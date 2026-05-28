Toàn cảnh vụ phú bà bắt ghen chấn động: Phát hiện trợ lý tên D. qua lại với chồng từ khách sạn đến tận nhà riêng

Mới đây, hot mom/“phú bà” nổi tiếng Hạ A Đào (SN 1993, Trung Quốc) bất ngờ đăng tải đoạn clip dài hơn 6 phút để kể lại toàn bộ câu chuyện bị chồng phản bội sau 10 năm bên nhau và 7 năm kết hôn trên trang Weibo mới lập có tên “Sương tan trời tạnh”.

Theo chia sẻ, người ngoại tình với chồng cô lại chính là trợ lý kiêm bạn thân thân thiết tên D. - người từng được cô tin tưởng tuyệt đối.

Trong video kể tất tần tật diễn biến chồng ngoại tình, bị đối xử bất công, Hạ A Đào cũng tung toàn bộ bằng chứng là clip, hình ảnh cảnh hiện đường cô bắt ghen tại trận.

Toàn bộ diễn biến bắt ghen từ khách sạn đến phòng ngủ tại gia như trong phim truyền hình

Theo lời Hạ A Đào, mọi chuyện bắt đầu từ ngày 19/12/2025 khi cô vô tình phát hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường liên quan tới chồng và nữ trợ lý thân thiết tên D.

Cô cho biết bản thân nhìn thấy những tin nhắn mập mờ trong điện thoại, đồng thời phát hiện nhiều chi tiết lạ trong xe riêng của chồng khiến cô bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.

Đến ngày 21/12, cô tiếp tục thu thập được các bằng chứng, cho thấy chồng và D. đã cùng vào khách sạn. Trong clip, Hạ A Đào nói cô nắm được đầy đủ thông tin mở phòng, thời gian và dấu vết chứng minh cả hai ở cùng nhau, nên quyết định trực tiếp đối chất.

Khi bị vạch trần, người chồng lập tức thay đổi thái độ, quỳ xuống xin lỗi và liên tục nói mình chỉ “nhất thời hồ đồ”. Anh ta còn quay sang hạ thấp D., nói rằng bản thân bị cám dỗ chứ không thực sự có tình cảm, đồng thời cầu xin vợ tha thứ vì hai người đã ở bên nhau suốt 10 năm và còn có con nhỏ.

Thời điểm đó, cô đã do dự vì nghĩ tới gia đình và con cái.

Tuy nhiên chỉ khoảng 3 ngày sau, cô phát hiện chồng tiếp tục liên lạc với D., thậm chí qua lại công khai hơn trước.

Chính điều này khiến cô hoàn toàn sụp đổ và quyết định chủ động đề nghị ly hôn.

Song, những diễn biến sau đó mới khủng khiếp hơn. Phú bà miêu tả bản thân “như chết đi”.

Theo đó, sau khi người chồng bội bạc nghe tới chuyện ly hôn đã mất kiểm soát cảm xúc, lao vào bếp cầm d** đe dọa rồi bóp cổ cô.

“Tôi phải liều mạng mới chạy thoát được” , cô kể trong clip.

Vì quá sợ hãi, Hạ A Đào phải ra ngoài thuê khách sạn ngủ tạm. Tuy nhiên, điều khiến cô càng sốc hơn là chồng cô lại trực tiếp dẫn D. tới khách sạn nơi cô đang ở tạm, gây áp lực tâm lý và thách thức.

Cặp đôi “mèo mả gà đồng” ngang nhiên quay về căn hộ của Hạ A Đào (nơi cô và chồng cùng con sống) tại Ninh Ba, Trung Quốc để qua đêm cùng nhau, ngủ ngay trong phòng của Hạ A Đào. Toàn bộ quá trình hôm đó đều có nhiều thành viên trong ekip làm việc của cô chứng kiến nên hiện vẫn còn nhân chứng cho sự việc.

Sau biến cố, Hạ A Đào chuyển về nhà bố mẹ sống một thời gian. Tuy nhiên vài ngày sau (khoảng tháng 1/2026), do thời tiết quá lạnh và quần áo dày vẫn để ở căn hộ, nên sau khi đưa con đi học, cô quyết định quay lại lấy đồ.

Không ngờ chính chuyến quay về này lại khiến cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng ám ảnh nhất.

Khi mở cửa phòng ngủ chính, cô bắt gặp chồng và D. đang ở trong căn phòng cưới của hai người. Điều khiến cô suy sụp hơn là cả hai dùng chính chiếc chăn cô vẫn đắp mỗi ngày dù phòng khách vẫn có chăn mới.

Dưới sàn nhà còn có bao cao su đã qua sử dụng, trên bàn ăn là hoa tươi, rượu ngoại, đồ ăn khuya từ tối hôm trước cùng một xấp tiền mặt.

Trong khi đó, người chồng chỉ đứng tựa ở cửa với thái độ vừa chột dạ vừa thản nhiên rồi nói: “Anh ngoại tình thì sao? Chẳng phải chỉ là ngoại tình thôi à?”.

Theo Hạ A Đào, chính khoảnh khắc đó khiến cô hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra người đàn ông mình gắn bó suốt nhiều năm “sẽ không bao giờ thay đổi”.

Sau vụ bắt quả tang, nữ blogger cho biết chồng còn đưa ra đề nghị gây sốc: “Em làm vợ lớn, cô ấy làm vợ bé. Anh tìm thêm một người hầu hạ em chẳng phải tốt sao?”

Không dừng lại ở chuyện ngoại tình, cô còn tố gia đình chồng đổi khóa nhà, đưa con đi khỏi trường mẫu giáo, không cho cô gặp mặt và chiếm quyền quản lý nhiều tài khoản MXH mà cô đã gây dựng suốt 5 năm.

Danh tính chồng Hạ A Đào và nhân tình được phơi bày

Theo chia sẻ của Hạ A Đào, cô và chồng đã quen biết, yêu nhau suốt 10 năm trước khi bước vào hôn nhân. Cả hai kết hôn được 7 năm và hiện đã có con nhỏ đang học mẫu giáo.

Trong clip bóc phốt, nữ blogger chỉ gọi chồng là “Vương tiên sinh”, chưa công khai đầy đủ danh tính.

Trước khi drama này “nổ ra”, Hạ A Đào gần như không công khai quá nhiều thông tin về chồng trên MXH. Cô chỉ tiết lộ rằng chồng cũng tham gia kinh doanh và cả hai có chung niềm đam mê với đồ cổ, trang sức và phong cách sống kiểu truyền thống. Trên các nền tảng MXH trước đây, cặp đôi thường xuất hiện trong những video về cuộc sống tại khu tứ hợp viện rộng lớn, sưu tầm nội thất gỗ, đồ cổ hay các món trang sức giá trị cao. Chính hình ảnh cuộc sống giàu có, yên ấm này từng khiến nhiều người ngưỡng mộ trước khi loạt bê bối ngoại tình bị phanh phui.

Song, lần “bóc phốt” này, Hạ A Đào lần đầu chia sẻ chuyện trong suốt quãng thời gian cưới nhau cho đến nay, chồng cô gần như không có công việc ổn định.

Toàn bộ chi phí sinh hoạt trong gia đình, từ tiền ăn ở, mua sắm cho tới các khoản chi tiêu cá nhân của chồng đều do cô kiếm được từ công việc làm nội dung, quảng cáo và kinh doanh trên MXH. “Anh ấy từ đầu tới cuối chưa từng có một công việc thực sự” , cô nói.

Cô cũng để chồng tham gia quản lý công việc kinh doanh và các hoạt động liên quan tới công ty truyền thông của mình. Theo lời cô, người chồng phụ trách một phần việc vận hành phía sau, đồng thời nắm quyền đăng nhập nhiều tài khoản MXH, tài khoản công việc và hệ thống liên lạc với khách hàng.

Nữ blogger nói cô từng tin tưởng tuyệt đối nên không chỉ giao toàn bộ mật khẩu thẻ ngân hàng mà còn để chồng quản lý quyền truy cập nhiều nền tảng mạng xã hội đã gây dựng suốt 5 năm. Chồng cô có thể tự do sử dụng tiền trong tài khoản mà cô gần như chưa từng kiểm soát hay chất vấn.

Tuy nhiên sau khi mâu thuẫn xảy ra, Hạ A Đào tố phía chồng cùng gia đình đã giữ luôn quyền quản trị các tài khoản này, đổi thông tin đăng nhập và không cho cô tiếp tục sử dụng. Theo lời cô, điều này khiến cô mất quyền kiểm soát nhiều nền tảng cá nhân lẫn hệ thống kinh doanh, bao gồm cả tài khoản bán trang sức và các kênh làm nội dung từng mang lại nguồn thu chính cho mình.

Trong khi đó, D. - người bị tố ngoại tình với chồng cô - là trợ lý thân cận đã theo cô khoảng 1 năm. Hạ A Đào kể bản thân từng xem D. như em gái, bạn thân, trực tiếp đưa vào nghề và trả mức lương cao. Thậm chí những chuyện riêng trong hôn nhân như vợ chồng cãi nhau, cô cũng từng tâm sự với D..

Hiện Hạ A Đào cho biết sẽ tiếp tục cập nhật toàn bộ quá trình kiện tụng, bảo vệ quyền lợi trên MXH cá nhân và khẳng định mọi thông tin đều có bằng chứng đầy đủ.

Diễn biến sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Nguồn: Weibo.