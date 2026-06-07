Uống dầu ô liu nước cốt chanh để có "da như trứng luộc" - cơn sốt làm đẹp trong giới trẻ khiến nhiều người ôm bụng nhập viện

Phương pháp uống dầu ô liu kết hợp nước cốt chanh vào buổi sáng của nữ thần tượng Jang Won-young (IVE) đang tạo nên một cơn sốt làm đẹp trong giới trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc áp dụng sai cách có thể khiến hệ tiêu hóa bị "tàn phá" nghiêm trọng.

Nữ ca sĩ Jang Won-young, thành viên nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc IVE, từ lâu đã được biết đến là người dẫn đầu nhiều xu hướng của giới trẻ. Sau cơn sốt sô-cô-la Dubai hay trà ô long dưa hấu, gần đây, bí quyết dưỡng nhan bằng "dầu ô liu và chanh" của cô lại tiếp tục khiến các tín đồ làm đẹp phát cuồng.

Thậm chí tại Hàn Quốc, nhiều thương hiệu mỹ phẩm đã nhanh chóng tung ra các gói dầu ô liu chanh uống liền tiện lợi.

Trào lưu này bắt nguồn từ một đoạn Vlog của Jang Won-young, khi cô tiết lộ thói quen uống một thìa dầu ô liu siêu nguyên chất (Extra Virgin) pha với nửa quả chanh tươi vào buổi sáng khi bụng đói để dưỡng da.

Ngay lập tức, trên các diễn đàn làm đẹp lan truyền thông tin: Chỉ cần uống hỗn hợp này liên tục trong 7 ngày, cơ thể sẽ được thải độc hoàn toàn, da mịn màng, se khít lỗ chân lông và căng bóng như "trứng gà bóc".

Thế nhưng, thực tế có không ít người sau khi "đu trend" đã phải nhập viện vì đau dạ dày dữ dội.

Suýt nát dạ dày vì uống dầu và chanh khi bụng rỗng

Theo chuyên gia dinh dưỡng Khâu Thế Hân (Đài Loan, Trung Quốc), việc uống nước cốt chanh nguyên chất pha với dầu ô liu khi đói là một trong những sai lầm làm đẹp nguy hiểm nhất hiện nay. Dù dầu ô liu và chanh đều là những thực phẩm "vàng" cho sức khỏe, nhưng cách uống trực tiếp khi bụng rỗng không những không mang lại thần kỳ nào mà còn là đòn chí mạng cho dạ dày.

Bản chất của nước cốt chanh có tính axit rất cao. Khi đi vào dạ dày trống rỗng, nó sẽ kích thích mạnh mẽ lớp niêm mạc, dễ dẫn đến viêm loét, gây ra tình trạng trào ngược dạ dày thực quản nghiêm trọng và làm bào mòn men răng.

Bên cạnh đó, việc dung nạp một lượng lớn chất béo cô đặc cùng lúc sẽ khiến túi mật phải co bóp gấp để tiết mật tiêu hóa. Hệ quả là người uống dễ gặp phải triệu chứng buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy cấp. Nhiều người lầm tưởng đây là hiện tượng "thể độc", nhưng thực chất là hệ tiêu hóa đang bị tổn thương nghiêm trọng.

Sự thật về chu kỳ 28 ngày của làn da

Chuyên gia Khâu Thế Hân nhấn mạnh, chu kỳ tái tạo tự nhiên của da kéo dài khoảng 28 ngày (từ khi tế bào mới hình thành ở lớp đáy cho đến khi lớp tế bào chết bong ra ở bề mặt). Do đó, bất kỳ phương pháp nào cam kết "hiệu quả thần tốc sau 7 ngày" đều đi ngược lại cơ chế sinh lý của con người và là điều bất khả thi.

2 nguyên tắc vàng để dưỡng da căng bóng an toàn

Thay vì uống trực tiếp gây hại cho cơ thể, các chuyên gia gợi ý cách hấp thụ dưỡng chất từ chanh và dầu ô liu đúng chuẩn để thúc đẩy tăng sinh collagen:

Trộn salad thay vì uống trực tiếp: Hãy hòa một chút nước cốt chanh với dầu ô liu siêu nguyên chất để làm nước sốt, rưới lên các loại rau xanh đậm hoặc cà chua. Chất béo lành mạnh trong dầu ô liu sẽ giúp cơ thể hấp thụ tối đa các vitamin tan trong dầu (như Vitamin A, D, E, K) có trong rau củ. Đồng thời, hàm lượng Vitamin C dồi dào từ chanh sẽ kích thích cơ thể tự tổng hợp collagen một cách tự nhiên.

Kiên nhẫn với chu kỳ của cơ thể: Một làn da đẹp cần thời gian nuôi dưỡng từ bên trong. Thay vì tìm kiếm thần dược, bạn nên uống đủ nước mỗi ngày (tính theo công thức: cân nặng x 30ml).

Bên cạnh đó, hãy bổ sung đầy đủ protein chất lượng cao (như trứng luộc, ức gà, đậu phụ) để làm nguyên liệu xây dựng collagen, kết hợp ngủ đủ giấc. Hãy cho làn da đủ 28 ngày để tái tạo, da sẽ tự khắc bật tông và căng bóng khỏe mạnh.