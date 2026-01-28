Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non, cần sự vào cuộc của phụ huynh và nhà trường

Ngày 28-1, tại Trường Mầm Non Họa Mi, ấp Thị Tính, xã Long Hòa, TPHCM đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn của cụm 14, với nội dung ứng dụng AI và Erakis trong giáo dục giới tính và kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ trong trường học.
Đây là hoạt động rất thiết thực nhằm giáo dục cho trẻ mầm non về giới tính, giúp trẻ hiểu về cơ thể mình đồng thời là bước đầu để xây dựng nền tảng nhận thức vững chắc cho tương lai.
Tại đây, giáo viên đã đặt ra những câu hỏi về sự khác biệt giới tính, nếu không được hướng dẫn đúng cách, trẻ có thể dễ dàng hiểu sai hoặc cảm thấy xấu hổ về cơ thể.
Việc giáo dục kịp thời sẽ giúp trẻ nhận ra rằng cơ thể của mỗi người là khác biệt và đặc biệt. Trẻ sẽ học được rằng cơ thể là một phần tự nhiên của cuộc sống và cần được tôn trọng. Điều này còn giúp trẻ phát triển sự tự tin về bản thân, tạo nên nền tảng cho sự phát triển tâm lý tích cực sau này.
Một trong những lý do quan trọng nhất của giáo dục các vấn đề về giới tính là giúp trẻ biết cách bảo vệ mình khỏi những nguy cơ xâm hại. Khi trẻ hiểu rõ về cơ thể và các giới hạn cá nhân, trẻ sẽ dễ dàng nhận ra những tình huống không an toàn và biết cách từ chối hoặc nhờ sự giúp đỡ từ người lớn
Cô Trần Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi chia sẻ về sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong việc giáo dục giới tính cho trẻ
Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, ngoài giáo viên của cụm 14, thì còn có đông đảo phụ huynh học sinh trường Mầm non Họa Mi đến tham dự
Tiến sĩ Mai Mỹ Hạnh, Trường Đại học Sư phạm TPHCM chia sẻ giáo dục giới tính và kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ trong trường học.
Theo nhiều giáo viên và phụ huynh việc giáo dục giới tính cho trẻ cần trung thực và thẳng thắn trong việc cung cấp thông tin cho trẻ.