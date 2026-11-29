Mở tủ lạnh lấy hộp thức ăn thừa rồi bắc lên bếp hay cho vào lò vi sóng hâm nóng lại là thói quen thường gặp của hàng triệu gia đình Việt thời hiện đại. Nhiều người mặc định chỉ cần đun sôi kỹ thì vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt và món ăn lại an toàn như mới nấu. Sự thật là KHÔNG!

Không phải thực phẩm nào sau khi nấu chín cũng có thể để qua đêm và hâm nóng nhiều lần (Ảnh minh họa)

Dưới góc độ hóa sinh thực phẩm, việc hâm nóng nhiều lần không chỉ làm bay biến dưỡng chất mà còn kích hoạt hàng loạt phản ứng biến chất nguy hiểm. Đặc biệt với 4 thực phẩm quen thuộc dưới đây, càng hâm nóng lặp lại, chúng càng dễ sinh độc tố hại gan, tạo áp lực cho thận và tàn phá dạ dày:

1. Rau lá xanh đã nấu chín

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, rau cải hay cần tây vốn rất giàu nitrat tự nhiên có lợi cho mạch máu khi ăn tươi hoặc dùng ngay sau khi chế biến. Tuy nhiên, nếu nấu dư rồi để qua đêm và đem hâm nóng nhiều lần, món rau bổ dưỡng này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dưới tác động của vi khuẩn cùng việc hâm nóng lặp đi lặp lại, lượng nitrat trong rau sẽ chuyển hóa thành nitrit. Theo cảnh báo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi vào môi trường axit của dạ dày, nitrit dễ dàng kết hợp với các gốc amin trong thực phẩm giàu đạm để hình thành nitrosamine, một tác nhân thuộc nhóm gây ung thư hàng đầu. Nạp nitrit và nitrosamine kéo dài không chỉ gặm nhấm lớp nhầy bảo vệ dạ dày mà còn ép gan và thận phải gồng mình giải độc mỗi ngày.

Cơm nguội, rau xanh lá, thịt kho mặn đều không nên hâm nóng lại nhiều lần sau khi ăn thừa (Ảnh minh họa)

2. Dầu ăn thừa chiên đi chiên lại

Tiếc phần dầu còn dư sau mỗi mẻ chiên rán, không ít bà nội trợ gạn lại vào bát để đun nóng dùng tiếp cho những bữa sau. Đây chính là một trong những thói quen hại gan và tàn phá nội tạng âm thầm nhưng khốc liệt nhất.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Food Chemistry chỉ ra rằng dầu thực vật khi bị gia nhiệt và hâm nóng nhiều lần ở ngưỡng nhiệt cao sẽ trải qua quá trình oxy hóa mạnh, sản sinh ra lượng lớn aldehyde độc hại (điển hình là 4-hydroxynonenal) cùng hợp chất acrylamide.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cảnh báo các độc tố này phá hủy màng tế bào và kích hoạt phản ứng viêm. Khi đi vào cơ thể, chúng kích ứng trực tiếp niêm mạc dạ dày, gây nhiễm độc tế bào hại gan và làm suy giảm dần chức năng lọc của cầu thận.

Dầu ăn bị tái sử dụng nhiều lần, nhất là khi chiên rán gây hại co gan, thận, tim mạch, dạ dày... (Ảnh minh họa)

3. Thịt kho mặn và thịt chế biến sẵn

Những nồi thịt kho đậm đà hay các món thịt chế biến sẵn thường được nhiều gia đình cất tủ lạnh rồi bắc lên bếp hâm nóng suốt nhiều ngày. Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI), việc đun nấu và hâm nóng thịt giàu đạm ở nhiệt độ cao lặp lại nhiều lần khiến cấu trúc protein và chất béo bị biến tính, làm phát sinh các amin dị vòng (HCAs) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) gây hại cho tế bào.

Đáng lo ngại hơn, mỗi lần hâm nóng là một lần nước trong nồi bay hơi, khiến nồng độ muối và chất bảo quản nitrit bị cô đặc lên gấp bội. Lượng muối siêu đậm đặc này làm tổn thương hàng rào bảo vệ dạ dày, gây áp lực cực lớn lên cầu thận và thúc đẩy một số bệnh về gan nếu duy trì thường xuyên.

4. Cơm nguội hâm nóng nhiều lần

Cơm trắng là món ăn lành tính nhất trên mâm cơm Việt, nhưng lại dễ trở thành "bẫy độc" nếu bảo quản sai cách và hâm nóng đi hâm nóng lại nhiều lần. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cho biết trong gạo sống thường tồn tại sẵn bào tử của vi khuẩn Bacillus cereus, loại bào tử đủ sức sống sót qua nhiệt độ nấu cơm thông thường.

Nếu buộc phải giữ lại thức ăn thừa, chỉ hâm nóng 1 lần duy nhất trong vòng 24 giờ ở trên 75 độ C trong ít nhất 3 phút (Ảnh minh họa)

Nếu cơm chín để nguội ở nhiệt độ phòng quá lâu rồi mới cất tủ lạnh, sau đó lại mang ra hâm nóng lặp lại nhiều lần, vi khuẩn sẽ sinh sôi mạnh và tiết ra độc tố cereulide cực kỳ bền với nhiệt. Các báo cáo lâm sàng ghi nhận độc tố cereulide không chỉ gây buồn nôn, đau quặn dạ dày cấp tính mà còn tấn công thẳng vào ty thể của tế bào, trực tiếp gây hại cho gan, dẫn tới nguy cơ suy gan cấp và tổn thương thận trong những ca nhiễm độc nặng.