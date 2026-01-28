Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non, cần sự vào cuộc của phụ huynh và nhà trường

Một trong những lý do quan trọng nhất của giáo dục các vấn đề về giới tính là giúp trẻ biết cách bảo vệ mình khỏi những nguy cơ xâm hại. Khi trẻ hiểu rõ về cơ thể và các giới hạn cá nhân, trẻ sẽ dễ dàng nhận ra những tình huống không an toàn và biết cách từ chối hoặc nhờ sự giúp đỡ từ người lớn