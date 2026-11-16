Một câu thoại của mỹ nam phim thanh xuân khiến dân mạng dậy sóng: "Chờ màn ảnh Hoa ngữ 20 năm mới được nghe"

Tối 15/11, hashtag tạm dịch là “Câu thoại như thế này, tôi đã chờ Cbiz 20 năm” lên vị trí thứ 4 bảng hot search Weibo và đứng thứ 5 bảng giải trí, với hơn 18,6 triệu lượt xem và hơn 2.000 bình luận. Tâm điểm là một đoạn ngắn trong “Hôm nay mưa bóng mây”, phim thanh xuân do Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành đóng chính.

“Hôm nay mưa bóng mây” lên sóng từ ngày 6/11 trên Mango TV và Netflix. Ảnh: Netflix

Cảnh phim nằm ở tập 11. Trần Nghiễn Chu (Đổng Tư Thành) đứng ở hành lang trường với Tạ Vũ Địch (Tôn Ninh), cậu bạn đeo kính vẫn luôn để ý Trịnh Vũ (Dương Siêu Việt). Theo tóm tắt tập phim của HK01, Vũ Địch vừa bị Trịnh Vũ làm bẽ mặt trước đám đông nên tìm cách ly gián, nói với Nghiễn Chu rằng cô từng vay anh ta mấy vạn tệ rồi qua cầu rút ván.

Nghiễn Chu vạch ngay lời bịa đặt vì khoản nợ ấy đã được trả xong từ lâu. Thấy anh lúc nào cũng ở bên Trịnh Vũ, Vũ Địch hỏi thẳng: “Hai cậu đang yêu nhau à?”. Nghiễn Chu không né tránh cũng không lúng túng, chỉ bình thản hỏi lại: “Trên đời này chỉ có một mối quan hệ là người yêu thôi à? Không lẽ sự tin tưởng và ủng hộ chỉ có thể xuất hiện trong mối quan hệ yêu đương thôi sao? Cậu hỏi được câu này, khiến tôi cảm thấy có chút thương hại cậu rồi đấy”.

Mối quan hệ giữa Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Chu khởi đầu từ sự cạnh tranh. Ảnh: Netflix

Một blogger phim có tích xanh trên Weibo đăng lại đoạn clip kèm dòng caption đại ý rằng mình đã chờ câu thoại như thế này 20 năm, rồi “cho phép” đạo diễn Miêu Đích Thụ sống đến 200 tuổi để làm phim mãi. Bài đăng nhanh chóng trở thành nguồn chính của hashtag.

Câu đáp càng hả hê khi khán giả biết Vũ Địch là người thế nào. Theo HK01, hồi Trịnh Vũ mới vào đại học, anh ta từng “giúp” chuyển mẹ cô sang bệnh viện Tế Hằng và cho cô vay mấy vạn tệ, rồi lấy món nợ ân tình ấy để quấy rối cô. Trịnh Vũ phải nhẫn nhịn đến khi trả hết nợ mới chặn liên lạc. Sang tập 12, Trang Ninh, người bị Vũ Địch bắt nạt suốt nhiều năm, đã gom camera phòng sinh hoạt cùng tin nhắn do Trịnh Vũ cung cấp để tố cáo, chứng minh anh ta bắt nạt kéo dài và theo dõi, quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư suốt 3 năm. Trường lập tức đuổi học Vũ Địch và chuyển anh ta cho công an.

Khán giả mệt mỏi vì cứ đứng cạnh nhau là phải yêu

Theo Sina, sở dĩ câu thoại được chia sẻ ồ ạt là vì nó đánh thẳng vào công thức quen thuộc của phim thần tượng Hoa ngữ: cứ nam nữ đứng chung khung hình là phải “đẩy thuyền”, mọi sự quan tâm, giúp đỡ giữa hai người khác giới đều bị quy hết về chuyện yêu đương. Nhiều bình luận khen biên kịch tỉnh táo. Có người đem phim truyền hình ngày xưa ra so và chê nhiều biên kịch gần đây không biết viết những mối quan hệ phức tạp. Số khác mong có thêm kịch bản không nhồi nhét tình yêu. Cũng có khán giả nhắc rằng thoại nói hay thế mà nửa sau phim lại quay về lối mòn thì sẽ thất vọng lắm.

Một câu thoại khác cũng được chia sẻ nhiều là “Trần Nghiễn Chu, đừng xem nhẹ bản thân khi đang buồn”. Theo Sina, khán giả thích câu này vì nó không an ủi sáo rỗng kiểu “cậu đã làm tốt lắm rồi”, mà chỉ ra rằng lúc buồn, người ta thường đánh giá sai về chính mình.

Phim được khen vì khắc họa đời sống sinh viên chân thực. Ảnh: Netflix

Thực ra từ ngày đầu lên sóng, phim đã được khen là “có việc tử tế để làm”. Ngày 6/11, một blogger giải trí viết trên Weibo rằng xem xong 3 tập đầu, cô thấy cảm động vì sinh viên trong phim lên lớp thật, sinh viên nghèo tranh thủ từng phút đi làm thêm thật, còn học bá thì tính toán từng điểm cộng một. Cô còn hỏi lại: đây vẫn là phim thần tượng Cbiz đấy sao? Theo HK01, một đoạn độc thoại của nữ chính trong thang máy được cư dân mạng lồng tiếng Hàn và đạt hàng chục triệu lượt xem, kéo theo cả trào lưu chế lại phim.

Hai con người “dầm mưa” cứu rỗi lẫn nhau

“Hôm nay mưa bóng mây” do Miêu Đích Thụ (tên thật Viên Phi Vũ) đạo diễn, Thi Dã viết kịch bản. Phim lên sóng trưa 6/11, chiếu song song trên Mango TV và Netflix. Theo Sina, ngày phim ra mắt, Bạch Lộc, Tống Uy Long và Tôn Thiên đều đăng bài ủng hộ, vì cả ba từng hợp tác với Miêu Đích Thụ từ những năm anh làm phim ngắn và MV.

Đổng Tư Thành vào vai Trần Nghiễn Chu, chàng sinh viên mang sang chấn sau cái chết của anh trai. Ảnh: Netflix

Trịnh Vũ là sinh viên năm 3 khoa Sinh học, Đại học Thanh Nghi. Bố cô mất sớm, mẹ sống thực vật, em trai bị điếc thần kinh, nên cô phải gồng gánh viện phí và nợ nần bằng học bổng cùng nhiều công việc làm thêm. Trần Nghiễn Chu trở lại trường sau một năm nghỉ học vì bệnh và lập tức chiếm luôn vị trí đứng đầu. Bên ngoài anh có vẻ là cậu ấm lạnh lùng, nhưng thật ra mang sang chấn tâm lý sau cái chết của anh trai. Hai người thành đối thủ vì cùng tranh suất học bổng duy nhất của giải “Sinh Cơ”, rồi bị buộc phải hợp tác làm đề tài và dần chữa lành cho nhau.

Dương Siêu Việt vào vai Trịnh Vũ, nữ sinh nghèo gồng gánh cả gia đình bằng học bổng và việc làm thêm. Ảnh: Netflix

Ngoài phim, cặp chính cũng đang được “đẩy thuyền” mạnh. Theo Sina, tại buổi giao lưu ở Bắc Kinh ngày 9/11, khi được hỏi nhân vật cãi nhau xong thì làm hòa thế nào, Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành không nói gì mà đan mười ngón tay vào nhau, tái hiện lại một cảnh làm hòa trong phim. Lúc nhảy, Dương Siêu Việt lỡ tay chạm vào mặt bạn diễn rồi lập tức đưa hai tay ôm lấy mặt anh để xem có sao không. Đoạn clip này cũng lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều khán giả bình luận rằng họ không còn phân biệt được đây là quảng bá phim hay công khai nữa.