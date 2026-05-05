Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn xã Tây Hồ do Nguyễn Trần Thúy Kiều (SN 1981, trú thôn An Hòa, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định: Do làm ăn thua lỗ, nợ nần, Nguyễn Trần Thúy Kiều đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng.

Nguyễn Trần Thúy Kiều - người phụ nữ chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò "xem chỉ tay, bói toán tâm linh". (Ảnh: C.A)

Đối tượng lợi dụng các mối quan hệ quen biết từ trước, đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có khả năng “lo lót”, giải quyết nhanh các công việc liên quan đến thủ tục, hồ sơ. Tin tưởng lời hứa hẹn, nhiều người đã giao tiền cho Kiều để nhờ “chạy việc”, tuy nhiên sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, Nguyễn Trần Thúy Kiều còn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn Thúy Kiều” đăng tải thông tin nhận xem chỉ tay, bói toán nhằm tiếp cận bị hại. Khi có người liên hệ, đối tượng đưa ra các thông tin mang tính mê tín, hù dọa như: “Đường tài lộc kém”, “gia đình có hạn”, “bị dính ngải”, “sức khỏe gặp vấn đề”,… khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Sau đó, Kiều gợi ý bị hại thực hiện các “lễ cúng giải hạn, giải căn, cầu tài lộc” và yêu cầu chuyển tiền hoặc gửi vàng để làm lễ. Sau khi nhận được tài sản, đối tượng chiếm đoạt và không thực hiện như đã hứa.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo: Ai là bị hại liên quan đến vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ trực tiếp Điều tra viên Huỳnh Ngọc Hiền (SĐT: 0973.933.616) tại Công an xã Tây Hồ, thôn Tú Hội, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng trước ngày 14/5/2026 để được hướng dẫn giải quyết.