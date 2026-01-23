Vụ nghi mẹ và 3 con nhỏ uống trà sữa pha thuốc chuột ở Thanh Hóa: Lời kể bất ngờ từ gia đình

Liên quan đến sự việc mẹ và 3 con nghi uống trà sữa pha thuốc chuột xảy ra tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa gây bàng hoàng dư luận, nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết, sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của 4 mẹ con đã được cải thiện, tiên lượng tốt.

2 bệnh nhi lớn tuổi sức khỏe dần hồi phục trở lại, đã được đưa xuống buồng theo dõi, điều trị bình thường. Bé nhỏ nhất hiện đã cai máy thở, chuyển qua thở ô xy, không còn phải lọc máu. Người mẹ - chị B.T.N. (sinh năm 1991) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, còn máy thở, còn co giật nhẹ song các chỉ số đang tốt lên.

Sự việc đã khiến gia đình, người thân và hàng xóm vô cùng bàng hoàng.

Thông tin chị N. nghi cho các con uống trà sữa pha thuốc diệt chuột gây xôn xao vùng quê. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Chia sẻ trên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Sơn, mẹ chồng chị N. cho hay, chị N. và chồng là anh Th. có 3 người con. Gia đình nhỏ chung sống cùng bố mẹ chồng. Hàng ngày, chị N. đi làm công nhân tại một công ty gần nhà, còn anh Th. ở nhà làm ruộng. Cả hai chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn hay xô xát trong quá trình chung sống.

Vào ngày xảy ra sự việc, gia đình tổ chức ăn cơm do bốc mộ cho người thân. Đến 16 giờ 45 phút ngày 19/1, chị N. đón các con đi học về rồi đưa vào phòng, đóng cửa lại. Lúc này, anh Th. đang làm ruộng thì nhận được tin nhắn với nội dung "tạm biệt" từ vợ. Người đàn ông lập tức chạy về nhà. Ít phút sau, bé gái lớn chạy trong phòng ra ngoài, kêu khóc, đau bụng và nôn ói sau khi được mẹ cho uống trà sữa. Thấy bất thường, bà Sơn cùng người thân liên tục gọi, đập cửa phòng nhưng chị N. không mở.

Tiếp đó, bé gái thứ 2 mở được cửa phòng đi ra ngoài cũng trong tình trạng kêu đau bụng và nói "mẹ uống thuốc chuột rồi". Nghe vậy, gia đình tá hỏa, vội gọi xe đưa chị N. cùng 3 cháu bé đi cấp cứu. Cả gia đình Sơn rất bất ngờ trước sự việc bởi trước đó, vợ chồng chị N. chỉ có lời qua tiếng lại về những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt, không ai nghĩ chị này lại hành động dại dột như vậy.

Một người hàng xóm của gia đình bà Sơn cho biết, sau khi mọi người hỗ trợ đưa các cháu đi cấp cứu xong, kiểm tra trong nhà thì phát hiện nhiều vỏ thuốc diệt chuột, loại vẫn được người dân địa phương sử dụng.

Sức khỏe của 3 cháu bé tiến triển tích cực. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 19/2, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 cháu bé con của chị N. Các bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat).

Cùng thời điểm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân B.T.N., cũng ngộ độc thuốc diệt chuột.

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, vụ việc đang được cơ quan chức năng xã Quảng Thạch và Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, làm rõ nguyên nhân.