Ước nguyện dở dang của chàng trai mất tích ở Rào Trăng 3!

Ngày 30-10, đại diện Báo Người Lao Động đã trao 10 triệu đồng ủng hộ gia đình anh Lê Đình Hà (30 tuổi, ở tổ dân phố 6, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) - hiện vẫn còn mất tích trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Trong đó, 5 triệu đồng của Báo Người Lao Động hỗ trợ, 5 triệu đồng của gia đình TS. Trương Hồng Quang, Berlin, Quỹ Đào Minh Quang, Berlin và Cá nhân và gia đình TS. Đào Minh Quang chia sẻ cho gia đình anh Hà thông qua Báo Người Lao Động.

"Sao chú ấy chưa về với con"!

Ngồi thất thần trước hiên nhà, chị Lê Thị Hoa (32 tuổi, chị gái của anh Hà) đang trông ngóng một phép màu cho người em trai tội nghiệp. Chị Hoa chua xót tâm sự, anh Hà là con út trong gia đình có 6 anh em. Năm 2015, sau khi học xong, anh Hà xin đi làm công nhân kỹ thuật điện tại Thủy điện Rào Trăng 4 (tỉnh Thừa Thiên - Huế) với biết bao hoài bão của tuổi trẻ.

Chị Lê Thị Hoa ngóng chờ tin em trai

Vậy nhưng khi những ước mơ chưa thành, tối 13-10, gia đình nhận được tin báo anh Hà gặp nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 và mất tích đến nay.

"Thời điểm xảy ra tai nạn, Hà mới chuyển công tác từ Thủy điện Rào Trăng 4 sang Rào Trăng 3 được ít ngày. Ngay sau đó, mọi người tức tốc từ Đắk Lắk ra Thừa Thiên - Huế để chờ đợi thông tin tìm kiếm nhưng đến nay vẫn biệt vô âm tín. Hiện hàng ngày, anh trai của Hà ra gần khu vực sạt lở ngóng chờ, tối về nhà người thân tá túc" - chị Hoa chia sẻ.

Đại diện chính quyền địa phương trao tiền của bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình anh Lê Đình Hà

Cũng theo chị Hoa, những biến cố cuộc đời cứ liên tiếp tìm tới gia đình khi năm 2016, người mẹ của anh Hà lâm trọng bệnh qua đời. Hai năm sau, cha anh Hà mắc bệnh hiểm nghèo rồi cũng ra đi mãi mãi. Gánh nặng cuộc đời tiếp tục đè lên đôi vai của chàng trai khi phải thay cha mẹ, anh chị nuôi nấng người cháu là Lê Thị Kim O. (12 tuổi, con anh trai đầu) bị khuyết tật và mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Trước đó, Báo Người Lao Động cũng hỗ trợ gia đình anh Lê Đình Hà 5 triệu đồng

Thương cháu thiếu may mắn, mất bố lúc mới lọt lòng, mẹ bỏ đi không rõ tung tích, trí tuệ lại không được bình thường như bao đứa trẻ khác, anh Hà nén đau thương gửi cháu O. cho gia đình anh trai thứ 2 chăm sóc. Còn anh Hà tiếp tục ra Thừa Thiên - Huế làm việc, kiếm tiền nuôi cháu.

Chị Trịnh Thị Phượng (chị dâu anh Hà) tiếp lời: Trong lần về thăm nhà mới đây, thấy chú Hà đã 30 tuổi nên mọi người động viên lập gia đình. Vậy nhưng, chú ấy nói, chưa dám nghĩ tới hạnh phúc riêng mà phải tập trung làm việc để kiếm tiền lo cho cháu O..

Chú Hà ước mơ kiếm được thật nhiều tiền để nuôi nấng, chăm lo cháu tới khi trưởng thành. Sống ở nơi đất khách quê người, bao nhiêu chi phí phải lo trong khi đồng lương ít ỏi nhưng đều đặn hàng tháng, chú Hà gửi tiền về nuôi nấng cháu Oanh.

"Hơn nửa tháng rồi chú ấy không rõ tung tích, rồi đây ai lo cho cháu?" - chị Phượng nghẹn ngào nhưng vẫn hy vọng rằng: "Chú ấy đã mất mát quá nhiều rồi, chẳng lẽ ông trời lại lấy nốt sinh mạng?".

Trước đây, cháu Lê Thị Kim O. được anh Lê Đình Hà nuôi nấng

Nhận món tiền 10 triệu đồng, chị Lê Thị Hoa gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động và bạn đọc Báo Người Lao Động đã hỗ trợ gia đình lo cho cháu O.. "Do khuyết tật về trí tuệ, đã 12 tuổi nhưng cháu O. mới học lớp 3. Mấy ngày qua, cháu O. cứ nhờ mọi người gọi điện để nói chuyện với chú Hà và thắc mắc sao chú ấy chưa về với con?" - chị Hoa rơi nước mắt.

Xây nhà cho người phụ nữ mất chồng ở Rào Trăng 3

Báo Người Lao Động cũng vừa trao 5 triệu đồng của báo và 5 triệu đồng của gia đình TS. Trương Hồng Quang, Berlin, Quỹ Đào Minh Quang, Berlin và Cá nhân và gia đình TS. Đào Minh Quang hỗ trợ thông qua Báo Người Lao Động cho chị Lê Thị Thu Thảo (ngụ xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Chị Thảo là vợ anh Trần Văn Lộc, công nhân tử nạn trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Đại diện UBND xã Nam Nung trao tiền Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Thu Thảo

Nhận tiền hỗ trợ, chị Thảo cảm ơn báo, cảm ơn bạn đọc của Báo Người Lao Động và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, chia sẻ nỗi mất mát của gia đình.

"Chồng không may qua đời nhưng những thiên tai, bão lũ liên tiếp lấy đi mạng sống của biết bao người dân, cán bộ, chiến sĩ. Họ cũng có vợ, có con, có cha mẹ già nên mong lắm những tấm lòng hảo tâm san sẻ sự yêu thương, đùm bọc để gia đình các nạn nhân vượt qua cơn hoạn nạn" - chị Thảo nghẹn ngào nói.

Bà H’Thương, Phó chủ tịch UBND xã Nam Nung, cho biết ngày 30-10, xã nhận được thông báo của cấp trên về việc có 1 doanh nghiệp muốn ủng hộ tiền xây nhà cho chị Thảo. Hiện xã đang khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý để hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho mẹ con chị Thảo.

Trao tiền của bạn đọc thông qua Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình chị Thảo

Trước đó, sau khi chồng mất, thấy hoàn cảnh bi đát của chị Thảo, nhiều nhà hảo tâm trên cả nước đã gửi tiền ủng hộ hơn 250 triệu đồng. Ngày 20-10, 1 đối tượng gọi điện giả vờ thăm hỏi và nói muốn ủng hộ chị Thảo 6 triệu đồng. Lấy lý do tiền gửi từ nước ngoài, đối tượng đã gửi tin nhắn và hướng dẫn chị Thảo nhấn vào đường link đã cung cấp. Chị Thảo làm theo yêu cầu thì phát hiện số tiền trong tài khoản ngân hàng mà mọi người ủng hộ bị mất 100 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ - Bộ Công an và công an một số tỉnh nhanh chóng tìm ra đối tượng chiếm đoạt tiền của chị Thảo là Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, ngụ xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).