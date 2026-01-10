Nghi thức trao cờ tiếp nối truyền thống và lan toả giá trị học bổng. Ảnh: SIU.

Khởi xướng từ năm 2023, chương trình đã trao tặng 18 suất học bổng với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng.

Học bổng trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, mở ra cánh cửa đại học cho nhiều ước mơ còn dang dở.

Điểm đặc biệt của chương trình là sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua sự kết nối thế hệ.

Nhiều cựu học sinh các trường THPT nay là sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, chủ động quay về trường cũ, giới thiệu và hỗ trợ học sinh khóa sau tiếp cận chương trình học bổng.

Hàng trăm trường THPT trên toàn quốc cùng hưởng ứng, giới thiệu hồ sơ và đồng hành cùng nhà trường trong hành trình "trao cơ hội - truyền cảm hứng".

Cộng đồng cựu sinh viên nhà trường cũng hỗ trợ chương trình bằng tài chính, thời gian và chuyên môn, tạo nên một vòng tròn sẻ chia rộng lớn.

ThS Cao Quảng Tư - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU.

ThS Cao Quảng Tư - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho biết, học bổng "Tiếp bước hành trình" ra đời từ sự thấu hiểu những trăn trở của học sinh lớp 12 trước ngưỡng cửa đại học, nhất là rào cản về tài chính.

"Chúng tôi thiết lập quỹ học bổng này để khẳng định một cam kết, chỉ cần các em có ước mơ và nỗ lực, xã hội sẽ luôn có những cánh tay sẵn sàng nâng đỡ.

Được xây dựng trên sức mạnh của niềm tin và sự kết nối bền bỉ qua nhiều thế hệ, chúng tôi kỳ vọng mỗi sinh viên mang trên mình màu áo Tiếp bước hành trình sẽ không ngừng rèn luyện để thay đổi cuộc đời chính mình.

Từ đó, các em sẽ trở thành những sứ giả lan tỏa giá trị nhân văn và sẵn sàng trợ giúp những mảnh đời khó khăn phía sau mình", ThS Tư chia sẻ.

Nhà trường trao giấy chứng nhận cho sinh viên tham gia học bổng. Ảnh: SIU.

Bên cạnh việc hỗ trợ học phí, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sát cánh cùng sinh viên suốt 4 năm đại học thông qua các chương trình cố vấn học tập, hỗ trợ tâm lý, định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng toàn diện.

Chính môi trường giáo dục này đã giúp nhiều sinh viên từng nhận học bổng vươn lên, trở thành trưởng nhóm học tập, thủ lĩnh câu lạc bộ và gương mặt tích cực trong cộng đồng sinh viên.

Bước sang năm 2026, học bổng "Tiếp bước hành trình" tiếp tục thực hiện sứ mệnh viết tiếp ước mơ đại học cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực và thành tích học tập tốt.

Học bổng tài trợ 100% học phí toàn khóa, không bao gồm điều kiện duy trì trong các năm học sau sẽ giúp sinh viên vững tâm theo đuổi đam, không chịu áp lực về tài chính.

ThS Tư chia sẻ thêm, mỗi suất học bổng là một cánh cửa mở ra tương lai, là sự tiếp sức kịp thời để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vững ý chí theo đuổi con đường học tập và phát triển bản thân trong bối cảnh toàn cầu hóa.