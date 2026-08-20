Sáng 19/8, lãnh đạo xã Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc hai chị em gái uống nhầm thuốc chuột dẫn đến tử vong thương tâm.

Nạn nhân là hai cháu Hoàng A.N. (3 tuổi) và Hoàng N.L. (1 tuổi) cùng trú xã Nghi Diên cũ, nay là xã Nghi Lộc. Chính quyền xã đang đến thắp hương chia buồn và động viên người thân gia đình vượt qua đau thương, mất mát.

Người thân hai cháu bé đau buồn trước sự việc xảy ra.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào ngày 18/8, mẹ đưa hai cháu bé đến nhà người thân ở thị trấn Quán Hành cũ (xã Nghi Lộc) để chơi và ăn cơm. Sau khi ăn cơm, hai cháu bé vào phòng chơi, không may lấy nhầm thuốc chuột ăn. Phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa hai cháu bé vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên hai cháu bé không qua khỏi.

Chiều tối 18/8, hai cháu bé được người thân đưa về gia đình chuẩn bị tổ chức lễ mai táng.

Được biết, gia đình hai cháu bé có hoàn cảnh khá khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, một số người đã đứng ra kêu gọi quyên góp tiền để gia đình lo thủ tục hậu sự cho hai cháu.