Sáng 27-1, tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một tuần được điều trị, sức khỏe của 3 cháu nhỏ bị ngộ độc thuốc diệt chuột ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đã phục hồi hoàn toàn, trong đó 2 cháu lớn đã xuất viện ngày 26-1, còn cháu nhỏ nhất, bị ngộ độc nặng nhất dự kiến xuất viện ngày mai 28-1.

Một trong 3 cháu nhỏ bị ngộ độc thuốc diệt chuột được đưa tới Bệnh viện Nhi cấp cứu

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Đảng ủy xã Thạch Quảng cho biết người mẹ trong vụ việc cũng đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã hồi phục và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Đảng ủy xã Thạch Quảng cũng cho rằng đây là sự việc đáng lên án, người mẹ tới đây khi sức khỏe phục hồi bình thường sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo quy định. "Qua nắm bắt thông tin, chúng tôi được biết người mẹ của 3 cháu nhỏ có mâu thuẫn gia đình với mẹ chồng nhưng không đến mức phải làm như thế. Sự việc đáng lên án, người mẹ chắc chắn tới đây sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật" - đại diện Đảng ủy xã Thạch Quảng thông tin.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 19-1, bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 nữ bệnh nhi là chị em ruột trong 1 gia đình gồm: B.T.H.Q. (SN 2014); B.T.H.P. (SN 2019) và B.T.H.T. (SN 2020; cùng ngụ xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc.

Thời điểm vào viện, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat). Ngay sau đó, các bệnh nhân đã nhanh chóng được đưa tới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị.

Cùng thời điểm trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân là B.T.N. (SN 1991; là mẹ của 3 cháu nhỏ trên) cũng ngộ độc thuốc diệt chuột.

Theo lời kể của người nhà các bệnh nhi, khoảng 16 giờ ngày 19-1, các cháu đã được mẹ ruột là B.T.N. (SN 1991) cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột màu đỏ không rõ loại.

Sau khi uống, trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy sơ cứu nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc tiến hành gây nôn, rửa dạ dày, truyền dịch. Đến 22 giờ thì nhập Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Về thông tin mẹ ruột cho trẻ uống trà sữa có chứa thuốc diệt chuột, theo nguồn tin từ một lãnh đạo Công an xã Thạch Quảng, thông tin trên là đúng sự thật. Nguyên nhân dẫn tới sự việc được cơ quan chức năng bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình, người vợ trẻ trong lúc nóng giận đã làm chuyện dại dột.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp làm rõ.