Không phải SPF cao hơn, đây mới là xu hướng CHỐNG NẮNG đang "lên ngôi" trong mùa hè 2026

Mùa hè năm nay không giống những gì bạn từng trải qua.

Theo VTV, nắng nóng 2026 đến sớm hơn thường lệ từ 1-2 tuần và nhanh chóng gia tăng cường độ trên diện rộng. Nhiều khu vực, đặc biệt là miền Trung, có thể ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40°C - thậm chí tiệm cận hoặc phá vỡ các kỷ lục trước đó.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Niño, các đợt nắng nóng không chỉ gay gắt hơn mà còn kéo dài hơn, bủa vây suốt nhiều tháng cao điểm mùa hè.

Nhưng có một điều ít người để ý: Khi nhiệt độ tăng 1°C, áp lực lên làn da không chỉ tăng gấp đôi mà còn âm thầm thúc đẩy quá trình lão hóa, sạm nám và tổn thương sâu dưới bề mặt.

Và đó là lý do, mùa hè 2026, nhiều phụ nữ bắt đầu không chỉ "chống nắng bên ngoài" - thoa lên mặt, ra đường, thế là xong… mà tìm đến một cách bảo vệ hoàn toàn khác: Chống nắng từ bên trong - chống nắng nội sinh.

Chống nắng nội sinh (internal photoprotection) là việc cung cấp cho cơ thể các dưỡng chất có khả năng bảo vệ tế bào da từ bên trong - thông qua thực phẩm, thực phẩm bổ sung và lối sống - song song với kem chống nắng thoa ngoài.

Chống nắng nội sinh là gì?

Nói đơn giản: đây là việc bạn "nạp" vào cơ thể những dưỡng chất giúp tế bào da chống chịu được tác hại của tia UV từ bên trong. Thay vì chỉ dựa vào kem bôi ngoài, bạn "đẩy mạnh" khả năng tự vệ của chính cơ thể mình.

Cách bảo vệ này có thể đến từ hai nguồn chính là viên uống chống nắng (thực phẩm chức năng dạng viên) và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa trong bữa ăn hàng ngày.

Lưu ý quan trọng: Chống nắng nội sinh KHÔNG thay thế kem chống nắng bôi ngoài. Nó là lớp BỔ SUNG - giúp tăng cường và kéo dài hiệu quả bảo vệ, giảm số lần cần thoa lại kem trong ngày.

Hãy nghĩ đến việc chống nắng theo "3 lớp giáp"

Thay vì chỉ dùng một sản phẩm, người thông minh đang bảo vệ da theo mô hình 3 lớp:

4 hoạt chất chống nắng nội sinh được nhiều người tin dùng nhất

Không phải sản phẩm nào cũng hiệu quả như nhau. Đây là những hoạt chất được nghiên cứu nhiều nhất:

5 thực phẩm chống nắng nội sinh sẵn có trong bếp người Việt

Chống nắng nội sinh không nhất thiết phải tốn tiền triệu mua viên uống nhập khẩu. Ngay trong căn bếp quen thuộc đã có những "trợ thủ" đắc lực:

1. Cà chua chín: Giàu lycopene - hàm lượng tăng lên gấp 4 lần khi nấu chín. Sốt cà chua tốt hơn cà chua tươi về tác dụng bảo vệ da.

2. Quả mọng (dâu, nho đỏ): Giàu anthocyanin - bảo vệ ADN tế bào da trước tia UVA. Uống nước ép hoặc ăn trực tiếp đều tốt.

3. Cà rốt & bí đỏ: Giàu beta-carotene - giúp da có "nền" khỏe mạnh tự nhiên. Nấu cùng dầu để tăng hấp thu.

4. Trà xanh: Chứa EGCG - giảm tổn thương da sau phơi nắng, ức chế hình thành nám. 2 ly mỗi ngày là đủ.

5. Cá hồi & hạt bơ: Giàu Omega-3 & Vitamin E - bảo vệ cấu trúc collagen và elastin của da, làm chậm lão hóa.

Các bước chống nắng nội sinh cho người bận rộn

Không cần phức tạp. Đây là những việc bạn có thể làm ngay từ ngày mai:

Ai không nên dùng viên uống chống nắng? Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi và người đang dùng thuốc kê đơn nên hỏi bác sĩ trước khi bổ sung bất kỳ thực phẩm chức năng nào. Chống nắng nội sinh từ thực ăn bình thường thì an toàn cho tất cả mọi người.

Chống nắng nội sinh không phải trào lưu nhất thời. Đây là cách tiếp cận bảo vệ da theo hướng "phòng bệnh hơn chữa bệnh" - cho cơ thể bạn một sức đề kháng từ bên trong, thay vì chỉ dựa vào lớp kem mỏng bôi ngoài. Hãy tham khảo bác sĩ nếu muốn dùng viên uống chống nắng để lựa chọn được sản phẩm phù hợp. Đơn giản vậy thôi. Nhưng làm đều, kiên trì, làn da sẽ "biết ơn" bạn.