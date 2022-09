Va chạm giao thông, 3 em nhỏ trên cùng một xe máy thương vong

Tối 11/9, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cùng ông Đỗ Việt Hưng - Chủ tịch UBND TP Pleiku đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình có 3 cháu nhỏ là nạn nhân trong vụ tai nạn vừa xảy ra tại địa phương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h19 cùng ngày, tại ngã tư đường Nguyễn Tuân- Lê Duẩn (tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 cháu nhỏ thương vong.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, cháu K.D (13 tuổi) cầm lái xe mô tô BKS: 81K5.0363, chở theo 2 em ruột là K.G (10 tuổi) và K.N (7 tuổi, cùng trú làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP Pleiku).

Khi đang sang đường tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tuân - Lê Duẩn thì bị xe ô tô không có biển số, hiệu Honda CRV màu trắng, do anh Trương Văn Chung (34 tuổi, trú tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông hướng Chư Á – TP Pleiku tông vào.

Vụ tai nạn làm cháu Dương, Giang thiệt mạng; Niên bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Gia Lai và UBND TP Pleiku đến thăm hỏi, chia buồn gia đình nạn nhân. (Ảnh: Hiền Mai)

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh và TP Pleiku đã đến thăm hỏi, chia buồn với những mất mát mà gia đình gặp phải. Đồng thời Ban An toàn Giao thông tỉnh đã hỗ trợ 15 triệu đồng; TP Pleiku hỗ trợ 27 triệu đồng (trong đó 5 triệu đồng tới từ Ban An toàn Giao thông TP Pleiku) cho gia đình nạn nhân.

Được biết, gia đình của 3 em thuộc diện cận nghèo tại địa phương.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.