Uống 5 chai nước ngọt mỗi ngày, người phụ nữ 35 tuổi bất ngờ khi đi khám

Theo truyền thông địa phương Trung Quốc, người phụ nữ được gọi là cô A, sống tại tỉnh Hà Nam. Từ khi còn trẻ, cô hình thành thói quen sử dụng nước ngọt có ga hằng ngày và dần coi loại đồ uống này như nước lọc.

Trong thời gian dài, cô duy trì mức tiêu thụ khoảng 4-5 chai nhỏ mỗi ngày. Khi được bác sĩ khuyến cáo hạn chế nước ngọt có ga do những nguy cơ đối với sức khỏe, cô cho biết đã chuyển sang sử dụng các loại nước ngọt không đường.

Chỉ đến khi đi khám, người phụ nữ 35 tuổi được ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Theo thông tin được đăng tải, cô bị rụng gần hết răng, xuất hiện nhiều nếp nhăn sâu, đồng thời có biểu hiện mãn kinh sớm và mắc bệnh tiểu đường. Những thay đổi này khiến ngoại hình của cô trông già hơn nhiều so với tuổi thật.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ cảnh báo việc sử dụng thường xuyên và quá mức đồ uống có đường có thể gây nhiều tác động bất lợi cho sức khỏe. Trong đó, lượng đường bổ sung cao là một trong những vấn đề đáng lưu ý nhất.

Uống nhiều nước ngọt có thể ảnh hưởng sức khỏe thế nào?

Nước ngọt có đường thường chứa một lượng lớn đường bổ sung. Một chai nước ngọt dung tích khoảng 500 ml có thể chứa khoảng 50 g đường, tùy sản phẩm. Nếu sử dụng nhiều chai mỗi ngày, lượng đường đưa vào cơ thể có thể nhanh chóng vượt mức khuyến nghị.

Việc tiêu thụ nhiều đường trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ tăng cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, đồ uống có đường cung cấp nhiều năng lượng nhưng thường không tạo cảm giác no tương ứng, khiến tổng lượng calo nạp vào cơ thể dễ tăng lên.

Thói quen này cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như tiểu đường type 2 và gan nhiễm mỡ. Lượng đường cao trong khẩu phần ăn còn có thể gây bất lợi cho sức khỏe răng miệng, đặc biệt khi thường xuyên sử dụng đồ uống có đường và không vệ sinh răng miệng đúng cách.

Một số loại nước ngọt sử dụng siro ngô có hàm lượng fructose cao. Khi tiêu thụ quá mức trong thời gian dài, fructose có thể góp phần làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, tăng mỡ trong gan và các vấn đề liên quan đến cân nặng.

Nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để bổ sung nước

Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên hạn chế đồ uống có đường và không sử dụng nước ngọt thay thế nước lọc trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu muốn giảm lượng nước ngọt, có thể bắt đầu bằng cách giảm dần số lần sử dụng, thay thế bằng nước lọc hoặc các loại đồ uống không đường và hạn chế thói quen uống nước ngọt khi khát.

Lưu ý trường hợp xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khát nhiều, đi tiểu thường xuyên, sụt hoặc tăng cân bất thường, mệt mỏi kéo dài hay các vấn đề về răng miệng, người bệnh nên đi khám để được đánh giá cụ thể.

Câu chuyện của người phụ nữ 35 tuổi là lời cảnh báo về việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường trong thời gian dài.