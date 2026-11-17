Một quả dưa chuột, một quả trứng và ly cà phê đen

Sáng 17/11, chủ đề "Dương Siêu Việt uống cà phê đen giờ trà chiều để giảm mỡ khi quay phim" trở thành tâm điểm trên Weibo, đúng lúc bộ phim Hôm nay là mưa bóng mây do cô đóng chính cùng Đổng Tư Thành (WinWin) đi tới những tập cuối trên Mango TV và đài Hồ Nam.

Theo đoạn video một blogger giải trí đăng tải trên Weibo, trong thời gian quay phim, bữa trưa của nữ diễn viên chỉ có dưa chuột và trứng, còn bữa trà chiều là vài viên mè cùng một ly cà phê. Người đăng đặt tiêu đề đầy tự giễu: dưa chuột không chấm tương, viên mè còn nhỏ hơn quả việt quất, xem xong thực đơn giảm cân của Dương Siêu Việt thì "tôi chịu thua".

Những khung hình được chia sẻ lại cho thấy rõ sự "khắc khổ" ấy. Trong một cảnh, cô cầm nguyên quả dưa chuột ăn sống, tay kia là miếng khoai lang. Ở cảnh khác, vẫn quả dưa chuột ấy đi cùng một quả trứng luộc, góc màn hình là dòng chữ "bữa ăn giảm mỡ đang tiến hành", phụ đề ghi "cho mọi người xem bữa trưa hôm nay". Tóc mái cô vẫn đang cuốn lô, micro cài sẵn trên áo, cho thấy đây là giờ nghỉ giữa các cảnh quay.

Bữa trưa dưa chuột, khoai lang và trứng luộc của Dương Siêu Việt trong clip hậu trường. Ảnh: Weibo

Khi được các trang tin Việt chia sẻ lại, đoạn clip cũng nhận về hàng trăm lượt tương tác. Nhiều người thắc mắc làm sao có thể ăn như vậy suốt, số khác nhận xét ăn uống kiểu này nhìn thần thái của "em Việt" đã khác trước.

Phim xoay quanh cuộc cạnh tranh học bổng giữa Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Chu. Ảnh: Mango TV

Vai diễn nghèo khó, thực đơn cũng "nghèo" không kém

Hôm nay là mưa bóng mây lên sóng từ ngày 6/11 trên Mango TV và đài truyền hình Hồ Nam. Dương Siêu Việt vào vai Trịnh Vũ, sinh viên năm ba ngành sinh học có bố mất sớm, mẹ sống thực vật, em trai bị khiếm thính, một mình gánh viện phí và nợ nần bằng học bổng cùng nhiều công việc làm thêm. Theo Sina, nhân vật thường ăn cơm hộp hết hạn ở cửa hàng tiện lợi cho qua bữa.

Dương Siêu Việt trong vai Trịnh Vũ, cô sinh viên nghèo vật lộn với học phí và viện phí của mẹ. Ảnh: Mango TV

Vai diễn được khán giả Trung Quốc khen là "diễn tiết chế", với giọng nói trầm khàn và dáng vẻ mệt mỏi đúng chất một sinh viên nghèo. Thân hình mảnh mai trên màn ảnh, hóa ra phía sau là những bữa trưa không có lấy một miếng thịt.

Tạo hình mộc mạc của Trịnh Vũ được khen hợp với Dương Siêu Việt. Ảnh: Mango TV

Giới dinh dưỡng lên tiếng

Ngay khi chủ đề lan rộng, hàng loạt tài khoản khoa học trên Weibo đăng bài "dội nước lạnh". Một bài viết chỉ ra rằng tác dụng tăng trao đổi chất của caffeine là có thật nhưng rất hạn chế. Thứ thực sự giúp Dương Siêu Việt xuống cân là chế độ ăn tổng thể cực ít calo, còn cà phê đen chỉ là công cụ phụ trợ. Người thường không nên coi chiến lược lên hình ngắn hạn của sao là phương án giảm cân bền vững.

Một tài khoản khác dẫn khuyến nghị của Trung tâm Đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc: người trưởng thành không nên nạp quá 400 mg caffeine mỗi ngày, và caffeine có thể kích thích thần kinh, tim mạch lẫn dạ dày.

Thực đơn kiểu "dưa chuột, trứng luộc" vốn không xa lạ ở Trung Quốc. Năm 2024, China Daily từng đưa tin về trào lưu "bữa ăn duy trì sự sống" với những tổ hợp như táo với cà phê, ngô luộc với trứng hay một hộp xà lách sống. Chuyên gia khi đó cảnh báo lượng calo thấp và dinh dưỡng đơn điệu có thể khiến trao đổi chất chậm lại, miễn dịch suy yếu. Healthline cũng đánh giá chế độ ăn dưa chuột giúp giảm cân ngắn hạn nhờ cắt calo, nhưng thiếu chất, quá khắt khe và không thể duy trì lâu dài.

Phía sau vóc dáng mảnh mai trên màn ảnh là chế độ ăn khắt khe trong thời gian quay. Ảnh: Mango TV

Chuyện giảm cân chưa bao giờ hết "nóng" với Dương Siêu Việt

Đây không phải lần đầu thực đơn của Dương Siêu Việt gây chú ý. Theo Tencent News, cô từng chia sẻ thời luyện tập điên cuồng ở Sáng tạo 101 đã giảm được 7kg nhờ uống nước sơn tra. Cô cũng được cho là áp dụng kiểu "nước rút ngắt quãng": khoảng 2 tháng lại dành ra một tuần ăn kiêng nghiêm ngặt, thời gian còn lại ăn uống tương đối cân bằng, và cà phê đen luôn là "chất xúc tác" quen thuộc.

Chuyện vóc dáng của cô còn từng thành tâm điểm tranh cãi hồi tháng 6/2026, khi tin đồn cô nhận quảng cáo cho một thương hiệu đai nịt bụng khiến người hâm mộ đồng loạt phản đối. Theo Sina, fan cho rằng sản phẩm có rủi ro sức khỏe và mâu thuẫn với hình ảnh "độc lập, tỉnh táo, nói không với lo âu ngoại hình" của thần tượng.

Poster phim Hôm nay là mưa bóng mây với Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành. Ảnh: Mango TV

Dương Siêu Việt sinh năm 1998 tại Diêm Thành, Giang Tô, lớn lên trong một gia đình nông thôn và đi làm thuê từ sau khi học hết cấp hai. Năm 2018, cô gây sốt khi tham gia show tuyển chọn Sáng tạo 101 và ra mắt ở vị trí thứ 3 trong nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101. Sau khi nhóm tan rã năm 2020, cô hoạt động solo và chuyển dần sang đóng phim.