Vai "đa nhân cách" để đời của Ji Sung suýt về tay mỹ nam này, chưa chắc bùng nổ nếu thành hiện thực

Vào năm 2015, sự xuất hiện của dự án phim Hàn Kill Me, Heal Me (hay Tìm Lại Chính Mình) đã tạo nên cơn sốt, gây chú ý bởi hình tượng nam chính thú vị bậc nhất từ trước đến nay. Trong phim, nam chính Cha Do Hyun vì trải qua quá khứ bi thương nên mang trong mình tận 6 nhân cách, mỗi "cá thể" có một cá tính, câu chuyện riêng biệt. Sự thể hiện xuất sắc của Ji Sung đã giúp Kill Me, Heal Me thành công vượt bậc, đưa tên tuổi của anh phát triển.

Chính vì thế, thật khó tưởng tượng nếu vào thời điểm ấy, vai Cha Do Hyun do mỹ nam hạng A này thể hiện thay vì Ji Sung như khán giả đã quen thuộc!

Theo trang Soompi, ban đầu ekip Kill Me, Heal Me mong muốn mời một nam tài tử hàng đầu để đóng vai Cha Do Hyun. Người đó không ai khác chính là mỹ nam Hyun Bin - "anh chồng" được yêu thích nhất làng giải trí Hàn thời gian gần đây sau đám cưới thế kỷ cùng Son Ye Jin. Thế nhưng sau cùng, Hyun Bin lại không đồng ý tham gia Kill Me, Heal Me.

Hyun Bin suýt đóng Kill Me, Heal Me

Vào thời điểm đó, Hyun Bin đã từ chối ekip Kill Me, Heal Me để lựa chọn trở lại màn ảnh với dự án Hyde, Jekyll, Me. Dù vào vai mỹ nam tài phiệt vạn người mê trong phim nhưng Hyun Bin cũng không thể giúp Hyde, Jekyll, Me thành công về đường dài. Trong lúc ấy, Kill Me, Heal Me dần dần vượt lên và trở thành phim Hàn hot nhất thời điểm ấy với rating khá cao. Sau cùng, Kill Me, Heal Me kết thúc với rating 10% toàn quốc, hơn Hyde, Jekyll, Me gần một nửa.

Hyun Bin trong Hyde, Jekyll, Me

Diễn xuất duyên dáng, đa dạng của Ji Sung trong Kill Me, Heal Me đã giúp nam diễn viên trở thành cái tên được săn đón sau đó. Tại Giải thưởng phim truyền hình MBC, anh đã được vinh danh tại hạng mục cao nhất Daesang. Hiện tại ở tuổi 45, Ji Sung đã có cho mình gia tài phim ảnh đồ sộ, cũng như vẫn được yêu thích nhờ hình tượng Cha Do Hyun "rối loạn", nhất là với nhân cách cô gái Ahn Yona thích idol, vô cùng điệu đà.

Vai "đa nhân cách" của Ji Sung đến nay vẫn được bàn tán