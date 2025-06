Giá trị dinh dưỡng của đậu đen

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, thành phần dinh dưỡng trong đậu đen rất đa dạng. Cứ trong 89g đậu đen được nấu chín sẽ chứa:

0,46g chất béo;

114 kilocalo;

7,62g chất đạm; 0,28g đường;

23 mg canxi; 1,81mg sắt; 60mg magie;

7,5g chất xơ;

120mg photpho;

305mg kali, 1mg natri;

128mg malate;

0,434mg niacin;

0,21mg thiamin.

Ngoài ra, đậu đen chứa một số thành phần dinh dưỡng khác chống oxy hóa như quercetin, saponin, kaempferol... Đặc biệt, các chất tinh bột trong đậu đen giúp ngăn chặn lượng đường gia tăng trong máu.

Nước đậu đen là thức uống lành mạnh được nhiều người yêu thích. Vậy, uống nước đậu đen có tốt cho thận?

Uống nước đậu đen có tốt cho thận?

Báo Dân trí dẫn nguồn trang Nutrient cho biết, nước đậu đen là thức uống quen thuộc với nhiều người Việt và cũng là cách tiện lợi để sử dụng và nhận lại những giá trị sức khỏe quý giá của đậu đen.

Việc uống nước đậu đen hàng ngày không chỉ giúp tăng cường chức năng thận mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Uống nước đậu đen có tốt cho thận là băn khoăn của nhiều người

Thành phần dinh dưỡng tốt cho thận

Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong đậu đen như anthocyanin có tác dụng làm giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây hại.

Một số nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, các dưỡng chất này hỗ trợ hiệu quả trong việc duy trì chức năng thận, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến thận và giảm nguy cơ tổn thương thận do tác động của quá trình oxy hóa.

Tăng cường khả năng lọc máu, dưỡng thận

Một trong những chức năng chính của thận là lọc và loại bỏ các chất độc trong máu.

Trong Đông y, đậu đen được xem là vị thuốc quý với nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là bổ thận.

Theo quan niệm của Đông y, đậu đen tính mát, vị ngọt nhẹ và có khả năng thanh nhiệt, giải độc, bổ máu. Màu đen của đậu theo Đông y còn được liên kết với kinh thận, giúp cải thiện sức khỏe của thận và tăng cường khả năng thanh lọc, giải độc của cơ thể.

Đậu đen chứa hàm lượng kali cao. Đây là loại khoáng chất giúp điều hòa huyết áp và cải thiện lưu thông máu đến thận.

Theo nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), việc bổ sung đủ kali trong chế độ ăn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý thận mãn tính, đồng thời cải thiện chức năng lọc máu của thận.

Nước đậu đen là một cách bổ sung kali tự nhiên, giúp thận làm việc hiệu quả hơn, từ đó giảm gánh nặng cho cơ quan này.

Nhờ đặc tính lợi tiểu nhẹ, nước đậu đen còn hỗ trợ đào thải lượng muối và nước thừa trong cơ thể, giúp giảm áp lực lên thận và phòng ngừa sỏi thận.

Bảo vệ thận khỏi các gốc tự do

Các gốc tự do là nguyên nhân hàng đầu gây ra tổn thương tế bào, bao gồm cả tế bào thận.

Đậu đen giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin. Đây là hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng làm giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do.

Một nghiên cứu từ Đại học Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ suy thận và bảo vệ tế bào thận khỏi các tác nhân gây hại.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, anthocyanin trong đậu đen giúp duy trì cấu trúc và chức năng tế bào thận, đặc biệt hiệu quả trong việc giảm nguy cơ tổn thương thận do lão hóa hoặc các bệnh lý như tiểu đường.

Việc uống nước đậu đen hàng ngày cung cấp cho cơ thể lượng anthocyanin cần thiết để chống lại quá trình oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe toàn diện của hệ thống thận.

Giảm tải cho thận

Protein là thành phần quan trọng trong chế độ ăn uống để cơ thể duy trì chức năng và sức khỏe.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), protein động vật có thể làm tăng áp lực cho thận do chứa nhiều chất đạm phức tạp khó tiêu hóa. Đậu đen là nguồn cung cấp protein thực vật an toàn, dễ tiêu hóa, phù hợp với cả người có vấn đề về thận.

Theo nghiên cứu từ Đại học Tokyo (Nhật Bản), protein thực vật từ các loại đậu như đậu đen có khả năng giảm thiểu gánh nặng cho thận so với protein động vật, đặc biệt có lợi cho người có nguy cơ suy giảm chức năng thận.

Cách chế biến đậu đen hợp lý

Giá trị dinh dưỡng của đậu đen mang đến nhiều tác dụng thần kỳ nhưng không phải ai cũng biết cách chế biến hợp lý. Để thuận tiện cho việc sơ chế và chế biến, tốt nhất bạn nên sử dụng đậu đen khô. Các bước thực hiện lần lượt như sau:

Bước 1: Rửa sạch hạt đậu khô.

Bước 2: Ngâm hạt đậu 4 tiếng rồi vớt ra cho ráo nước. Sau đó tiếp tục rửa lại bằng nước sạch.

Bước 3: Đem đậu đi nấu nước và uống trực tiếp nước đậu đen ngay sau khi trải qua quá trình chế biến.

Ngoài cách chế biến trên, đậu đen có thể được sơ chế theo nhiều cách khác nữa. Bạn có thể nấu cháo đậu đen hoặc hầm đậu đen với gà ác để bổ sung lượng dinh dưỡng cho cơ thể.

Lưu ý: Bạn không nên lạm dụng đậu đen và quá chú trọng sử dụng chúng trong tất cả các bữa ăn hàng ngày. Để duy trì được cơ thể khỏe mạnh với chế độ dinh dưỡng phù hợp, bạn cần chế độ ăn tổng thể, không được phụ thuộc vào riêng một loại đồ ăn nào.

