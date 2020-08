Uống trà mỗi ngày chẳng những giúp trẻ lâu lại phòng ngừa đủ thứ bệnh, và đây là 3 cách pha trà đá siêu ngon các mẹ không thể bỏ qua!

Trà hay còn được gọi là chè, có thể dùng lá tươi hay ngọn búp khô (trà đen). Trà thông thường được dùng ở dạng khô hay túi lọc khá tiện lợi và phổ biến ở nước ta. Trà đen là loại trà đã được ủ để oxy hoá 100% làm cho lá trà có màu đen, quá trình này còn gọi là lên men toàn phần. Các chất chống oxy hóa, chẳng hạn như flavonoids, hiện diện trong trà đen ngăn chặn quá trình oxy hóa của LDL cholesterol. Nó ngăn ngừa các thiệt hại cho các mạch máu và các thành mạch máu, giúp làm giảm nguy cơ bệnh tim, phòng chống bệnh ung thư, tăng cường hệ miễn dịch và tốt cho răng miệng…

TRÀ CHANH MẬT ONG

Nguyên liệu: 6 gói trà túi lọc, 2 lít nước nóng đun sôi, 1 quả chanh vàng, 60ml mật ong, 250ml nước ấm (nước pha mật ong), đá viên lạnh. Cách làm: - Đổ nước nóng vào bình chịu nhiệt sau đó thêm trà túi lọc vào khuấy đều. - Chanh vàng rửa sạch, dùng dụng cụ bào lấy lớp vỏ vàng cho vào bình trà khuấy đều. Cố gắng không cắt vào phần cùi vỏ trắng của quả chanh. - Để yên khoảng 5 phút cho trà ngấm sau đó vớt bỏ vỏ chanh và túi lọc trà ra. Để cho trà nguội hoàn toàn. - Trong lúc đợi trà nguội thì pha nước mật ong: Đổ mật ong vào cốc, thêm nước ấm vào khuấy đều cho mật ong tan. - Sau khi trà nguội hoàn toàn thì thái lát 1 quả chanh vàng, cho chanh thái lát vào bình đá viên, đổ nước mật ong và nước trà vào khuấy đều là xong.

Có nhiều giống chanh khác nhau nhưng về cơ bản có hai loại với hình thái chanh xanh và chanh vàng. Tuy hình thái khác nhau nhưng cũng không có sự khác biệt nhiều. Chanh là loại quả có nhiều công dụng trong cuộc sống như làm gia vị, pha nước uống, hay dùng làm đẹp… Trong chanh chứa nhiều vitamin C, nên uống nước chanh sẽ giúp chống lại các loại bệnh cảm, giảm stress hiệu quả đồng thời giúp tập trung tinh thần. Thành phần trong chanh có chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất, chất điện giải vừa giúp cung cấp nước vừa giúp cơ thể thải hết lượng độc tố tích tụ lâu ngày bên trong ra ngoài.



TRÀ ĐÀO

Nguyên liệu: 6 gói trà tùi lọc, 2 lít nước nóng, 60ml mật ong, 250ml nước ấm (dùng để pha mật ong), 4 quả đào chín, 100g quả mâm xôi, đá viên lạnh. Cách làm: - Đổ nước nóng vào bình chịu nhiệt, cho gói trà túi lọc vào khuấy đều. Để yên khoảng 5 phút cho trà ngấm ra rồi vớt bỏ túi lọc trà. Để cho trà nguội hoàn toàn. - Hòa tan nước ấm với mật ong. - Đào sơ chế sạch, tách lấy phần cùi đào rồi thái miếng dạng múi cau. Cho đá viên lạnh vào bình, thêm đào, mâm xôi, nước mật ong và nước trà vào khuấy đều là được.

Đào là loại trái cây phổ biến và khá được ưa chuộng ở nước ta. Đào chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại rất ít calo nên thích hợp cho chế độ giảm cân. Trong đào có chứa sắt, vitamin C, kali, có tác dụng làm tăng tuần hoàn máu, thúc đẩy lưu lượng máu tới tim. Vitamin C có tác dụng hỗ trợ quá trình chữa lành các mô, động mạch tổn thương. Kali giúp giảm căng thẳng trong mạch máu, như một chất giãn mạch. Từ đó có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch. Đào còn có tác dụng làm đẹp, cải thiện da là nhờ nguồn vitamin C dồi dào giúp tông màu da được cải thiện rõ rệt, đồng thời giúp giảm mụn và trứng cá.



TRÀ CHANH BẠC HÀ

Nguyên liệu: 6 gói trà túi lọc, 2 lít nước nóng, 60g đường, 250ml nước nóng (để pha đường), 3 quả chanh, 10-12 lá bạc hà, đá viên lạnh. Cách làm: - Chanh thái lát, bạc hà rửa sạch. - Đổ nước nóng vào cốc chịu nhiệt, thêm trà túi lọc vào khuấy đều, dùng dụng cụ bào để bào lớp vỏ chanh xanh cho vào bình trà. Để yên 5 phút cho trà ngấm ra sau đó loại bỏ túi trà và vỏ chanh. Để trà nguội hoàn toàn. - Đổ đường vào cốc, thêm nước nóng vào khuấy đều cho đường tan rồi để nguội. Cho đá viên lạnh vào bình, thêm chanh thái lát, nước đường, nước trà vào khuấy đều là xong.

Bạc hà vừa là gia vị lại vừa là vị thuốc. Theo đông y bạc hà có vị cay, the, tính ấm dùng mát, không độc, đi vào kinh Phế, Can, Đởm. Bạc hà mang lại nhiều tác dụng như trừ phong, làm ra mồ hôi, kiện tỳ, chỉ ho, chỉ tả, tăng tiết mật, kích thích tiêu hóa, thúc ban sởi mọc, giải độc.Theo y học hiện đại thì trong bạc hà có nhiều Vitamin A, C, D, B6; Magnesium, Protein, limonene, sodium… Đặc biệt bạc hà chứa hàm lượng tinh dầu rất lớn. Trong tinh dầu chứa 10,7% methoi và 23,4% methone. Nhờ những thành phần này, bạc hà có nhiều tác dụng dược lý tốt cho sức khỏe như trị ho, giải cảm cúm, ngăn ngừa ung thư…



Trong cả 3 công thức trà đá trên thì sau khi pha bạn hãy để khoảng 1-2 giờ để cho trà ngấm rồi thưởng thức nhé. Trà đá là thức uống được nhiều người yêu thích với vị thơm ngon mát lành lại giúp tỉnh táo cơ thể.