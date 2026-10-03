Uống nước chanh mỗi ngày suốt 6 tháng, người phụ nữ 32 tuổi bất ngờ khi đi khám

Người phụ nữ họ Lý (32 tuổi, Trung Quốc) duy trì thói quen uống nước chanh liên tục suốt 6 tháng sau khi nghe nói về công dụng "thanh lọc cơ thể, tốt cho gan, thận và tăng sức đề kháng". Mỗi ngày, cô uống khoảng 2 cốc lớn pha khá đậm với 2-3 lát chanh, có hôm tổng lượng nước chanh lên tới gần 1 lít.

Cô Lý thường uống nước chanh vào buổi sáng khi bụng đói, còn buổi tối uống thêm sau bữa ăn, đôi khi còn dùng nước chanh thay nước lọc khi cảm thấy khát.

Ảnh minh họa.

Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện cơ thể cô xuất hiện tình trạng mất cân bằng chất điện giải, đặc biệt liên quan đến kali và canxi. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy độ axit trong nước tiểu tăng cao, đồng thời chức năng thận có dấu hiệu bất thường nhẹ.

Sau khi tìm hiểu kỹ thói quen sinh hoạt, bác sĩ nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến việc tiêu thụ nước chanh quá thường xuyên trong thời gian dài.

Theo các chuyên gia, việc nạp quá nhiều đồ uống có tính axit có thể khiến thận phải liên tục điều chỉnh cân bằng axit - bazơ và nồng độ ion trong cơ thể, từ đó làm tăng gánh nặng cho cơ quan này.

Không chỉ ảnh hưởng đến thận, cô Lý còn bắt đầu gặp tình trạng răng nhạy cảm rõ rệt. Cô thường cảm thấy ê buốt khi uống nước lạnh hoặc ăn đồ chua. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy men răng của cô có dấu hiệu bị bào mòn do thường xuyên tiếp xúc với môi trường axit từ nước chanh.

Các chuyên gia nha khoa cho biết nước chanh có độ pH thấp, tính axit khá mạnh. Nếu uống quá thường xuyên, đặc biệt là uống đậm đặc hoặc dùng khi bụng đói, axit có thể làm tổn thương men răng theo thời gian.

May mắn, tình trạng của cô Lý được phát hiện sớm. Sau khi điều chỉnh chế độ ăn uống, ngừng thói quen uống nước chanh quá mức và theo dõi sức khỏe định kỳ, các chỉ số của cô dần ổn định trở lại sau vài tháng.

Ảnh minh họa.

Nước chanh là một thức uống quen thuộc được nhiều người ưa thích vì tính đơn giản, tiện lợi và chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, glucid, canxi, kali... Đặc biệt với lượng vitamin C dồi dào, nước chanh mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc lạm dụng lại có thể gây tác động ngược, có thể gây ra các tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên sử dụng từ 2-3 trái chanh (khoảng 4-6 muỗng canh nước cốt chanh) trong ngày nếu không có bệnh lý cần hạn chế. Khi uống nước chanh nên pha loãng với nước ấm nhưng không quá 1,5 lít nước chanh mỗi ngày và uống rải rác trong ngày, xen kẽ với nước lọc và các loại đồ uống lành mạnh khác.

Nên uống nước chanh vào giữa các bữa ăn là tốt nhất. Nhưng không nhất thiết phải thêm nhiều chanh vào mỗi cốc nước bạn uống. Chanh có tính axit cao, vì vậy nếu bạn uống quá nhiều, nó có thể có một số tác dụng phụ tiêu cực.

Hãy uống nước chanh qua ống hút để nước chanh tiếp xúc với răng của bạn ít hơn. Sau khi uống nước chanh, nên súc miệng lại bằng nước lọc để hạn chế axit lưu lại trong khoang miệng, từ đó giúp bảo vệ men răng tốt hơn. Và nếu bạn bị lở miệng, bạn nên tránh hoàn toàn nước chanh, vì axit có thể gây kích ứng.

Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cần lưu ý không uống nước chanh hàng ngày, nhất là lúc bụng đói. Lý do rất đơn giản: loại quả này có tính axit cực cao có thể gây kích ứng thành dạ dày và có thể gây ra chứng ợ chua.

Nước chanh có thể là một phần của lối sống lành mạnh, nhưng không phải biện pháp điều trị hay phương pháp giảm cân đặc hiệu. Người dân cần tiếp cận thông tin một cách thận trọng, tránh kỳ vọng quá mức vào một loại đồ uống đơn lẻ.