V (BTS) sẽ nhắc tới chuyện tình với Jennie (BLACKPINK) ngay trên sóng truyền hình?

Sáng 31/8, cộng đồng mạng toàn châu Á xôn xao trước tin tức có nội dung xoay quanh cặp đôi rất hot hiện nay Jennie (BLACKPINK) - V (BTS). Được biết, bài viết này do tờ Sports DongA đăng tải mới đây, ban đầu bài báo gây chú ý tại xứ sở kim chi nhưng ngay sau đó đã được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội khắp châu Á. Bài viết của Sports DongA thu hút người đọc ngay từ dòng tiêu đề: "V sẽ xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block. Và anh ấy sẽ đề cập tới Jennie?".

Ở phần nội dung, Sports DongA đưa tin về khả năng mỹ nam BTS sẽ có những chia sẻ liên quan tới chuyện tình cảm với Jennie: "Nghi vấn V hẹn hò Jennie gây xôn xao mạng xã hội trong suốt thời gian qua. Khán giả hiện đang chờ đợi xem liệu anh ấy có lên tiếng về tin đồn hẹn hò này hay không. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng mong đợi V chia sẻ về hoạt động cá nhân cùng dự định trong tương lai liên quan tới chuyện nhập ngũ". Hiện thông tin này vẫn chỉ là suy đoán từ phía truyền thông Hàn nên càng khiến khán giả thêm mong đợi, tò mò về động thái của V trong chương trình sắp tới.

Tờ Sports DongA cho biết: "Khán giả hiện đang chờ đợi xem liệu V có lên tiếng về tin đồn hẹn hò này hay không. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng mong đợi V chia sẻ về hoạt động cá nhân cùng dự định trong tương lai liên quan tới chuyện nhập ngũ"

V - Jennie là cặp đôi rất hot hiện nay, "nhất cử nhất động" của họ luôn khiến netizen dõi theo

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, tin tức Jennie - V hẹn hò liên tục xuất hiện sau khi 2 nghệ sĩ lộ nhiều hình ảnh bên nhau, có cử chỉ tình cảm, thân mật dành cho đối phương. Vào tháng 5 năm nay, 2 ngôi sao hạng A còn công khai hẹn hò ở Paris, khiến mạng xã hội "nổ tung".

Gần đây nhất, quản lý Jennie và V cuối cùng đã xác nhận chuyện tình cảm của 2 ngôi sao hàng đầu làng nhạc Kpop qua tạp chí danh tiếng Elle Pháp. Trong bài viết của Elle Pháp có đoạn: "Chủ đề chuyện tình lãng mạn của Jennie và V nhận được hàng triệu lượt bình luận trên mạng xã hội. Mối quan hệ đã được 2 bên quản lý xác nhận".

Đoạn clip Jennie và V nắm tay nhau dạo phố ở Pháp đã khiến mạng xã hội dậy sóng cách đây vài tháng

Elle Pháp đưa tin quản lý của Jennie - V đã xác nhận chuyện cặp đôi hẹn hò

Nguồn: Allkpop