UNIS Hanoi chính thức nhận hồ sơ Học bổng toàn phần 100% năm học 2026-2027

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) vừa chính thức tiếp nhận hồ sơ cho Chương trình Học bổng năm học 2026-2027. Đối tượng hướng đến là học sinh Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn về tài chính.

Chính sách hỗ trợ toàn diện

Theo thông tin từ phía nhà trường, chương trình áp dụng cho học sinh đang theo học lớp 6, 7, 8 và 9 tại các trường phổ thông công lập trên toàn quốc. Những học sinh trúng tuyển sẽ bắt đầu chương trình học tại trường từ tháng 08/2026.

Mức học bổng bao gồm 100% học phí và toàn bộ chi phí giáo dục liên quan, bao gồm: chi phí ăn trưa, đồng phục, dã ngoại và thiết bị học tập cá nhân (máy tính xách tay). Gói hỗ trợ này được duy trì xuyên suốt từ thời điểm nhập học cho đến khi học sinh hoàn thành lớp 12. Mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện cho học sinh tài năng tiếp cận chương trình Tú tài Quốc tế (IB) – chứng chỉ giáo dục được công nhận bởi các trường đại học hàng đầu thế giới.

Khuôn viên trường UNIS

Tỷ lệ học sinh đạt học bổng đại học sau tốt nghiệp

Qua 14 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ 25 học sinh Việt Nam theo học tại trường. Theo số liệu thống kê từ UNIS Hanoi, 91% học sinh tốt nghiệp từ chương trình này đã tiếp tục nhận được học bổng tại các cơ sở giáo dục đại học danh tiếng như: Williams College, NYU Abu Dhabi, Vanderbilt, Lafayette và các trường đại học quốc tế khác.

Đại diện nhà trường cho biết sẽ đồng hành và hỗ trợ các gia đình trong suốt quy trình tuyển chọn nhằm đảm bảo tính minh bạch và cơ hội công bằng cho các ứng viên.





Quy trình nộp hồ sơ

Để tham gia dự tuyển, các ứng viên cần hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của nhà trường trước thời hạn ngày 01/03/2026.

Thông tin chi tiết và tải hồ sơ: Truy cập trang thông tin điện tử của nhà trường tại www.unishanoi.org/community/scholars.

Địa điểm tiếp nhận: Chương trình Học bổng, UNIS Hanoi, G9 Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.