Loại "rau" này đang vào mùa, dùng nấu 3 món ngon vừa dễ lại bổ tỳ vị, giúp trắng da và chống lão hóa

Vào mùa hè nóng nực, khi nhiệt độ tăng cao, chúng ta thường đổ mồ hôi nhiều hơn. Những gì bị mất đi khi đổ mồ hôi không chỉ là nước mà còn nhiều nguyên tố vi lượng, bao gồm cả kali. Nếu bạn luôn cảm thấy mệt mỏi vào mùa hè, đó là tín hiệu từ cơ thể bạn cần bổ sung kali.

Bây giờ cũng là thời điểm đậu đũa vào mùa và được bày bán nhiều trên thị trường. Bạn đừng nhìn loại "rau" dân dã này mà đánh giá thấp. Bởi nó rất bổ dưỡng, giàu protein, nhiều loại vitamin và khoáng chất. Hàm lượng kali của nó tương đối cao - cứ 100g đậu đũa có chứa 240mg kali (được đánh giá là cao hơn cả dưa chuột và bí đao). Nó được mệnh danh là thịt trong các loại rau. Nó có thể loại bỏ độ ẩm và phù nề, điều hòa tỳ vị.

Theo Đông y, đậu đũa có vị ngọt, mặn, tính bình, không độc; vào các kinh túc thái âm tỳ và túc thiếu âm thận; có tác dụng kiện tỳ, bổ thận, thanh nhiệt giải độc, lợi yết hầu... thường dùng chữa tỳ vị hư nhược, bụng trướng tiêu chảy, nôn mửa, tiêu khát (đái tháo đường), thận hư di tinh, bạch trọc, tiểu tiện nhiều lần, phụ nữ bị khi hư bạch đới...

Đậu đũa cũng chứa hàm lượng chất xơ phong phú giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất béo, ngăn chặn tình trạng tích tụ của các mô mỡ. Cũng nhờ giàu chất xơ mà thực phẩm này hỗ trợ tiêu hóa rất tốt, góp phần cải thiện các bệnh về tiêu hóa và tình trạng táo bón.

Vitamin C trong đậu đũa cũng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Các chất trong đậu đũa, đặc biệt là vitamin C có khả năng tiêu diệt các gốc tự do, cân bằng độ ẩm, cải thiện làm trắng da, ngừa mụn và ức chế quá trình lão hóa. Ngoài ra, đậu đũa còn giúp kích thích sản sinh collagen, mang lại làn da chắc khỏe hơn.

Giờ thì hãy tận dụng loại nguyên liệu đang vào mùa này nấu 3 món ngon để tăng cường sức khỏe tổng thể cũng như cải thiện nhan sắc nhé!

1. Đậu đũa trộn chua ngọt

Nguyên liệu làm món đậu đũa trộn chua ngọt

200g đậu đũa, lượng đường vừa phải, 1 thìa canh giấm balsamic, một ít vừng trắng rang, 1 thìa canh nước mắm, 1-2 quả ớt, 5 tép tỏi, một chút muối.

Cách làm món đậu đũa trộn chua ngọt

Bước 1: bạn tước sạch sợi xơ 2 bên của đậu đũa. Sau đó rửa sạch rồi cho vào nồi nước sôi, chần cho đến khi chín tới. Tiếp theo bạn vớt đậu đũa ra, thả vào chậu nước đá để giúp giữ đậu giòn và màu xanh. Sau đó bạn nắm hết nước khỏi đậu đũa, đặt lên thớt và xắt thành từng miếng có độ dài vừa phải.

Bước 2: Rửa sạch ớt, bóc vỏ tỏi rồi rửa sạch. Sau đó bạn xắt ớt thành các khoanh mỏng, tỏi đập dập rồi băm nhỏ. Bạn cho đậu đũa đã cắt vào âu trộn, tiếp đó thêm ớt và tỏi băm vào. Tiếp theo là nêm chút muối, đường trắng, nước mắm và giấm vào rồi trộn đều cho ngấm gia vị. Cuối cùng bạn lấy đậu đũa đã trộn ra đĩa, rắc một ít vừng trắng rang vào để trang trí và tăng thêm hương vị cho món ăn.

Thành phẩm món đậu đũa trộn chua ngọt

Vào mùa hè, khi tiết trời nóng nực thì các món trộn luôn là gợi ý hấp dẫn nhất để bạn nấu cho gia đình thưởng thức. Đậu đũa có thể xào, nấu canh, nhưng khi trộn cùng giấm, đường, và các loại gia vị khác ăn vừa giòn, mát, ngon miệng và rất thích hợp cho bữa cơm mùa hè.

2. Mì trộn sốt thịt băm và đậu đũa

Nguyên liệu làm món mì trộn sốt thịt băm và đậu đũa

200g đậu đũa, 200g thịt nạc vai băm, 1 củ cà rốt, 1-2 cây hành lá, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, 2 tép tỏi, một chút muối, 2 cây mộc nhĩ đã ngâm, 1 chút gừng băm nhỏ, 2 thìa canh nước tương, 1.5 thìa canh tinh bột bắp, 2 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách làm món mì trộn thịt băm và đậu đũa

Bước 1: Mộc nhĩ đã ngâm nở mềm bạn đem xắt nhỏ rồi để riêng. Cà rốt gọt bỏ vỏ, thái sợi rồi cắt nhỏ. Gừng và tỏi bạn đập dập, băm nhỏ. Bạn tước bỏ xơ ở 2 bên cạnh quả đậu đũa, sau đó rửa sạch, để ráo rồi xắt nhỏ, để riêng.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng, sau đó cho thêm dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì bạn cho hành lá thái nhỏ, gừng vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho thịt băm vào xào đều. Kế đó bạn nêm rượu nấu ăn vào để khử mùi tanh của thịt. Sau đó bạn thêm cà rốt vào, đảo trong khoảng 10 giây.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho mộc nhĩ xắt nhỏ, đậu đũa rồi đảo đều một lúc. Sau đó bạn nêm dầu hào, nước tương, đảo đều rồi thêm khoảng 1 bát nhỏ nước nóng vào sao cho xâm xấp mặt nguyên liệu . Bạn chỉnh lửa to rồi đun sôi rồi chỉnh về mức lửa nhỏ, nấu trong khoảng 12-15 phút.

Bước 4: Sau đó, bạn nêm thêm muối, khuấy đều rồi pha tinh bột bắp với chút nước rồi từ từ cho vào. Cuối cùng bạn thêm tỏi băm vào, đảo đều cho hòa quyện rồi tắt bếp. Cho phần sốt thịt băm và đậu đũa ra tô, để riêng.

Bước 6: Đun sôi một nồi nước sau đó bạn cho mì vào luộc chín. Sau đó bạn vớt mì ra, rửa với nước đun sôi để nguội cho hết tinh bột và giúp mì tránh dính các sợi với nhau. Tiếp đó bạn cho lượng mì vừa phải vào bát, thêm sốt thịt băm và đậu đũa, trộn đều là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món mì trộn sốt thịt băm và đậu đũa

Một bát mì trộn sốt thịt băm và đậu đũa với màu sắc tương sáng, giàu dinh dưỡng đã sẵn sàng để bạn thưởng thức. Khi trộn đều các nguyên liệu, mì mềm mịn thấm nước sốt đậm đà, quyện cùng các loại rau củ và thịt, ăn rất ngon, không hề ngán ngấy. Bạn có thể dùng món mì này ăn sáng, trưa hay dùng cho bữa tối đều được.

3. Đậu đũa xào hến

Nguyên liệu làm món hến xào đậu đũa

200gr thịt hến, khoảng 150g đậu đũa, 3-5 tép tỏi, 1 nhánh gừng nhỏ, lượng gia vị phù hợp, 1 canh thìa dầu hào, hành lá.

Cách làm món hến xào đậu đũa

Bước 1: Thịt hến bạn có thể mua ở siêu thị rồi sơ chế sạch sau đó để ráo nước. Bạn có thể thay hến bằng ngao hoặc don biển.

Bước 2: Tước bỏ phần gân xơ ở 2 bên của đậu đỏ sau đó rửa sạch rồi ngâm trong nước muối pha loãng với chút tinh bột mì để loại bỏ tạp chất và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Sau đó rửa lại thật sạch rồi xắt dạng hạt lựu. Tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Gừng gọt vỏ, đập dập rồi băm nhỏ.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, thêm dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó cho tỏi và gừng băm vào, phi thơm. Sau đó cho đậu đũa vào xào đều đến khi thấy đậu đũa chuyển màu xanh đậm.

Bước 4: Cho thịt hến vào xào ở mức lửa vừa cho đến khi ráo nước thì nêm gia vị. Tiếp tục xào đều cho gia vị tan và ngấm vào đậu đũa.

Bước 5: Sau đó nêm dầu hào vào, xào đều. Khi các nguyên liệu chín bạn cho hành lá xắt nhỏ vào, đảo đều là có thể lấy món ăn ra đĩa.

Thành phẩm món hến xào đậu đũa

Hến xào đậu đũa có vị rất thơm ngon. Đậu đũa tươi mát, giòn ngon quyện với thịt hến thì béo ngậy, thấm gia vị. Món ăn này hoàn toàn dùng các nguyên liệu rẻ tiền nhưng rất ngon và giàu dinh dưỡng, hơn hết là rất hợp cho những bữa cơm mùa hè.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với 3 món ngon từ đậu đũa!