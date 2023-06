Uống cà phê muối, lợi hay hại?

Thông thường khi uống cà phê, mọi người hay cho thêm một chút đường hoặc kem. Thế nhưng cũng có người bỏ vào đó một chút muối thay vì những thứ ngọt ngào khác. Cà phê muối không phải là một thứ đồ uống mới mẻ. Tuy nhiên gần đây nó lại trở thành “cơn sốt” trong cộng đồng những người yêu thích cà phê và cũng khiến không ít người đặt ra câu hỏi rằng việc thêm muối vào cà phê liệu có mang lại lợi ích gì cho sức khỏe hay không.

Theo thông tin từ các chuyên gia, cà phê muối có thể mang lại một số lợi ích.

Alton Brown - Người “lăng xê” xu hướng uống cà phê muối

Alton Brown, tác giả của một cuốn sách dạy nấu ăn và là một chuyên gia khoa học thực phẩm nổi tiếng. Vào năm 2009, trong khi thực hiện một chương trình, ông nói rằng thêm một chút muối vào tách cà phê có thể trung hòa được vị đắng. Điều này đã khơi dậy sự tò mò của những người yêu thích cà phê trên toàn cầu. Tuy nhiên, Brown không phải là người đầu tiên cho muối vào cà phê.

Có nhiều ghi chép về việc thêm muối vào cà phê ở những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Đây là cách uống cà phê truyền thống của Hungary, các nước Scandinavia, Thổ Nhĩ Kỳ,... Một số nơi ven biển, người dân cũng thường sử dụng nước có vị hơi mặn để pha cà phê.

Những lợi ích của cà phê muối

Bản thân cà phê là thứ đồ uống có thể mang lại một loạt các lợi ích cho sức khỏe. Cà phê có chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể như magiê và các chất chống oxy hóa.

Uống cà phê giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan tới não bộ như Alzheimer và suy giảm trí nhớ. Việc uống cà phê thường xuyên cũng có thể gia tăng adrenaline và mức năng lượng, đồng thời giúp đốt cháy chất béo.

Thêm muối vào cà phê giảm vị đắng

Cà phê muối có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: UNSPLASH)

Về mặt khoa học, natri - thành phần chính của muối - có tác dụng trung hòa vị đắng. Khi thêm muối vào cà phê, cả vị đắng và vị mặn cùng được kích hoạt. Lúc này, vị mặn sẽ ngăn chặn não bộ phát hiện ra vị đắng. Muối giúp trung hòa vị đắng hiệu quả hơn so với đường.

Clare Thornton-Wood, một chuyên gia dinh dưỡng, đã giải thích trong một bài báo đăng tải trên cổng thông tin của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia (Vương Quốc Anh), rằng: “Muối có thể ngăn chặn vị đắng và chua. Thêm muối vào cà phê là một thủ thuật để giảm thiểu vị đắng của cà phê một cách nhanh chóng”.

Thêm muối giúp tăng hương vị cà phê

Nếu thêm quá nhiều chất làm ngọt, siro và kem vào cà phê, bạn có thể vô tình đánh mất rất nhiều lợi ích kể trên của cà phê. Ngoài ra, bạn có thể bị tăng cân và mắc nhiều vấn đề sức khỏe liên quan tới việc dùng quá nhiều đường.

Thêm muối vào cà phê có thể làm tăng hương vị sẵn có của cà phê và hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể.

Thêm muối giúp giảm tính axit trong cà phê

Tiến sĩ Daryl Gioffre, một chuyên gia dinh dưỡng, sức khỏe và tuổi thọ, đồng thời là tác giả của cuốn Get Off Your Acid và Get Off Your Sugar, cho biết cà phê muối không chỉ là cách uống giúp tăng hương vị của cà phê.

“Cà phê có nhiều lợi ích nhưng cũng có một nhược điểm đó là chúng chứa nhiều axit.”

Ai cũng biết rằng thực phẩm và đồ uống có tính axit có thể ảnh hưởng ít nhiều tới hệ tiêu hóa, đặc biệt đối với những người có vấn đề về dạ dày như trào ngược hoặc ợ chua.

Khi lượng axit trong cơ thể tăng cao có thể dẫn tới tình trạng viêm nhiễm, tích tụ chất béo, mệt mỏi, các vấn đề tiêu hóa, khó ngủ, suy giảm khả năng miễn dịch. Tiến sĩ Gioffre nói: “Nếu chúng ta trung hòa được độ axit trong cà phê, chúng ta có thể có được tất cả những lợi ích của loại đồ uống tuyệt vời này. Và muối là thứ có thể làm được điều đó”.

Lưu ý khi uống cà phê muối

Bạn nên kiểm soát lượng muối thêm vào cà phê (Ảnh minh họa)

Cà phê muối là thức uống tốt cho sức khỏe nếu bạn uống ở mức độ vừa phải, cả về hàm lượng caffeine lẫn lượng muối thêm vào.

Việc dùng quá nhiều muối sẽ dẫn tới một số tình trạng như viêm niêm mạc dạ dày, tăng huyết áp và dẫn tới các bệnh về tim.

Thêm muối vào cà phê cũng sẽ làm tăng lượng natri tổng thể, do đó bạn nên cân bằng lượng muối có trong các loại thực phẩm khác mà mình tiêu thụ trong ngày.

Tiến sĩ Gioffre gợi ý một số loại muối có thể thêm vào cà phê đó là muối biển Celtic, muối Himalaya, muối natri bicarbonat.

“Bạn chỉ nên dùng 1/4 thìa cà phê muối vào tách cà phê vừa được pha xong. Khi cà phê còn nóng, muối sẽ tan nhanh hơn.”

Nguồn: Woman’s World, Home Grounds