còn mang đến chiều sâu mới cho các nhân vật khi họ bước sang một giai đoạn trưởng thành hơn. Chính diễn xuất thăng hoa, ăn ý của bộ ba huyền thoại cùng kịch bản thông minh đã giúp bộ phim vượt qua cái bóng quá lớn của phần một, khẳng định vị thế là một trong những bom tấn ấn tượng và trọn vẹn nhất trong năm nay.