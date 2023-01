Uống rượu vào cơ thể, gan bị phá hủy ra sao?

Tết đến xuân về là dịp mà mọi người sẽ phải tham dự tiệc tùng, liên hoan nhiều nhất. Trong những dịp liên hoan gia đình, sum họp họ hàng, bạn bè, gặp mặt xã giao, bạn có thể phải uống rất nhiều rượu bia.

Mặc dù chúc tụng nhau chén rượu có thể nâng cao khí thế và vui vẻ hơn, nhưng uống rượu quá nhiều sẽ gây hại cho toàn bộ hệ thống tiêu hóa, nhất là gan - bộ phận phải gánh chịu hậu quả đầu tiên và nặng nề nhất.

Uống rượu có thể gây hại lớn cho gan. (Ảnh minh họa)

Vì sao uống rượu gây hại cho gan?

Chúng ta biết rằng, bộ phận nội tạng có thể tích lớn nhất là gan, phần lớn diện tích nằm ở vùng sườn phải, gần tim và phổi phải. Trong cơ thể, gan cũng là tuyến tiêu hóa lớn nhất, bên ngoài màu nâu đỏ và mềm.

Thành phần chính của rượu là cồn, mặc dù có thể được hấp thụ nhanh chóng trong đường tiêu hóa, nhưng phần lớn cồn được chuyển hóa ở gan, uống quá nhiều rượu có thể làm tăng gánh nặng cho gan.

Chất chuyển hóa trung gian của rượu là acetaldehyde có thể gây độc cho tế bào gan và ảnh hưởng đến sự tích tụ chất béo trong gan, Acetaldehyde cũng có thể ảnh hưởng đến tế bào biểu mô ống mật và tế bào mao mạch ống mật, gây khó chịu cho gan và gây ra bệnh gan do rượu.

Uống rượu nhiều, gan bị bệnh gì?

Gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ do rượu là căn bệnh khởi phát tiềm ẩn, xuất hiện từ từ và triệu chứng không rõ ràng. Tuy nhiên, khi bệnh phát triển nặng hơn, dễ dẫn đến gan to, nồng độ men gan tăng cao, một số bệnh nhân sẽ có các triệu chứng giống với bệnh viêm gan như chán ăn thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, khó tiêu, mệt mỏi toàn thân.

Viêm gan

Các triệu chứng của viêm gan do rượu cũng giống như tổn thương gan nhiễm độc và viêm gan do virus, trường hợp nhẹ thì không có triệu chứng, trường hợp nặng có thể gây suy gan.

Một số bệnh nhân bị viêm gan do rượu sẽ cảm thấy buồn nôn và nôn, mệt mỏi toàn thân, cơ thể sụt cân, đau bụng, chán ăn và tiêu chảy; một số bệnh nhân cũng sẽ cảm thấy gan to và nhạy cảm, kèm theo phù nề, da xám, vàng da, sốt và lá lách to, cổ trướng.

Xơ gan do rượu

Khi hai bệnh trên (gan nhiễm mỡ và viêm gan do rượu) nếu không được điều trị kịp thời, để lâu dần sẽ tiến triển thành xơ gan và ung thư gan. Đặc biệt, nếu người bệnh không kiêng uống rượu trong thời gian này thì còn có thể góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Xơ gan là bước nhanh nhất có thể dẫn đến ung thư gan.

Hình ảnh gan bình thường so sánh với gan bị nhiễm mỡ. (Ảnh minh họa)

Gan có khỏe lại sau khi bỏ rượu?

Gan có khỏe trở lại sau khi cai rượu hay không còn tùy thuộc vào mức độ tổn thương của gan. Nếu bạn có thời gian uống rượu ngắn, mỗi lần uống có thể khống chế được, tình trạng mới chỉ xảy ra gan nhiễm mỡ nhẹ hoặc viêm gan do rượu, thì sau khi cai rượu, điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động điều độ, uống thuốc hạ men gan, bảo vệ gan thì có thể cải thiện tình trạng bệnh.

Nhưng nếu bạn uống rượu trong một thời gian dài và không thể kiểm soát được lượng uống, bạn sẽ bị gan nhiễm mỡ nặng và xơ gan, ngay cả khi bạn bỏ rượu cũng không thể hồi phục được. Tuy nhiên, bỏ rượu có thể ngăn tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Đến đây, bạn đã biết rằng uống rượu có thể gây hại cho gan như thế nào, do đó, hãy nên kiểm soát lượng uống, tốt nhất là không nên uống thì sẽ an toàn hơn.

Đặc biệt, khi biểu hiện đau tức vùng bụng trên bên phải, buồn nôn và lợm giọng, chán ăn, tinh thần không tốt, vàng da… thì cần phải lập tức dừng uống rượu, đi khám sớm để biết rõ tình trạng của gan, can thiệp kịp thời.

Giảm uống rượu bia, ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động, đi ngủ sớm và giữ tâm trạng tích cực chính là điều kiện quan trọng để chăm sóc gan và bảo vệ sức khỏe.

(Nguồn: Family Doctor)