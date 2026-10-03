Người phụ nữ 30 tuổi "máu trắng đục như sữa" vì thói quen nhiều người mắc mà không hay

Trường hợp chị Lâm, 32 tuổi, ở Chiết Giang, ăn tôm hùm đất cay rồi dùng thêm dưa hấu. Vài giờ sau, người phụ nữ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, kèm sốt và buồn nôn. Tình trạng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khiến gia đình đưa chị đến Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Chiết Giang để cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số liên quan đến tuyến tụy tăng cao. Hình ảnh CT bụng ghi nhận tình trạng viêm tụy cấp cùng dịch viêm lan rộng quanh tụy. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm tụy cấp, một tình trạng có thể diễn tiến nặng và gây tổn thương nhiều cơ quan nếu không được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm mỡ máu mới là điều khiến ê-kíp điều trị đặc biệt lo ngại. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị tăng triglyceride máu nghiêm trọng, nhiều khả năng là yếu tố liên quan đến tình trạng viêm tụy cấp, theo Sohu.

Huyết tương trắng đục, đặc quánh như sữa

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhanh chóng triển khai điều trị tích cực và chỉ định thay huyết tương nhằm giảm nhanh lượng lipid trong tuần hoàn. Trong quá trình thực hiện, nhân viên y tế nhận thấy huyết tương được tách khỏi máu bệnh nhân không có màu vàng nhạt như thông thường mà trắng đục, đặc quánh như sữa. Hiện tượng này đôi khi được gọi trong dân gian là "máu trắng như sữa" hay "máu dưỡng chấp".

Theo thông tin từ bệnh viện, các bác sĩ đã thay khoảng 2,6 lít huyết tương trong gần 2 giờ. Sau điều trị, chỉ số mỡ máu giảm đáng kể, tình trạng đau bụng và sốt của bệnh nhân cũng dần cải thiện.

Ảnh minh họa

Không chỉ do một bữa ăn nhiều dầu mỡ

Điều đáng chú ý là chị Lâm không bị béo phì và theo thông tin được công bố, chế độ ăn thường ngày cũng không đặc biệt nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, khi khai thác kỹ hơn tiền sử sử dụng thuốc và thói quen sinh hoạt, các bác sĩ phát hiện người phụ nữ này đã sử dụng thuốc tránh thai nội tiết trong thời gian dài. Bên cạnh đó, cô thường xuyên uống sữa bột và cà phê hòa tan có chứa kem béo thực vật, đồng thời tiêu thụ nhiều thực phẩm và đồ uống có đường.

Theo bác sĩ điều trị, một số loại thuốc nội tiết có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa lipid ở những người nhạy cảm hoặc có sẵn yếu tố nguy cơ. Khi kết hợp với chế độ ăn nhiều đường, chất béo và ít vận động, triglyceride có thể tăng cao.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng lưu ý không thể khẳng định chỉ một bữa ăn hay riêng thuốc tránh thai là nguyên nhân duy nhất khiến triglyceride tăng đến mức cực đoan. Tình trạng này có thể liên quan đến nhiều yếu tố như di truyền, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, chế độ ăn, rượu bia hoặc một số loại thuốc.

Từ trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không nên tự ý sử dụng thuốc tránh thai nội tiết kéo dài mà không được tư vấn y tế. Người có tiền sử rối loạn mỡ máu hoặc các bệnh chuyển hóa cần thông báo đầy đủ với bác sĩ trước khi lựa chọn thuốc.

Bên cạnh đó, nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo, kiểm soát cân nặng, duy trì vận động thường xuyên và kiểm tra mỡ máu khi có yếu tố nguy cơ.

Đặc biệt, nếu xuất hiện đau bụng dữ dội vùng bụng trên, buồn nôn, nôn kéo dài, cần đi khám ngay. Việc phát hiện và kiểm soát các yếu tố nguy cơ từ sớm có thể giúp ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm.