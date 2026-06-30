Vài giây của mẹ chồng "phú bà nông sản" bỗng rần rần cõi mạng: Thì ra truyền thống gia đình là đây!

Đám cưới của "bà trùm nông sản" Viên Vibi và chú rể Khánh Linh chắc chắn là một trong những sự kiện nhận được nhiều sự chú ý nhất mạng xã hội thời gian qua.

Không chỉ khiến dân tình xuýt xoa bởi độ hoành tráng và lãng mạn của chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ, hôn lễ này còn trở thành tâm điểm MXH nhờ vô số những khoảnh khắc hài hước, thú vị mà cư dân mạng soi ra. Nhìn vào những chi tiết nhỏ này, netizen chỉ biết gật gù: Đúng là nhìn phát biết ngay ai là "nóc nhà"!

Sức mạnh "nóc nhà" trong gia đình chồng Viên Vibi: Nhìn bố chồng là hiểu vấn đề ngay

Trong ngày vui của Viên Vibi và Khánh Linh, ngoài hai nhân vật chính, spotlight còn bất ngờ va phải nhị vị phụ huynh của chú rể. Cộng đồng mạng đã nhanh mắt soi ra một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu và hài hước: biểu cảm có phần "khép nép" của bố Khánh Linh khi đứng cạnh vợ mình.

Cụ thể, trong các khung hình hay lúc chuẩn bị làm lễ, mẹ chú rể chỉ cần nói một câu là y như rằng bố chú rể làm theo tăm tắp. Dáng vẻ của ông tập trung để làm theo ý vợ trông vừa hiền lành, lại xen lẫn đôi ba phần "khép nép" khiến dân tình không khỏi bật cười.

Nhiều người đùa rằng, hóa ra cái uy của "nóc nhà" trong gia đình Viên Vibi là có tính di truyền. Nhìn cách bố mẹ chồng tương tác, ai nấy đều thầm ngưỡng mộ tình cảm gắn bó của hai cô chú, đồng thời cũng "tiên tri" luôn được "số phận" của chồng Viên Vibi.

Chú rể Khánh Linh gia nhập hội các ông chồng "sợ vợ"

Không nằm ngoài dự đoán của cư dân mạng, Khánh Linh khi đứng cạnh Viên Vibi cũng "sao y bản chính" thần thái của bố. Đẹp trai, bảnh bao trong bộ vest chú rể là thế, nhưng Viên Vibi chỉ cần nói một câu là anh chàng lập tức làm theo ngay lập tức mà không cần đến câu thứ hai.

Thực tế, với những ai theo dõi cặp đôi này từ lâu, điều này chẳng có gì lạ. Bình thường trong các phiên livestream bán hàng "chốt đơn" mỏi tay của Viên Vibi, Khánh Linh luôn đứng phía sau làm trợ lý. Anh chàng hỗ trợ vợ từng chút một, lúc nào cũng sát sao, ân cần và chiều chuộng và hùa theo mọi trò vui của vợ.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự hài hước và minh chứng rõ nhất cho cá tính của cô dâu phải kể đến khoảnh khắc trong lễ Hằng Thuận. Khoác lên mình bộ áo dài đỏ rực rỡ, lộng lẫy, cặp đôi quỳ trước tam bảo để đọc lời nguyện thề.

Mọi thứ đang vô cùng trang nghiêm, xúc động cho đến khi Viên Vibi đọc đến đoạn 5 bổn phận của người vợ trong kinh Thiện Sanh. Ngay lúc cất giọng đọc câu: "Con nguyện ghi nhớ và thực hành 5 bổn phận của người vợ trong kinh Thiện Sanh: Kính yêu, hòa thuận với chồng, cư sử nhẹ nhàng...".

Có thể thấy cô dâu Viên Vibi phải dừng lại vài giây sau khi đọc hết câu này, thậm chí còn cố nín cười. Cô nàng cố gắng đọc thật chậm để nín cười, và khi liếc sang chú rể bên cạnh, dân tình phát hiện Khánh Linh cũng đang cố nhịn cười đến mức... rung cả người.

Giải thích về khoảnh khắc "tấu hài" này, trong một cuộc trò chuyện sau đó, TikToker Long Chun đã hỏi: "Tại sao chị lại cắt bớt những câu thề nguyện ghi trên giấy đó?". Không mảy may giấu giếm, Viên Vibi cười phá lên thú nhận: "Chị đâu có làm được đâu mà bảo chị thề, lúc đó chị mới thấy gượng gạo đó. Mà chị đang đọc chậm để cố nín cười thì quay sang thấy chồng chị cũng nín cười đến rung cả người lên".

Lúc này, ông xã Khánh Linh ngồi cạnh cũng "bồi" thêm một câu khẳng định chắc nịch: "Anh biết là những câu thề ấy không phù hợp với em".

Chỉ một câu nói của Khánh Linh thôi cũng đủ thấy anh chàng thấu hiểu và yêu thương cá tính thật của vợ đến mức nào. Sự mặn mà, lanh lẹ và có phần "hổ báo" đáng yêu của Viên Vibi đã là thương hiệu, thế nên bắt cô nàng hứa phải "cư xử nhẹ nhàng" quả là một thử thách quá sức.

Tất nhiên, đây chỉ là những khoảnh khắc trêu đùa vui vẻ mà cư dân mạng soi ra. Suy cho cùng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không nằm ở những lời thề ghi trên giấy, mà nằm ở sự thấu hiểu, chấp nhận con người thật của nhau. Và nhìn cái cách Khánh Linh chiều chuộng sự "bá đạo" của Viên Vibi, ai cũng tin chắc rằng cặp đôi sẽ có một cuộc sống hôn nhân tràn ngập tiếng cười.