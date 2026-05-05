Chim hoang dã 'định cư' ở Hồ Gươm, chao liệng săn mồi trước mắt du khách Hiếu Duy, 17:00 05/05/2026 Chia sẻ Hàng trăm cá thể chim hoang dã bất ngờ tụ hội về Hồ Gươm làm tổ, săn mồi. Giữa sắc hoa giao mùa, bầy chim dạn dĩ chao liệng, bắt cá trước mắt người dân và du khách, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm gặp giữa lòng Thủ đô. Cô Long - chủ quán Happy Hill Đà Lạt cảnh báo Hà Nội: Ô tô con dẹp dúm sau tai nạn liên hoàn, khoảnh khắc tài xế chui ra khiến nhiều người ngỡ ngàng Cô gái được phát hiện tử vong trong căn hộ chung cư, cuốn nhật ký của gã bạn trai tiết lộ lý do không ngờ Video: Đàn chim hoang dã chao liệng săn cá, 'tạo dáng' trước mặt du khách ở Hồ Gươm Hồ Gươm những ngày giao mùa không chỉ rực rỡ bởi sắc hoa bằng lăng, phượng vĩ mà còn sinh động hơn nhờ đàn chim hoang dã hàng trăm con bay về trú ngụ. Chúng phân bố rải rác trên các tán cây lớn quanh khu vực hồ. Quần thể chim tụ hội về đây khá đa dạng, phổ biến nhất là vạc và các loài chim nước thuộc họ Diệc. Chúng thong thả đậu trên các cành cây vươn sát mặt hồ để nghỉ ngơi, rỉa lông và làm tổ. Nguồn thủy sinh dồi dào đã biến mặt hồ thành bãi săn mồi lý tưởng. Đàn chim tự do chao liệng quanh Tháp Rùa, liên tục sà xuống mặt nước gắp cá cực kỳ điêu luyện chớp nhoáng. Sáng sớm và chiều muộn thường là "giờ vàng" đi kiếm ăn của bầy chim. Tuy nhiên, nhờ nguồn thủy sinh tại Hồ Gươm rất dồi dào, người dân và du khách có thể dễ dàng bắt gặp cảnh chúng chao liệng, trổ tài săn mồi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Sự dạn dĩ của bầy chim hoang dã khiến người dân đi tập thể dục và du khách dạo quanh hồ vô cùng bất ngờ. Chúng không hề e dè hay hoảng sợ bay đi, mà thản nhiên đậu trên cành như đang 'tạo dáng' cho mọi người ngắm nhìn. Ai cũng thích thú nán lại, dùng điện thoại ghi lại nhịp sống thiên nhiên tuyệt đẹp ngay giữa trung tâm thành phố. Sự xuất hiện dạn dĩ của chúng bên cạnh các biểu tượng lịch sử trầm mặc như Tháp Rùa hay sắc đỏ rực của cầu Thê Húc đã tô điểm thêm cho cảnh quan di tích một sức sống tươi mới, sinh động. Sự xuất hiện của đàn chim là minh chứng rõ nét cho thấy sự cải thiện về chất lượng môi trường thủ đô. Theo nhận định của các chuyên gia, chính không gian tương đối yên tĩnh, ít tiếng ồn lớn và nguồn thức ăn thủy sinh phong phú tại Hồ Gươm đã thu hút chim hoang dã tự nhiên bay về làm tổ Cánh chim tự do sải cánh giữa không gian rực rỡ sắc phượng đỏ và bằng lăng tím đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp giữa Thủ đô. Bầu không khí trong lành, bình yên của Hồ Gươm thực sự là "đất lành" níu chân bầy chim ở lại. Theo Tiền Phong Copy link 05/05/2026 07:50 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/chim-hoang-da-dinh-cu-o-ho-guom-chao-lieng-san-moi-truoc-mat-du-khach-post1840589.tpo Chia sẻ hồ gươm